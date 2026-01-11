Lian Ping: El mercado de valores de China entra en nueva etapa de desarrollo

Desde septiembre de 2024, el mercado bursátil de mi país ha mantenido un impulso positivo, con el Índice Compuesto de Shanghái alcanzando repetidamente nuevos máximos en casi una década, con un aumento de más de 4000 puntos en su punto máximo, lo que representa un incremento acumulado de más del 39 %. El ChiNext y el Mercado STAR han tenido un rendimiento aún mejor, con aumentos acumulados superiores al 99 % cada uno. ¿Qué cambios significativos se han producido en el mercado bursátil de mi país? ¿Cuál es la profunda importancia de estos cambios?

Características del mercado de valores de mi país entrando en una nueva era de desarrollo

Desde septiembre de 2024, gracias a importantes ajustes en las políticas pertinentes, el mercado bursátil de mi país ha experimentado cambios históricos y puntos de inflexión en cuanto a la estructura de la demanda, la estructura de los inversores, el entorno político y la base institucional. Diversas características indican que el mercado bursátil de mi país ha entrado en una nueva era de desarrollo.

1. Una nueva ronda de revolución tecnológica está dando lugar a avances en el mercado.

En los últimos años, la ola de inteligencia artificial se ha extendido por todo el mundo, con avances en tecnologías de vanguardia como la edición genética, la fusión nuclear controlada y la mecánica cuántica superconductora. Una nueva ronda de revolución tecnológica y transformación industrial está experimentando una explosión global sistémica. A diferencia de las anteriores, China está profundamente involucrada en esta y ocupa una posición de liderazgo en ciertas áreas, tanto en términos de tecnología global como de normativa internacional. Durante algún tiempo, los países occidentales desarrollados, liderados por Estados Unidos, han impuesto una serie de bloqueos tecnológicos a China, que han tenido un impacto negativo en el crecimiento económico nacional a corto plazo, pero también han impulsado la innovación tecnológica nacional y acelerado el desarrollo de la sustitución nacional. Gracias a los continuos y a gran escala recursos gubernamentales y la inversión de capital social en el campo de la innovación científica y tecnológica, así como a una amplia reserva de talento profesional, las industrias estratégicas emergentes y futuras de China se han desarrollado significativamente más rápido. Se han logrado avances en campos como la inteligencia artificial, los semiconductores, las nuevas energías, las tecnologías de la comunicación de próxima generación y la biomedicina. (Industria de la Innovación )A medida que las cadenas de suministro y las cadenas industriales se vuelven más sofisticadas, están surgiendo aplicaciones de IA y robots humanoides.Los logros innovadores de China en campos como las baterías de estado sólido, los nuevos materiales y las nuevas tecnologías energéticas y verdes la han posicionado como líder mundial. Como resultado, los nuevos motores del crecimiento económico de mi país se han fortalecido continuamente, impulsando numerosas empresas de alta tecnología, alto crecimiento y alta calidad, que se han convertido en el motor intrínseco del actual repunte del mercado bursátil.

Impulsado por la nueva ola de revolución tecnológica, el contenido tecnológico del mercado bursátil chino está en alza, al igual que la valoración de las empresas tecnológicas. En cuanto al tipo de empresa, actualmente, aproximadamente el 60% de las más de 5400 empresas que cotizan en bolsa son empresas de alta tecnología, y más del 24% son pymes especializadas, refinadas e innovadoras de diversos niveles. La proporción de empresas de alta tecnología en ChiNext, STAR Market y la Bolsa de Valores de Pekín supera el 90%, lo que indica que se están concentrando más recursos en la productividad de nuevo tipo, y que el contenido de tecnología dura del mercado bursátil continúa mejorando. Desde la perspectiva del sector, en agosto de 2025, la capitalización bursátil de la industria electrónica superó por primera vez a la del sector bancario, convirtiéndose en el sector con mayor participación en el mercado bursátil. El «contenido tecnológico» del mercado supera el 25%. El rendimiento operativo de las empresas que cotizan en bolsa tiende a mejorar. En los primeros tres trimestres de 2025, el beneficio neto de las empresas cotizadas de China alcanzó los 4,7 billones de yuanes, un aumento interanual del 5,5%, con 4.183 empresas logrando rentabilidad, superando el mismo período de 2024.

