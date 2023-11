Palestina: despejando la narrativa que dio licencia para matar

Por: Javier Karmy Bolton

Periodista, Magíster en Comunicación Política

El Estado de Israel ha actuado de forma implacable desde el 7 de octubre de 2023 asesinando a más de 8 mil palestinos en hospitales, campos de refugiados y escuelas en Gaza. La justificación mediática de la masacre se ha enfocado en la operación de Hamas, invisibilizando su demanda principal: la liberación de todos los prisioneros políticos palestinos.

Según una lista publicada el pasado 19 de octubre en el diario Haaretz, la mayoría de los israelíes asesinados en la operación “Inundación de Al-Aqsa” realizada por el brazo armado de Hamás, las Brigadas de Ezzeldin Al-Qassam, estaba en el kibutz Re’im[1]. Este está ubicado a pocos kilómetros del muro israelí que bloquea Gaza. Fue fundado en 1949 en lo que se conoce como el desierto del Néguev (Naqab en árabe) y su economía está basada principalmente en la agricultura. Este kibutz podría representar el modelo de ocupación sionista en Palestina, ya que fue establecido inmediatamente tras su partición. Los kibutz, de manera no tan distinta de los asentamientos considerados ilegales en Cisjordania en varias resoluciones de la ONU, usan agua del pueblo palestino para sus regadíos, usan su tierra, expulsan a la población árabe y limitan sus posibilidades de movimiento construyendo a pocos metros del muro carreteras exclusivas para israelíes, todo esto acompañado de una fuerte presencia militar.

El 7 de octubre se estaba realizando en Re’im un festival de música electrónica a metros de la cárcel a cielo abierto más grande y densamente poblada del mundo: la franja de Gaza. La actividad cultural que dura varios días se llama “Tribe of Nova”, y es un evento anual. Ese día, en dos horas, el mundo se había enterado de que Hamás había hecho un “ataque sorpresivo” mediante el rompimiento del muro, consiguiendo así el asesinato de israelíes y la toma de rehenes. Las informaciones no eran claras y el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden llegó a decir que “nunca pensé que vería, y que podría confirmar, imágenes de terroristas decapitando a niños”[2], cosa que desde la misma Casablanca desmintieron[3] tiempo después, ya que hasta hoy no hay evidencia de que tales imágenes existieran.

Medios como BBC y CNN, además de medios israelíes y otros, se han basado en una serie de clips de videos para sostener que Hamás asesinó a quienes estaban en el festival. El 9 de octubre BBC publicó tres videos. En el primero aparece una multitud corriendo en un descampado desértico entre autos, con humo a lo lejos, gritos y un caos inentendible. Según la descripción del video se escuchan disparos. El corto dura 10 segundos. La grabación está hecha desde un aparato celular y quien registra también corre de forma agitada, no hay contexto. El segundo, muestra una calle con autos quemados, aún humeantes, no tiene relato ni tampoco contexto, dura 30 segundos y la descripción sostiene que son los autos destruidos que estaban estacionados de camino al festival de música. El último video que propone BBC es una entrevista de una asistente a la fiesta narrando lo ocurrido, con iluminación y micrófono. Está en una casa o un set preparado[4].

CNN publicó a su vez seis videos el mismo 9 de octubre, explicando que fueron verificados. El primero muestra un misil cayendo en un tanque israelí; el segundo, una cámara Gopro de un palestino que dispara al muro, se corta, y luego se ven próximos a cruzar el muro sin ningún control militar; en el tercer video se ven disparos desde un mismo punto hacia Israel y se identifica a un parapente avanzando hacia lo que sería Israel; un cuarto video está compuesto de cuatro clips de no más de 5 segundos, en cada uno se muestra a los miembros de Hamás en un supuesto enfrentamiento, luego caminando en dirección al muro y en seguida por un descampado, y finalmente, entre ramas se vería el movimiento de integrantes de Hamás; el quinto video muestra a los integrantes de Hamás parapetados detrás de una muralla. El sexto y último video, muestra un grupo de personas ingresando al mar en un zodiac, tiene la cámara muy borrosa por lo que no se logra identificar quiénes son. En el clip siguiente, se ven dos embarcaciones pequeñas a motor avanzando en el mar. En el último clip del mismo video pasan las dos embarcaciones más lejos[5]. Cada clip de este video no supera los 5 segundos.

