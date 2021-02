Los verdugos del poder

Estamos frente a una política institucional y sistemática de maltratos, torturas y asesinatos por parte de las fuerzas del orden. No pueden seguir muriendo personas a manos de la policía, esto no da para más. En espera de la nueva Constitución, una intervención civil se convierte en una imperiosa necesidad. Nosotrxs no seguiremos poniendo los muertos.