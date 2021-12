Opiniones sobre China

El comité central del Partido Comunista de China celebró recientemente su sexto pleno para discutir «los principales logros y la experiencia histórica» del partido en sus 100 años de historia, así como para considerar la política «para el futuro». Justo después de esto, Jamie Dimon, el director ejecutivo de JPMorgan Chase, bromeó diciendo que el Wall Street Bank duraría más que el Partido Comunista chino. “Hice una broma el otro día de que el Partido Comunista está celebrando su centenario. También lo es JPMorgan. Apuesto a que duraremos más”, dijo, hablando en el Boston College Chief Executives Club, un foro de negocios.

¿Cuál es la experiencia y el futuro de China y su gobierno del Partido Comunista? Parece apropiado considerar varios libros nuevos sobre China que se han publicado que intentan responder a esta pregunta.

Isabelle Weber

Comencemos con Cómo China escapó de la terapia de choque, de Isabelle Weber, que ha tenido un impacto amplio y significativo en los círculos académicos de izquierda; respaldado por Branco Milanovic, el principal experto en desigualdad global y también autor de un libro reciente, Capitalism Alone, en el que sostiene que el socialismo nunca podrá suceder y que la elección de la organización social humana para el futuro previsible se encuentra entre el capitalismo «liberal democrático» (Estados Unidos y «Occidente«) o el «capitalismo político» de un estado autocrático (China, Rusia).

El libro de Weber es un relato de cómo y por qué China no tomó el camino de restaurar el capitalismo a través de la ‘terapia de choque’ de la privatización y el desmantelamiento del control estatal como lo hizo Rusia a principios de la década de 1990. En cambio, según Weber, los líderes de China bajo Deng a fines de la década de 1970 debatieron qué dirección tomar y optaron por una apertura gradual de la economía estatal planificada al capitalismo, en parte a través de la privatización pero principalmente a través de la inversión extranjera.

Deng Xiaoping

Weber sostiene que la «mercantilización gradual» de la economía china facilitó el ascenso económico de China, pero sin llevar a una «asimilación total» al capitalismo. La decisión de los líderes chinos de un movimiento gradual hacia el capitalismo fue todo menos una conclusión inevitable o una elección «natural» predeterminada por el excepcionalismo chino, afirma Weber. En la primera década de «reforma y apertura» bajo Deng Xiaoping (1978-1988), el modo de mercantilización de China se forjó en un feroz debate. Algunos abogaron por la liberalización al estilo de la terapia de choque, mientras que otros prefirieron la comercialización gradual comenzando en los márgenes del sistema económico. De hecho, en al menos dos ocasiones, Deng optó por un «big bang» en la reforma de precios, pero se alejó del borde.

A partir de la década de 1980, la influencia del dominio de la economía neoclásica en Occidente, tanto en las universidades como en el gobierno, puso en marcha el proceso de mercantilización de China. Los economistas chinos que favorecían un desarrollo gradual de la economía dual fueron reemplazados por economistas neoclásicos con celo de mercado. Pero la política neoclásica de permitir que el mercado fijara los precios condujo a un aumento de la inflación y, finalmente, a las protestas de la Plaza de Tiananmen, la consiguiente represión militar y el encarcelamiento de Zhao, entonces secretario general del PCCh. Aun así, según Weber, a lo largo de la década de 1990, la profesión económica en China siguió alineándose con la corriente neoclásica internacional. Los reformadores neoliberales hicieron grandes avances en los campos de la propiedad (vendiendo o liquidando empresas estatales), desregulando el mercado laboral y el sistema de salud (parcialmente privatizado). Con la pandemia estas cuestiones centrales han vuelto a atormentar a los líderes chinos y ahora encabezados por Xi Jinping están dando un nuevo giro hacia la «prosperidad común».

Jiang Zemin

Sin embargo, Weber reconoce que el núcleo del sistema económico chino nunca fue destruido en un big bang. En cambio, fue ‘fundamentalmente transformado’ (?) por medio de una dinámica de crecimiento y globalización bajo la guía activista del Estado. En octubre de 1992, Deng Xiaoping tomó la decisión formal de establecer una ‘Economía de mercado socialista con características chinas’. Esta formulación fue una mezcla híbrida que Jiang Zemin, explicó como «si el énfasis estaba en la planificación o en la regulación del mercado no era la distinción esencial entre socialismo y capitalismo. Esta brillante tesis nos ha ayudado a liberarnos de la noción restrictiva de que la economía planificada y la economía de mercado pertenecen a sistemas sociales básicamente diferentes, lo que ha supuesto un gran avance en nuestra comprensión de la relación entre planificación y regulación del mercado”. Así nació el ‘socialismo de mercado’.

