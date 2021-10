Necesitamos un parlamento que esté a la altura del proceso social que vive Chile

Dicen que a la gente no le interesa la política, yo creo que la gente percibe muchas veces que a los políticos no le interesa la gente. Laura Rodríguez

Necesitamos un parlamento que esté a la altura moral del proceso social que vive hoy nuestro país. Necesitamos un parlamento que legisle en base al bien común, no de acuerdo con sus intereses, o de los empresarios, o a sus familias, o de los partidos.

Nosotres les humanistas decimos no más cámaras de diputados y senadores de segunda y tercera clase. Necesitamos superar la mala conciencia o la mediocridad del egoísmo, sobrepasar el individualismo, la violencia desatada intencionalmente desde el aparataje estatal para dividir como lo han hecho en el Wallmapu, por ejemplo.

Nosotres, las grandes mayorías discriminadas, necesitamos parlamentarias, parlamentarios y parlamentaries que pongan al centro al ser humano. Que levanten las reales necesidades de la gente, que construyan sociedad instalando pilares esenciales y que gobiernen y legislen desde ahí, representando las reales necesidades del ser humano de hoy, multicultural, multiétnico, multilingüe. Necesitamos parlamentaries que reconozcan a nuestros ancestros, reconcilien el pasado y sean capaz de construir desde el futuro integral.

No más leyes de segunda clase, no más un congreso que no representa a nadie. Vota Humanista, vota Dignidad ahora!