Lo más importante es que las empresas chinas que cotizan en bolsa mantienen un alto nivel de intensidad en I+D y su contenido tecnológico continúa mejorando. En los primeros tres trimestres de 2025, la inversión total en I+D de las empresas que cotizan en bolsa alcanzó aproximadamente 1,2 billones de RMB, un aumento interanual de alrededor del 3,9%. Entre ellas, la intensidad general de I+D (inversión en I+D como porcentaje de los ingresos operativos) de las industrias estratégicas emergentes alcanzó el 5,2%, superando ampliamente el promedio general del mercado del 2,2%. En 2024, la inversión en I+D de China alcanzó los 3,6 billones de RMB, lo que representa alrededor del 20% de la inversión mundial en I+D, y su intensidad en I+D (inversión en I+D como porcentaje del PIB) alcanzó el 2,7%. Aunque esto todavía es algo inferior a los niveles de más del 3% en países como Estados Unidos, Japón y Alemania, la escala de I+D de China la ha convertido en la segunda más grande del mundo después de Estados Unidos. China ha ocupado el primer puesto a nivel mundial en solicitudes internacionales de patentes PCT durante seis años consecutivos y cuenta con el mayor personal de I+D del mundo. Gracias a la continua inversión china en I+D a gran escala, más tecnologías clave lograrán avances graduales, y las empresas cotizadas en los sectores de alta tecnología acelerarán su desarrollo, manteniéndose como líderes y pilares del desarrollo del mercado bursátil chino, guiando al mercado hacia la mejora continua.

2. Se han producido cambios estructurales significativos en la demanda de asignación de activos del mercado.

El mercado inmobiliario ha entrado en un período de ajuste profundo y sostenido desde la pandemia. Durante algún tiempo, los activos inmobiliarios y diversos activos tradicionales, como los productos de gestión patrimonial, han sido muy solicitados debido a su alta rentabilidad. Muchos productos de gestión patrimonial han presentado rentabilidades anualizadas superiores al 8%, y algunos productos de gestión patrimonial sin protección del capital han generado incluso rentabilidades superiores al 30%. De hecho, los activos subyacentes de casi todos los productos de gestión patrimonial de alto rendimiento son bienes raíces.

Las estadísticas muestran que los bienes raíces representan actualmente entre el 60% y el 70% del patrimonio de los hogares chinos. Debido al profundo ajuste del mercado inmobiliario y a la disminución de la rentabilidad de las inversiones, los flujos de fondos personales hacia el mercado inmobiliario disminuyeron en aproximadamente 5,7 billones de yuanes entre 2021 y 2024; simultáneamente, los fondos a largo plazo en los sectores de financiación e inversión corporativa continuaron registrando salidas netas. Una estimación aproximada sugiere que el valor total de mercado de los bienes raíces podría haber caído desde su máximo de alrededor de 400 billones de yuanes a alrededor de 280 billones de yuanes. Incluso utilizando una estimación muy conservadora de una salida del 20%, se han producido al menos 24 billones de yuanes.

