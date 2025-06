Los ataques de los Estados Unidos contra Irán aumentarán la proliferación de armas nucleares

El 21 de junio, los Estados Unidos atacó tres lugares en Irán con su enorme fuerza militar. Estos lugares fueron Fordow, Isfahán y Natanz, tres zonas donde Irán tiene sus instalaciones de energía nuclear. Para que quede claro, las instalaciones de energía nuclear de Irán son legales y siguen siendo inspeccionadas y validadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Irán se unió al OIEA en 1958, poco después de que se creara el organismo de las Naciones Unidas. Desde entonces, ha sido miembro del OIEA y ha seguido las líneas generales de las normas establecidas para el uso pacífico de la energía nuclear. A pesar de la inmensa presión ejercida sobre el OIEA por parte del Norte Global para que sancione a Irán, los informes del OIEA han dejado claro que Irán no ha violado las normas y no es un Estado poseedor de armas nucleares. Irán tampoco ha amenazado a los Estados Unidos ni ha atacado a este país ni a sus activos. Al mismo tiempo, no existe ninguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas que permita a los Estados Unidos atacar a Irán. Por lo tanto, los Estados Unidos e Israel han violado el derecho internacional al llevar a cabo una guerra de agresión contra Irán.

Irán ha afirmado que no hay contaminación nuclear en la zona de las instalaciones, lo que significa que los Estados Unidos no ha podido penetrar en estos centros altamente protegidos. Hasta ahora, parece que la Administración Trump no tiene mucho interés en ampliar esta campaña de bombardeos y llevar su guerra agresiva a las ciudades iraníes, como hizo la Administración Bush en Irak.

Pero no hay garantía de que no se amplíe la guerra y que esta no vaya más allá de los ataques contra las instalaciones de energía nuclear. Si Irán no se rinde en las negociaciones previstas, es muy posible que los Estados Unidos e Israel bombardeen Teherán e intenten asesinar a los líderes iraníes y derrocar al Gobierno.

Tanto los Estados Unidos como Israel han malinterpretado a Irán. La Encuesta Mundial sobre Valores nos muestra que los iraníes responden con claridad y en gran número a las preguntas que reflejan el orgullo nacional: el 83% afirma estar orgulloso de su país y el 72% dice estar dispuesto a luchar por él (en los Estados Unidos, este último porcentaje es solo del 59%). En las manifestaciones anuales por la Revolución del 11 de febrero, acude un gran número de personas que marchan con entusiasmo. Los ataques contra Irán no han debilitado esta determinación, sino que parecen haberla reforzado.

A pesar de los ataques, la gente ha salido a las calles para manifestar su ira y su determinación de luchar contra cualquiera que ataque a Irán y su soberanía. No será fácil para los Estados Unidos e Israel desmantelar la República Islámica y llevar al poder a sus títeres, como Reza Pahlavi, descendiente del Sha de Irán, que vive en Los Ángeles, Estados Unidos.

El alto grado de patriotismo en Irán y la determinación del pueblo iraní frenarán los intentos de los Estados Unidos de invadir Irán (la población de Irán es de 90 millones, mientras que la de Irak es de 45 millones, y dado que los Estados Unidos no pudo someter a Irak, es poco probable que pueda someter a una población que duplica su tamaño y que es muy joven, con una edad media de 33 años). Un cobarde bombardeo de Irán ya es una cosa, pero una invasión militar de Irán es impensable para países que simplemente no quieren enfrentarse a una resistencia enérgica en todas las calles.

El mayor estímulo para la proliferación de armas nucleares será este ataque contra Irán. La destrucción del Estado libio por parte de los Estados Unidos y la OTAN (2011) y este ataque estadounidense-israelí contra Irán demuestran ahora a países como Corea del Norte que el escudo nuclear es necesario. De hecho, la negativa de Corea del Norte a desnuclearizar su aparato militar muestra a los países del Sur Global que, si quieren proteger su soberanía, no basta con crear un ejército convencional. Es probable que Irán se retire del Tratado de No Proliferación Nuclear (1968), cese su cooperación con el OIEA y construya un arma nuclear. Es probable que Egipto, Arabia Saudí y Turquía sigan este proceso y desestabilicen totalmente Oriente Medio, mientras que Myanmar probablemente aumentará su cooperación con Corea del Norte en materia de misiles y armas nucleares. Se trata de un escudo lógico para los países que observan de cerca la violación de la soberanía de Irán, no porque tenga un arma nuclear, sino porque no la tiene.

Poco a poco, grupos cada vez más numerosos han comenzado a salir a las calles, horrorizados por las implicaciones de este ataque hiperimperialista de Israel y, posteriormente, de los Estados Unidos. Grupos de todo el mundo han emitido declaraciones condenando estos ataques y afirmando que la paz y el desarrollo son los deseos de los pueblos del mundo, y no la guerra y el atraso. No hay confusión entre los pueblos del Sur Global en cuanto a que este ataque de Israel y los Estados Unidos no tiene nada que ver con el comportamiento de Irán, sino que obedece por completo a los objetivos bélicos del Norte Global de dominar Asia Occidental.

Por Vijay Prashad

Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es miembro de la redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos Las Naciones Oscuras y Las Naciones Pobres. Sus libros más recientes son Luchar nos hace humanos: aprendiendo de los movimientos por el socialismo, La retirada: Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad del poder estadounidense y Sobre Cuba: 70 años de Revolución y Lucha (los dos últimos en coautoría con Noam Chomsky).

Globetrotter, 24 de junio de 2025.