Bajo Zemin, China avanzó más hacia una economía de mercado capitalista. Weber dice que el liderazgo chino de la década de 1990 «estaba dispuesto a romper todos los límites restantes para el funcionamiento de las fuerzas del mercado, en nombre del progreso económico». Los controles sobre los bienes de consumo y productores esenciales se desmantelaron ahora paso a paso. Sin embargo, el impacto de este «big bang» fue mucho menor de lo que hubiera sido unos años antes. En 1992, “el esfuerzo de liberalización era similar a saltar desde una roca baja en la base de una montaña de la que se acaba de descender” (Weber). Weber sostiene que el Estado mantuvo su control sobre las «alturas dominantes» de la economía de China, ya que pasó de la planificación directa a la regulación indirecta a través de la participación del Estado en el mercado. «China se convirtió en capitalismo global sin perder el control de su economía nacional».

El libro de Weber es revelador al mostrar los debates sobre políticas entre los líderes del Partido Comunista sobre qué dirección tomar y los factores que dominaron sus pensamientos. Sin embargo, Weber parece hacerlo desde el punto de vista de que China era capitalista, al menos desde el punto de vista del liderazgo de Deng, y todos los debates posteriores se centraron en qué tan lejos ir: si optar por una ‘terapia de choque’ o movimientos moderados hacia ‘más capitalismo’. Weber parece ambigua sobre la base económica del Estado chino. Para ella, China «se convirtió en un capitalismo global» pero aún «mantuvo su control sobre las alturas dominantes». ¿Qué significa eso para el futuro?

John Ross

En marcado contraste, no hay ambigüedad de John Ross, en su nuevo libro, China Great Road. Ross es miembro principal del Instituto de Estudios Financieros de Chongyang, Universidad Renmin de China y escribe profusamente en defensa de China y su modelo económico tal como él lo ve. Ross proporciona al lector una gran cantidad de datos sobre el éxito económico sin precedentes de China, sacando más de 900 millones de la pobreza (según la definición del Banco Mundial) y superando a todas las demás economías en crecimiento de producción y salarios durante los últimos 30 años.

La visión de Ross del modelo chino de desarrollo, «socialismo con características chinas», es en realidad una «versión radical» del keynesianismo. Pero es diferente a las políticas keynesianas en los EE.UU. y Europa, donde se han utilizado los déficits presupuestarios, se han perseguido tasas de interés bajas del banco central y se han aplicado algunas formas de flexibilización cuantitativa, que reducen las tasas de interés a largo plazo a través de compras de deuda por parte del banco central. “En China, por el contrario, los déficits presupuestarios relativamente limitados se han combinado con bajas tasas de interés, un sistema bancario estatal y un enorme programa de inversión estatal. Si bien el programa de recuperación económica de Occidente ha sido tímido, China ha seguido políticas de pura sangre del tipo reconocible en la Teoría General de Keynes, así como su propio «socialismo con características chinas».

John Maynard Keynes

Ross argumenta que fue la falta de ideología o compromiso de Deng con un modelo económico de mercado o estatal la razón del éxito económico de China. (Deng: “No me importa si el gato es blanco o negro, siempre y cuando atrape ratones”). Ross dice: “Porque en los EE.UU. y Europa, por supuesto, se sostiene que el color del gato es muy importante. Solo el gato de color del sector privado es bueno, el gato de color del sector estatal es malo. Por lo tanto, incluso si el gato del sector privado no está capturando suficientes ratones (es decir, la economía está en una recesión severa), el gato del sector estatal no debe usarse para atraparlos. En China, se ha soltado a ambos gatos y, por lo tanto, se han capturado muchos más ratones». Así que Ross parece aceptar la opinión de Deng de que el mecanismo de planificación y la propiedad pública no eran vitales para el éxito de China y que el mercado podría y puede hacerlo tan bien, si no mejor, en el desarrollo de la economía de China. Ross afirma: “Una comparación sistemática de los conceptos de Marx con los de la Unión Soviética posterior a 1929 deja completamente claro que las políticas posteriores a Deng en China bajo reforma y apertura estaban mucho más en línea con las de Marx que con las de la URSS”.