Actualmente, la liquidez del mercado es abundante, pero la oferta de activos de alta calidad es insuficiente para satisfacer las necesidades de asignación de activos de los inversores. Los rendimientos de inversión anualizados de la mayoría de los depósitos bancarios y productos de gestión de patrimonios relacionados han caído por debajo del 3% , lo que resulta en una » escasez de activos » temporal . Específicamente: En primer lugar, mientras que los rendimientos de las inversiones como los bienes raíces y los productos de gestión de patrimonios están disminuyendo, los rendimientos de los activos libres de riesgo o de bajo riesgo, como los bonos del gobierno y los bonos de los bancos de política, también están disminuyendo continuamente. En 2025, se proyecta que los rendimientos de los bonos del gobierno a uno y diez años caigan a tan solo el 1% y el 1,6%, respectivamente; las tasas de emisión de bonos corporativos de alta calificación han caído por debajo del 2%. En segundo lugar, la duración de la inversión se está alargando. Con la disminución de los rendimientos de los activos a corto plazo, los inversores están asignando activamente a activos a más largo plazo en busca de primas por plazo más altas. En tercer lugar, existe un fenómeno significativo de «rebaño» entre los inversores, lo que lleva a la divergencia de la valoración de los activos. La tasa de asignación de bonos de alta calificación, acciones blue chip estables o líderes del sector, y metales preciosos está aumentando, lo que resulta en primas de valoración más altas. En cuarto lugar, el crecimiento del crédito está disminuyendo significativamente, y la demanda de préstamos por parte de empresas y residentes está disminuyendo drásticamente. Las necesidades de asignación de activos de los inversores están entrando en un período de ajuste estructural impulsado por las tendencias, un cambio importante rara vez visto desde el año 2000.

Bajo la guía política de » estabilizar el mercado bursátil » , un gran número de fondos de mercado, en busca de mayores retornos, han incrementado gradualmente sus inversiones en el mercado bursátil. Si bien el mercado bursátil conlleva riesgos, los retornos esperados son relativamente altos. Datos de la Bolsa de Valores de Shanghái muestran que el valor de mercado de las inversiones de inversores institucionales ha ascendido a 39,4 billones de yuanes en los últimos tres años, con una tasa de crecimiento compuesta anual promedio superior al 7%. De abril a noviembre de 2025, el aumento en los depósitos de los hogares fue menor que en el mismo período de 2024, mientras que el aumento en los depósitos de las instituciones financieras no bancarias superó con creces el mismo período de 2024, lo que indica una importante reorientación de los depósitos. Los inversores extranjeros también han comenzado a ser optimistas sobre el mercado bursátil chino, especialmente con el aumento en las entradas netas de inversión en valores en el segundo trimestre de 2025. En 2025, el volumen diario promedio del mercado bursátil chino superó los 1,7 billones de yuanes, algo inusual en mercados alcistas anteriores. En el futuro próximo, impulsada por las políticas fiscales y monetarias de «doble flexibilización», la liquidez del mercado se mantendrá abundante y la demanda de los inversores de una asignación de activos de gama media a alta seguirá fortaleciéndose. El patrón de asignación de activos de los inversores chinos experimentará un cambio estructural, pasando gradualmente de una composición de activos de los hogares dominada por la vivienda a una asignación más diversificada. La proporción de activos como bienes raíces y depósitos disminuirá, mientras que la proporción de productos del mercado de capitales, especialmente productos de renta variable, como acciones, fondos indexados, fondos de bonos, fondos mutuos, REIT públicos, fondos de capital privado y fondos de capital riesgo, aumentará. Este nuevo patrón de asignación de activos no tiene precedentes en mi país y es una de las principales características del mercado que entra en una nueva era de desarrollo.

3. Las políticas regulatorias están apoyando el desarrollo del mercado de valores con una intensidad/fuerza sin precedentes.

La activación del mercado de capitales se ha incorporado a los objetivos de la política nacional. Las autoridades reguladoras han enviado continuamente señales positivas al público para apoyar el mercado bursátil y han creado activamente un entorno institucional más atractivo para la inversión a largo plazo , lo que ha mejorado las expectativas del mercado y la confianza de los inversores.

En julio de 2023, el Buró Político del Comité Central del PCCh propuso «activar el mercado de capitales e impulsar la confianza de los inversores»; en octubre, la Conferencia Central de Trabajo Financiero enfatizó la necesidad de activar el mercado de capitales y promover activamente la entrada de fondos a mediano y largo plazo en el mercado.