Otro video en el diario The Times of Israel publicó un clip de cámaras personales (Gopro) de los palestinos que realizaron la operación. Se ve cómo están reunidos y en motos que van en dirección al muro. Lo cruzan por un espacio que ya estaba abierto, llegan a territorio israelí donde no hay personas, y se enfrentan contra disparos sin que pueda identificarse de quiénes provienen. Finalmente, el palestino que lleva la cámara es abatido y la última imagen del video es el cielo[6]. Otra publicación de Infobae hace una compilación que no supera el 1:30 minutos[7] donde se mezclan estos videos.

South First Responders[8], un chat en Telegram que se caracteriza como “un grupo que sube videos de Gaza que llega antes a las zonas libres de Hamás” ha publicado otros videos en que se ve a palestinos disparando a baños químicos que, según explican, eran del festival de música. Infobae titula: “Masacre en los baños de la fiesta electrónica: el momento en que los terroristas de Hamas fusilan a los jóvenes que se escondían”, pero no se ven personas asesinadas, ni sangre, ni gritos, ni quejidos. No se ven los cuerpos de los asesinados, tampoco decapitaciones, de hecho el video se corta luego de disparar hacia los baños sin mostrar a ninguna persona muerta.

Existen asimismo otros registros: en uno se ve a los milicianos de Hamás disparando contra automovilistas, en otro tomando rehenes. CNN incluso dramatiza con música un video de una cámara de seguridad en Sderot[9], que dicho sea de paso, era un pueblo Palestino que fue ocupado en 1948 por las milicias sionistas cuya población nativa fue expulsada a Gaza. En definitiva, entre cortos y cortos que no suman ni 5 minutos de película, se arma la narrativa audiovisual que es inducida con títulos, música y sin contexto. No es que la operación no haya ocurrido ni que no haya habido muertos “de lado y lado”, sino que se debe cuestionar la forma en cómo hasta aquí se ha construido el discurso mediático que acompaña dichos videos y que ha servido para justificar la masacre en Gaza.

Según las informaciones disponibles se ha podido reconstruir que Hamás hizo la siguiente operación: según el Washington Post[10], el muro finalizado el 2016 con dos rejas y concreto al centro, con más de 140 mil toneladas de hierro y acero, y la instalación de cientos de cámaras, radares y sensores, fue quebrado por Hamas en 29 puntos, frente a lo que no hubo una reacción contundente de los militares israelíes. Al parecer la primera forma de romper la vigilancia fue con drones que llegaron a ciertas torres de control militar israelí que están apostadas cada 500 metros a las que se les disparó para inhabilitarlas. En paralelo, se lanzaron unos tres mil misiles al otro lado del muro, llegando incluso a Tel Aviv y Jerusalén, junto con ello, personas cruzaron el muro en parapentes propulsados con ventiladores para volar sobre los ocho metros de altitud que tiene el muro, y otras rompieron la reja y el muro con explosivos tras lo cual cruzaron en moto y, finalmente, utilizaron los bulldozers[11]. Una vez al otro lado del muro su objetivo era capturar rehenes para intercambiarlos por prisioneros políticos palestinos. Esto lo confirma una sobreviviente israelí, Yasmin Porat, quien estaba en el kibutz Be’eri en el momento de la operación de Hamás y que dio una entrevista a radio Kan publicada el 15 de octubre narrando lo ocurrido[12]. Ella insiste en que el objetivo de los milicianos palestinos era tomar rehenes y llevarlos a Gaza, no asesinarles. Y agrega que “luego de dos horas con los secuestradores, la batalla comenzó cuando llegó la policía israelí”[13].

Se calculan unos 1.400 israelíes muertos, pero no se saben los detalles o lo que ocurrió exactamente[14], ya que el enfrentamiento entre los soldados israelíes y los milicianos de Hamás fue muy fuerte[15]. Entonces, es difícil saber a qué momento específico de la operación de Hamás corresponden los videos mencionados, ni el lugar, ni la fecha en que fueron grabados. De todas maneras, según la normativa internacional: “no hay justificación para asesinar civiles”[16]. Entonces, ¿estamos nuevamente ante una nueva operación tipo “Torres Gemelas” del 11 de septiembre de 2001 con la búsqueda de terroristas con armas de destrucción masiva para justificar un genocidio?

Los videos mencionados fueron publicados días después de la masacre inicial, a partir del 9 de octubre. Pero ya desde ese mismo fatal día 7 se suman más de ocho mil quinientas personas asesinadas por el Estado de Israel, sin contar a quienes aún están bajo los escombros o desaparecidos en una de las operaciones militares israelíes más sangrientas de la historia de Gaza.

Los hechos aún no han sido esclarecidos, pero el Estado de Israel, Estados Unidos y la mayoría de los países adoptó esta versión que ha servido para justificar una de las operaciones más brutales que se ha vivido en Gaza.

