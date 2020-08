Líbano: “La explosión se debió a un accidente por negligencia»

Tras las primeras noticias y el estupor que generaron las violentas explosiones en el puerto del Líbano, comenzaron a circular todo tipo de rumores y falsas noticias procurando intoxicar aún más el ambiente de dolor en que cayó la población de ese país. A la cifra muy alta de fallecidos (un centenar) y miles de heridos se suma la destrucción de un puerto estratégico de la nación libanesa.

Para poder auscultar la situación y las consecuencias de lo ocurrido hablamos con la periodista Wafica Ibrahim, uno de los pilares del canal panárabe Al Mayadeen.

-Wafica queríamos que nos dés tu primera impresión de lo que ha ocurrido allí en el Líbano a partir esta doble explosión en el puerto de Beirut.

– Realmente, esta explosión, este siniestro ha impactado mucho dentro y fuera de El Líbano de manera muy extraordinaria, a pesar de ser un país contínuamente sometido a guerra e invasiones crímenes israelíes, como ustedes saben. Israel en varias ocasiones ha convertido en polvo grandes ciudades de El Líbano, estamos habituados a estos estados de inseguridad, pero esta explosión como tal, ha tenido una connotación más especial. Tengamos en cuenta que el país estaba ya sumergido en una crisis económica y colapso de las bancas, y las importaciones estaban sufriendo mucho por la falta de divisas. Encima de eso, ocurre esta explosión en el puerto, que es el que garantiza el 70 por ciento de las importaciones del país. Líbano es un país que vive de las importaciones, porque acá no se produce casi nada, es un país en que hasta los servicios se importan. Además, es un gran apoyo para Siria este puerto porque es un sustituto de los puertos de Siria en momentos de la guerra contra el terrorismo y la guerra universal que se impone sobre e ese país.

-La pregunta clave es: ¿Atentado o accidente?

– Esta explosión es un accidente, una brigada estaba trabajando y soldando rejas y estaban cerca de unos tanques de combustibles. Los obreros estaban trabajando después de una semana de confinamiento total y explota el tanque de gasolina. Luego ocurre que ese tanque provoca la explosión del muelle 12 que tiene fuegos artificiales y un almacén de nitrato de amonio. Las redes sociales comenzaron a utilizar mucha imaginación y tirar vídeos fabricados, hablando de la posibilidad de un cohete. Otros hablaron de una fábrica de armas de Hezbolá, todos cuentos. Nadie hizo caso a esos cuentos, ni la oposición ni los oficialistas, ni los amigos de la resistencia, porque el puerto del Líbano, no está en absoluto bajo control de la resistencia. No tiene nada que ver. hay una diversidad inmensa política, religiosa, de clase, de regiones del Líbano. Tanto la administración del puerto, como los obreros del puerto, los aparatos de seguridad del ejército, aduanas que trabajan en ese lugar.

-¿Por qué fue tan grande y devastadora la explosión

-Muy lamentablemente debido a la negligencia, abandono y dejadez y falta de responsabilidad de los gobiernos desde el año 2013. Desde hace 30 años realmente, pero desde 2013 al día de hoy. El pueblo libanés conoce la historia de memoria. Una vez quedó un barco varado en alta mar que pidió apoyo al puerto de Beirut, los salvaron y ahí al inspeccionar el barco encontraron que tenía 2750 toneladas de nitrato de amonio y tuvieron que detenerlo y prohibir que circule, porque iba a Mozambique. Entonces, de pronto desaparecen los dueños del barco y dejaron la nave con su mercancía ahí. No se los volvió a encontrar. A partir de ese momentos, cada gobierno dejaba la herencia a otro gobierno, ese es el problema. ¿Qué hacer con ese nitrato de amonio que es tan peligroso? Porque ante cualquier accidente puede ser peligroso para toda la capital. Esto nunca se había resuelto. El último informe que se emitió, fue por parte del gobierno actual hace 4 meses alertando que había un gran problema sin resolver. Ahora, frente a lo ocurrido el presidente de la República presidió la reunión con el Consejo Nacional de Defensa que conformaron una comisión de investigación y dicen que están muy serios en definir a los responsables, o irresponsables, mejor dicho, que fueron causantes de este gran siniestro. Para esa comisión pidieron 4 días de plazo para informar toda la verdad al pueblo libanés. Esperamos esa verdad.