A principios de 2024, el informe de trabajo del gobierno propuso «mejorar la estabilidad inherente del mercado de capitales»; la reunión del Politburó también propuso «adoptar múltiples medidas para promover el desarrollo saludable del mercado de capitales», «esforzarse por impulsar el mercado de capitales y guiar vigorosamente los fondos de mediano y largo plazo hacia el mercado», y «estabilizar los mercados inmobiliario y bursátil».

El Informe de Labores del Gobierno 2025 propuso fortalecer las reservas estratégicas y la construcción de mecanismos de estabilización del mercado, aclarar la condición y la función de Central Huijin Investment Ltd. como fondo de cuasi estabilización y promover vigorosamente la entrada al mercado de fondos de seguros, fondos de seguridad social y fondos de Huijin Investment Ltd. En abril, el Politburó propuso estabilizar y dinamizar continuamente el mercado de capitales; la reunión ejecutiva del Consejo de Estado priorizó por primera vez la estabilización del mercado bursátil antes de la estabilización del mercado inmobiliario. En julio, el Politburó propuso fortalecer el atractivo y la inclusión del mercado de capitales nacional y consolidar el impulso de su recuperación y mejora.

La intención estratégica de la alta dirección de apoyar el desarrollo del mercado bursátil es muy clara, su intención de aumentar la inversión en políticas y recursos es muy explícita, y su postura sobre el mantenimiento de la estabilidad del mercado de capitales es muy firme. Se han implementado con intensidad una serie de políticas para impulsar el mercado bursátil, promoviendo la entrada activa de capital estatal, apoyando el papel de los fondos de estabilización y atrayendo más capital a medio y largo plazo para la inversión en acciones. La confianza de los inversores se ha recuperado considerablemente, y el entusiasmo por la inversión en el mercado continúa recuperándose.

El sistema de mercado de capitales multinivel de China está mejorando gradualmente, con estrictos requisitos regulatorios que priorizan la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores. En los últimos años, China ha implementado una serie de reformas transformadoras en sus sistemas de gestión financiera y regulatorio, creando un entorno institucional sin precedentes para el desarrollo del mercado de capitales. Cabe destacar la primera declaración de la Comisión Reguladora de Valores de China (CRVCh) en la que se afirma que los inversores son la base del mercado y que la protección de sus derechos e intereses legítimos es la principal tarea de la regulación de valores. La protección de los inversores debe integrarse en todo el proceso de construcción del sistema de mercado de capitales y la aplicación de la normativa. La CRVCh combatirá con firmeza las infracciones graves, como el fraude financiero, la emisión fraudulenta, la manipulación del mercado y el uso de información privilegiada, y exigirá responsabilidades a los responsables de reducciones ilegales de acciones y elusión de regulaciones. Todas estas medidas proporcionan un entorno institucional sólido, justo y equitativo para el desarrollo del mercado de capitales. Esta política regulatoria centrada en el inversor no tiene precedentes en China y sin duda contribuirá al desarrollo sano y estable a largo plazo del mercado de valores.

Bajo la guía de las políticas pertinentes, las autoridades reguladoras han eliminado activamente los obstáculos a la entrada de fondos a mediano y largo plazo en el mercado, adoptando medidas de una variedad e intensidad sin precedentes. En septiembre de 2025, la Comisión Reguladora de Valores de China (CRVCh) orientó activamente la entrada de fondos a mediano y largo plazo en el mercado mediante medidas como el ajuste de la proporción de fondos de seguros, el desarrollo de fondos públicos basados ​​en acciones, la implementación de evaluaciones de desempeño a largo plazo y la revisión de las normas contables. Por ejemplo, la CRVCh elevó la tasa de asignación de activos de capital de los fondos de seguros al 50%, elevó el límite superior de activos de capital para los fondos de rentas vitalicias al 40%, implementó un mecanismo de evaluación de desempeño a largo plazo para los fondos de seguros de pensiones básicos (3 años o más), permitió la expansión de la escala de inversión encomendada y estableció objetivos cuantitativos y plazos para mantener el valor de mercado, mejorando así eficazmente el sistema de «inversión a largo plazo». A fines de agosto de 2025, varios fondos de mediano y largo plazo tenían una capitalización de mercado total de acciones A de aproximadamente 21,4 billones de RMB, un aumento del 32% en comparación con el final del período del 13.º Plan Quinquenal, y se espera que superen los 23 billones de RMB para fines de 2025.

La Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) también ha acelerado el desarrollo del ecosistema bursátil, ha fortalecido la gestión de dividendos de las empresas que cotizan en bolsa, ha combatido el fraude financiero, ha optimizado el sistema de exclusión de la bolsa y se ha esforzado por proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, creando un entorno de inversión favorable. La Bolsa de Valores de Shanghái (SSE) y China Securities Index Co., Ltd. (CSIC) también han realizado ajustes razonables en las acciones que componen índices como el SSE 50, el SSE 180 y el SSE 380, incorporando empresas de alta tecnología de rápido crecimiento al sistema de índices. Esto ha mejorado la representatividad y la estabilidad de los índices, ha fortalecido el principio de «supervivencia del más apto» en el mercado bursátil y ha guiado a los fondos hacia una mayor inversión en valor en empresas de alta calidad.

Una serie de medidas contundentes e innovadoras, junto con una amplia liquidez del mercado y bajos costos de financiamiento social, revirtieron la crisis psicológica acumulada en el mercado e impulsaron eficazmente la confianza y las expectativas de los inversores. La solidez sin precedentes de las políticas regulatorias que respaldan el mercado bursátil es una de las características clave del mercado que entra en una nueva era de desarrollo.

4. El banco central fue pionero en un enfoque integral para apoyar el mercado de valores.

Antes de 2024, las políticas del banco central para apoyar el mercado bursátil eran principalmente indirectas. Desde entonces, las políticas macroeconómicas han trascendido los modelos tradicionales, incorporando herramientas innovadoras y una inversión de recursos sin precedentes. Estas políticas han utilizado de forma integral herramientas directas e indirectas para apoyar de forma proactiva y directa la estabilidad y el desarrollo positivo del mercado bursátil.

En octubre de 2024, el Banco Popular de China (BPCh) creó dos instrumentos de apoyo al mercado de capitales: una línea de swap entre valores, fondos y compañías de seguros, y una línea de recompra de acciones y préstamo de tenencias, con un cupo total de 800.000 millones de yuanes. La primera implica que el BPCh inyecta liquidez directamente a instituciones financieras no bancarias, mientras que la segunda ofrece préstamos a bajo interés a través del sistema bancario a empresas que cotizan en bolsa y a sus accionistas para la recompra de acciones o el aumento de tenencias. Esta es la política de apoyo bursátil más directa implementada por el BPCh en la historia de mi país. Actualmente, estos dos instrumentos aún tienen un amplio margen de uso y seguirán desempeñando un papel positivo en la estabilización del mercado bursátil en el futuro.

En febrero de 2025, Central Huijin Investment Ltd. absorbió y fusionó tres empresas nacionales de gestión de activos financieros, lo que mejoró significativamente su capital. A finales de septiembre de 2025, las tenencias de ETF de Central Huijin alcanzaron aproximadamente 1,5 billones de RMB, un récord histórico. Estas tenencias continuaron aumentando en el cuarto trimestre, actuando eficazmente como un «fondo de estabilización» y mitigando las fluctuaciones anormales del mercado bursátil.

En mi país, el apoyo pionero del banco central al mercado de valores es de gran importancia y es una de las principales características de que el mercado de valores está entrando en una nueva era de desarrollo.