Lenin

Pero, ¿es realmente cierto que la apertura de la economía a un sector capitalista y a la inversión extranjera, si bien es necesaria para el desarrollo económico de China desde la década de 1980, no tiene serias contradicciones y consecuencias para el «socialismo» chino? No es así como lo vio Lenin cuando optó a regañadientes por la Nueva Política Económica (NEP) en 1921 en Rusia para restaurar la producción agrícola después de una guerra mundial y una guerra civil. Para Lenin, la NEP fue un paso atrás necesario en la transición al socialismo, impuesta a la Unión Soviética por las guerras y el fracaso de otras revoluciones en Europa. Rusia estaba sola. Con la NEP, Lenin lo expresó de esta manera: “Tendrá capitalistas a su lado, incluidos capitalistas extranjeros, concesionarios y arrendatarios. Le sacarán beneficios que ascienden al cien por cien; ellos se enriquecerán operando junto a usted. Déjalos. Mientras tanto, aprenderá de ellos el negocio de administrar la economía, y solo cuando lo haga podrá construir una república comunista».

Lenin llamó a la NEP «capitalismo de Estado», no «socialismo con características especiales». La «larga NEP» de China como la describe Weber no es un cumplimiento de las enseñanzas de Marx, como afirma Ross, llevando a China gradualmente hacia el «socialismo»; pero en realidad, fue un paso atrás forzado al capitalismo. Lenin en 1921 planteó la contradicción para Rusia que Ross ignora para China ahora: “Debemos enfrentar este problema directamente: ¿quién saldrá victorioso? O los capitalistas logran organizarse primero, en cuyo caso expulsarán a los comunistas y eso será el final. O el poder estatal proletario, con el apoyo del campesinado, demostrará ser capaz de controlar debidamente a esos señores, los capitalistas, para encauzar el capitalismo por los cauces estatales y crear un capitalismo subordinado y al servicio del Estado.»

Janos Kornai

Ross, lamentablemente, está cerca de hacerse eco de las opiniones de ese socialista antisocialista, el economista húngaro Janos Kornai, recientemente fallecido, ampliamente aclamado en los círculos económicos dominantes. Kornai argumentó que el éxito económico de China solo fue posible porque abandonó la planificación central y el dominio estatal y se trasladó al capitalismo. Según Kornai, la democracia (indefinida) solo puede existir bajo el capitalismo, ya que el socialismo está restringido a formas dictatoriales y autocráticas: “el socialismo democrático es imposible”.

La combinación de la propiedad pública de las alturas dominantes, la planificación indicativa y un gran sector capitalista con precios de mercado ha hecho avanzar a China, pero también ha aumentado la contradicción entre la ley del valor y el mercado y la planificación para las necesidades sociales. En mi opinión, esta es la contradicción clave en todas las economías «en transición» y también dentro de la economía china. Pero Ross parece argumentar que la combinación de mercados y planificación como el camino a seguir hacia una ‘China socialista’ no tiene contradicciones. Cita a Xi: «tenemos que hacer un buen uso tanto de la mano invisible como de la mano visible». «China puede y utilizará, debido a su estructura económica, tanto la ‘mano invisible’ del mercado como la ‘mano visible’ del Estado». Pero, ¿pueden el gato del sector privado de Deng y el gato del sector estatal vivir juntos en armonía en el futuro previsible o las contradicciones inherentes a esta combinación aumentarán y se intensificarán? – La actual crisis en la economía china post-COVID sugiere lo último.

Jack Ma

Ross reconoce que “la desigualdad en China, como se admite a nivel nacional, ha aumentado a niveles que son excesivos y necesitan ser corregidos”, pero no explica por qué existe tal desigualdad y cómo se puede reducir. Sí, ha habido represiones periódicas contra los funcionarios corruptos del partido y los excesos de los capitalistas privados (Jack Ma, por ejemplo). Pero los líderes chinos continúan oponiéndose a cualquier tipo de acción independiente de los trabajadores y las huelgas siguen siendo ilegales, aunque en muchos casos esta prohibición no se aplica estrictamente.

Ross reconoce que el éxito económico de China se basa en el ‘socialismo’ al estilo keynesiano: «la reforma y la apertura, y el socialismo con características chinas, pueden entenderse fácilmente en el marco de Keynes», refiriéndose al concepto de Keynes de la ‘socialización de la inversión’. «La economía de China no está siendo regulada por medios administrativos, sino por el control macroeconómico general de la inversión, como defendía Keynes».

Pero esta es una distorsión tanto de Keynes como de China. La «socialización de la inversión» de Keynes nunca implicó la propiedad pública masiva de las alturas dominantes de una economía; él se opuso firmemente a eso. Y el éxito económico de China se basa principalmente en la inversión dirigida y de propiedad estatal, no en la «macrogestión» keynesiana del crédito y las medidas fiscales como en las economías capitalistas. La explicación de Ross del éxito económico de China implica que la «macrogestión» capitalista puede funcionar, cuando claramente ha fracasado en las economías capitalistas avanzadas.