– Con toda la descripción que haces, más allá de afirmar que se ha tratado de una gravísima negligencia, queda claro que lo ocurrido le viene de perilla a los enemigos del Líbano, de Siria y de la Resistencia. Si lo hubieran pensado no les habría salido mejor

– Por supuesto. Partamos del hecho de que las consecuencias son muy graves y todas las fuerzas políticas están de acuerdo que se trató de un accidente. No te oculto además, que es un puerto que representa tanto en las negociaciones con el Fondo Monetaria Internacional, actualmente en el Líbano. Hoy el Líbano está ante dos opciones, y no tiene una tercera. O va hacia el este, mirando a China, Rusia, Irak y Siria en la economía; o bien deberá caerse por completo, con su propio peso, en las garras del FMI. Ahora estamos delante de esta situación con un puerto, que para volver a ser puerto necesita una inversión de 800 millones de dólares, y el Líbano no tiene ni uno. Además las pérdidas materiales que hay en el puerto llegan a más de un billón de dólares. La explosión es el mayor siniestro que azotó al Líbano desde el establecimiento de la República Libanesa, ese puerto es arteria vital del Líbano. Incluso tiene un papel en el proyecto de la ruta de la seda, debido a su ubicación geográfica.

– Doble dolor causa saber que esta explosión afecta y mucho a Siria, otro país sobre al que el imperialismo ha impuesto no solo guerra y destrucción sino también un bloqueo total.

Así es. Siria es el segundo país más complicado con esta explosión. Porque cuenta con el apoyo de este puerto para resolver sus problemas. Ha sido un golpe económico y social muy grande en este país. Por lo tanto, hay que esperar las investigaciones. Las autoridades de la seguridad están suplicando a los medios de comunicación que esperen los resultados. Que van a ser transparentes, que se sorprenderá el mundo entero de los resultados. Todos estamos esperando ver qué resultados puede haber, pero aun pensamos que el gobierno libanés, paralelamente a esta gran tragedia, tiene que iniciar contactos rápidos para tomar una posición rápida. Firmar un acuerdo para habilitar el puerto, aunque temo mucho que el puerto de Beirut forme parte del círculo de la polarización política posterior cuando se vaya el calor de estos hechos de la cabeza de todos. Los políticos que han querido ser “humanista», tanto de la oposición como de la derecha, hablando del ser humano y de los sentimientos, de los valores humanos, tememos mucho que se enfríen esos valores y se convierta ésto en otro tema de polarización política en este país. Como todos los temas.



– Cómo ha reaccionado la fuerza de la resistencia representada por Hezbolah. Al parecer el propio máximo dirigente Hassan Nasrala mismo ofreció la colaboración de sus militantes para ayudar a la población del Líbano.

– Te cuento que él tenía un discurso programado para este martes, pero lo suspendió por el duelo nacional y para acompañar al pueblo libanés en este duelo tan fuerte que tenemos y dio órdenes a todas las instituciones de la resistencia, de defensa civil, de enfermería, policlínicos, algunos hospitales que ellos tienen, activistas en general y simpatizantes, para que estén todos en la calle recogiendo escombros, buscando cadáveres debajo de los escombros, auxiliando gente, mujeres y ancianos que se han quedado encerrados en sus departamentos. En fin, hoy se respira en Líbano un espíritu de solidaridad social, de patriotismo multilateral, multifacético, de toda la gente que canta fuera de la sinfonía, diríamos. Pero por eso mismo, es que el gobierno libanés debe salir ya de esa posición de vacilación, y no tomar decisiones drásticas, no buscar soluciones categóricas a las cosas. Ir radicalizando un poco más, este es el mejor momento. Qué mejor momento que este dolor que está pasando el pueblo libanés debido a una negligencia enfermiza, producto de una corrupción generalizada a lo largo de todo este tiempo anterior, de todos los gobiernos sucedidos en el Líbano

– Toda nuestra solidaridad desde aquí para ustedes. Gracias por la tarea informativa de Al Mayadeen y su equipo de periodistas.

– Gracias a ustedes que nos están apoyando mucho. La solidaridad es la que prima y sabemos con qué espíritu Resumen Latinoamericano está del lado de nuestro pueblo en las buenas y en las malas.