La futura política fiscal será más proactiva, y la política monetaria mantendrá una postura moderadamente laxa, garantizando una amplia liquidez en el mercado para satisfacer las crecientes necesidades de financiación de todos los sectores. Esto, sin duda, proporcionará un apoyo sostenido de liquidez al mercado bursátil. Además, el mantenimiento a largo plazo de tasas de interés bajas en mi país creará un entorno favorable para la inversión y la financiación en el mercado de capitales.

La Reserva Federal ha iniciado una nueva ronda de recortes de tasas de interés y se esperan más recortes de tasas en 2026. En el corto y mediano plazo, tanto China como Estados Unidos probablemente adoptarán políticas monetarias más flexibles, lo que ayudará a proporcionar liquidez abundante y de bajo costo a los mercados financieros globales, creando condiciones muy favorables y un entorno para el desarrollo de los mercados de valores.

La profunda importancia de que el mercado de valores de mi país entre en una nueva era de desarrollo

El ingreso del mercado de valores de mi país a una nueva era de desarrollo es un acontecimiento histórico en el desarrollo económico y financiero de mi país, que generará una serie de impactos financieros y económicos significativos y positivos.

En primer lugar, contribuirá al crecimiento sostenido del mercado bursátil y a su desarrollo estable y positivo a largo plazo. Durante el mercado alcista de 2005-2007, el Índice Compuesto de Shanghái subió hasta un 430%; de septiembre de 2024 a finales de 2025, el Índice Compuesto de Shanghái subió solo un 39%, lo que está relacionado con muchos factores externos como los aranceles estadounidenses y el conflicto entre Rusia y Ucrania. En referencia al ratio Buffett (la relación entre la capitalización bursátil y el PIB) de más del 150% en países desarrollados como Estados Unidos, Suiza y Japón, el ratio actual de China es de alrededor del 77%, lo que indica un importante margen de crecimiento. Durante el período del 15.º Plan Quinquenal, impulsado por las industrias de alta tecnología, los elementos centrales de apoyo para el desarrollo del mercado de capitales de China seguirán fortaleciéndose. Se prevé que el mercado bursátil chino seguirá en alza en 2026, con una capitalización bursátil de las acciones A que podría superar los 135 billones de yuanes y un ratio Buffett que superará el 90 %. Según estimaciones conservadoras, el Índice Compuesto de Shanghái podría superar los 5000 puntos; para 2027, el ratio Buffett de China podría superar el 107 % y el Índice Compuesto de Shanghái podría superar los 6124 puntos, con una capitalización bursátil de las acciones A que alcanzaría aproximadamente los 168 billones de yuanes. Para entonces, el mercado bursátil seguirá impulsando el desarrollo de alta calidad de la economía real y contribuirá en mayor medida al desarrollo económico de China.

En segundo lugar, ayudará al mercado a impulsar con mayor eficacia la cotización de empresas de alta tecnología y a impulsar mejor el desarrollo y el crecimiento de nuevas fuerzas productivas. Por un lado, la cotización acelerada de empresas tecnológicas activará el doble motor de financiación y crecimiento en el mercado bursátil. La cotización concentrada de GPU, chips de memoria y otros sectores escasos de producción nacional no solo complementará la inversión en I+D y ampliará la capacidad de producción, sino que también permitirá a los inversores beneficiarse de los avances tecnológicos, estimulando así la actividad comercial del mercado. Por otro lado, el auge del sector tecnológico optimizará la estructura del mercado bursátil y transformará el sistema de valoración. Los fondos de mercado están convergiendo desde las áreas tradicionales de bajo crecimiento hacia los sectores de alta tecnología, creando un «efecto de agrupación de activos tecnológicos de alta calidad». El desarrollo de nuevas fuerzas productivas y el desarrollo del mercado bursátil se complementan y promueven mutuamente.