Ésta no es una visión marxista de China. Un modelo marxista de la economía de China no debería comenzar mirando la tasa de ahorro o inversión en una economía. La teoría marxista parte de la ley del valor. El éxito de China se debe a que la ley del valor que opera en los mercados capitalistas, el comercio exterior y la inversión, fue al principio totalmente bloqueada y luego controlada por un gran sector de propiedad estatal, la planificación central y la política macro, así como por la propiedad extranjera restringida de nuevas industrias, y controles sobre el flujo de capitales dentro y fuera del país. El análisis keynesiano pasa por alto un ingrediente clave y una contradicción del desarrollo económico, la productividad del trabajo frente a la rentabilidad del capital.

El modelo marxista sostiene que el nivel de productividad decidirá el crecimiento económico porque reduce el costo de producción y permite que una nación en desarrollo compita en los mercados mundiales. Pero en una economía capitalista donde operan la ley del valor y los mercados, existe una contradicción: la rentabilidad. En el modelo marxista, existe una relación inversa a largo plazo entre productividad y rentabilidad. La rentabilidad entra en conflicto con el crecimiento de la productividad en una economía capitalista y, por lo tanto, dará lugar a la aparición regular de crisis en la producción. Una economía en desarrollo necesita limitar este conflicto al mínimo.

En la medida en que el sector capitalista privado de China aumente su contribución a la economía en general y se reduzca el papel del sector público, la rentabilidad en la economía general se vuelve relativamente más importante y se intensifica la contradicción entre el crecimiento de la productividad y la rentabilidad. Tanto el modelo de desarrollo neoclásico como el keynesiano ignoran esta contradicción.

Richard Smith

Richard Smith en su nuevo libro definitivamente no pasa por alto las contradicciones en una economía en transición con las fuerzas contradictorias de la planificación y el mercado en juego. Considera que China es un «híbrido burocrático», ni capitalista ni economía «dirigida». Los gobernantes de China presiden la economía más grande y dinámica del mundo, una potencia del comercio internacional cuyos conglomerados estatales se cuentan entre las empresas más grandes del mundo. Se benefician enormemente de los rendimientos del mercado de sus empresas de propiedad estatal (SOE). Pero no son capitalistas, al menos no con respecto a la economía estatal. Los miembros del Partido Comunista no poseen empresas estatales individuales ni acciones en empresas estatales como los inversores privados. Colectivamente poseen el Estado que posee la mayor parte de la economía. Son colectivistas burocráticos que dirigen una economía en gran parte planificada por el Estado que también produce ampliamente para el mercado. Pero producir para el mercado no es lo mismo que capitalismo.

Pero Smith concentra su fuego en el fracaso del gobierno chino para manejar el aumento continuo de las emisiones de carbono y la degradación ambiental que ha generado la expansión económica de China. Tanto las empresas capitalistas como las estatales continuamente ignoran o burlan las directivas climáticas y ecológicas y Xi acepta esto porque, de lo contrario, el crecimiento económico se ralentizará y el desempleo aumentará y socavará el impulso de la autosuficiencia industrial de Xi frente a los intentos del imperialismo de aislar y estrangular a China.

Smith argumenta que simplemente no hay forma de que Xi pueda «alcanzar el pico de emisiones de China antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060» y, al mismo tiempo, maximizar el crecimiento. Puede «perseguir el desarrollo a expensas de la protección» o puede «hacer la transición hacia un desarrollo verde y con bajas emisiones de carbono … [y] tomar las medidas mínimas para proteger la Tierra, nuestra patria compartida». No puede hacer ambas cosas. En realidad, lo que demuestra Smith es que ningún país puede cumplir con el control de las emisiones y evitar el desastre climático; por definición, esta es una amenaza existencial global.

Los países del sur global no son los contaminadores históricos del mundo. Ese honor recae en los países imperialistas que se industrializaron desde el siglo XIX en adelante y siguen cambiando la generación de emisiones a la periferia por el consumo de las materias primas de fabricación y de recursos producidos en países como China, Asia del Este, India, América Latina y Rusia. Estos países necesitan ayuda para reducir las emisiones y dejar de destruir la naturaleza mientras buscan ‘ponerse al día’ con el Norte global. Esa ayuda no llegará mientras continúe el imperialismo. En lugar de coordinarse con China para hacer frente al cambio climático, la ‘comunidad internacional’ tiene como objetivo ‘contener’ y aislar a China a nivel mundial.

Por Michael Roberts

Publicada originalmente el 28 de noviembre de 2021 en thenextrecession.wordpress.com