En tercer lugar, contribuye a enriquecer los productos del mercado de capitales de China, como acciones, fondos y derivados, ofreciendo más productos de inversión de alta calidad para inversores nacionales y extranjeros. Por un lado, la demanda de inversión en el mercado bursátil impulsa la expansión y la innovación de productos. Con la profundización de las reformas estructurales orientadas a la oferta en el sector financiero, el desarrollo de la economía real, especialmente en las industrias de alta tecnología, generará una mayor demanda de productos financieros. Estos incluyen productos de garantía de propiedad intelectual y financiación de patentes, préstamos con opciones sobre acciones, fondos verdes y derivados de carbono. La transformación y modernización de las industrias tradicionales también requiere más productos financieros que se ajusten a sus etapas de desarrollo, como la emisión y promoción de REIT inmobiliarios. Por otro lado, las políticas impulsan la innovación de productos. Un buen desempeño en las «cinco áreas principales» de las finanzas requiere que los mercados e instituciones financieras innoven más productos para satisfacer las necesidades de inversión y financiación de las empresas de los sectores de la innovación tecnológica, la industria verde y baja en carbono, las micro y pequeñas empresas inclusivas, el sector del cuidado de personas mayores y la industria digital.

En cuarto lugar, contribuirá a mejorar la capacidad de asignación de activos de los residentes chinos y a la mejora continua de su estructura de asignación de activos. El desarrollo acelerado del mercado de capitales está transformando profundamente el patrón de asignación de activos de los residentes chinos. En el futuro, la proporción de activos inmobiliarios seguirá disminuyendo, mientras que la de activos de renta variable aumentará. La modernización de los servicios de asesoría de inversión por parte de las instituciones financieras y la profundización de la formación de los inversores seguirán mejorando la capacidad de asignación de activos de los residentes y promoverán la transformación de la estructura de activos hacia la diversificación y la racionalización.

En quinto lugar, contribuirá a un cambio significativo en la estructura financiera, con un aumento de la financiación directa y una disminución de la indirecta. El mercado de capitales se convertirá en un área clave de atención y regulación para la política monetaria. Si bien el predominio histórico de la financiación indirecta ha proporcionado financiación estable a las empresas, esta adolece de limitaciones como la asimetría de la información, los altos costos y la concentración de riesgos dentro del sistema bancario. La financiación directa, por otro lado, logra una correspondencia precisa entre la oferta y la demanda de fondos a través de acciones, bonos y otros medios, lo que la hace más adecuada para las características de financiación de alto riesgo y alto crecimiento de las empresas de innovación tecnológica. El desarrollo de la financiación directa contribuirá a la construcción del sistema industrial moderno de China y a la transformación y modernización de su estructura económica. Inevitablemente, impulsará el control macroeconómico del banco central hacia una cobertura total del mercado de capitales, la innovación y la introducción de herramientas más estructurales, y el fortalecimiento de la naturaleza prospectiva, específica y coordinada de la regulación política del mercado de capitales. Al mismo tiempo, mejorará aún más el sistema de evaluación macroprudencial, fortalecerá la supervisión del mercado de capitales y prevenirá eficazmente los riesgos financieros sistémicos.

En sexto lugar, contribuirá a acelerar la internacionalización del RMB. El desarrollo cada vez más profundo del mercado bursátil chino proporcionará mercados y objetivos de inversión para las necesidades de inversión en RMB en el extranjero, en términos de productos y mercados de inversión en RMB. En el futuro, el sistema de productos en RMB seguirá expandiéndose, enriqueciendo herramientas como los ETF transfronterizos y los derivados denominados en RMB para satisfacer las necesidades de cobertura de riesgos de la inversión transfronteriza. Con la promoción mutua de la internacionalización del RMB y la apertura del mercado de capitales, este se convertirá en uno de los centros principales para la asignación global de activos, proporcionando un apoyo clave para que el RMB se convierta en una moneda internacional importante.

Lian Ping

(Sobre el autor: Decano del Instituto de Investigación de la Industria Principal de Guangkai, Presidente del Foro de Jefes de China y Director Honorario de la Facultad de Economía y Gestión de la Universidad Normal del Este de China)