La crítica y urgente situación

A la resistencia histórica de más de 75 años, habría que sumar que en los últimos 16 la población de Gaza sufre un bloqueo israelí total por aire, mar y tierra. En este contexto es que la vida palestina se ha vuelto un ejemplo de lucha por la sobrevivencia que en gran medida depende de la ayuda humanitaria cuyo volumen alcanza entre 100 y 150 camiones diarios. Organismos internacionales como la ONU ya habían declarado que desde 2015 el enclave mediterráneo sería inhabitable. Por eso, hoy se ha vuelto insostenible la vida ahí, ya que Israel no ha autorizado a la ONU para que ingresen más de 20 camiones humanitarios, lo que se ha calificado, incluso desde la ONU, como “una gota en un océano”. Como parte de una estrategia para crear caos, confusión y terror, Israel avisó a la población que partiera al sur de la Franja de Gaza, la mayoría lo hizo y en el camino Israel los atacó. Ya no hay combustible para operar los generadores eléctricos en los hospitales, el hedor a carne podrida comienza a sentirse, las enfermedades comienzan a ser un peligro, casi no hay agua ni comida, y los bombardeos y operaciones militares continúan. El 27 de octubre las comunicaciones fueron cortadas y se pensó lo peor, pero la presión internacional logró que retornara internet al menos parcialmente el día 29. El Ministro de comunicaciones israelí declaró que utilizarían todos los medios para evitar que Elon Musk otorgue internet a las organizaciones humanitarias en Gaza.

Israel está cometiendo un genocidio, desplazamiento forzado y limpieza étnica a una población de dos millones y medio de palestinos y palestinas de los cuales un millón y medio ya eran refugiadas[17], y lo ha ejecutado en menos de un mes. Aún los gobernantes de los países no logran que Israel detenga la masacre, tampoco han hecho que autorice a Egipto a abrir su frontera y recibir a las personas heridas o, en su defecto, que la ONU pueda ingresar con insumos urgentes. Esto evidencia que quién controla la frontera y da los permisos para salir o ingresar a Gaza, es desde luego Israel. Así se ha visto desde el 7 de octubre, pero en realidad es sólo el recrudecimiento de cómo ha sido la situación de los gazatíes desde 2007, y son cientos de casos en que las esperas para obtener un permiso para poder salir de Gaza, por ejemplo, a realizar una operación urgente terminaron en la muerte del paciente palestino. Israel y su gobierno son los responsables de lo que ha ocurrido y ocurre allí.

Un hecho que ha pasado desapercibido es que a fines de septiembre Benjamín Netanyahu presentó ante la 78° Asamblea General de las Naciones Unidas su mapa del “Nuevo Medio Oriente”. En esa oportunidad dijo: “Hoy traigo este marcador para mostrar una gran bendición… de un nuevo Medio Oriente, entre Israel, Arabia Saudita y nuestros otros vecinos. No sólo derribaremos las barreras entre Israel y nuestros vecinos”[18]... y el mapa presentaba a Israel desde el Mediterráneo hasta el río Jordán[19], sin Palestina. Además, daba cuenta del proceso de normalización de las relaciones con la mayoría de los países árabes de la región, poniendo énfasis en Arabia Saudita, con un hálito triunfalista en medio de un barrio árabe que ha sido hostil, según el propio relato sionista. Si hay un punto de quiebre que permite entender la operación de Hamás es este hecho que, para el pueblo palestino significaba ser eliminados del mapa y de su tierra con el silencio cómplice de los gobiernos del mundo.

La lucha palestina ha recorrido los caminos de la diplomacia internacional, del multilateralismo, de la suscripción de acuerdos con múltiples instancias como las Naciones Unidas, Unión Europea, con países vecinos árabes, e incluso con Israel. Todo ha continuado igual, es decir la expansión territorial de Israel con sus múltiples políticas de colonización, limpieza étnica y apartheid. Pero también, levantó al menos dos intifadas, realizó la Marcha por el Retorno, que fue una protesta no violenta pero fuertemente reprimida y que no consiguió cambiar la situación crítica de Gaza, por lo que esta operación de Hamás debe ser entendida como el fracaso de las otras instancias, pero también como parte de la diversa población palestina que resiste diariamente a la colonización israelí que no es parte de Hamás y que participa de organizaciones barriales, vecinales, estudiantiles ONGs, o que cruzan los puestos de control simplemente para ir a trabajar diariamente.

La demanda principal

Gaza está constituida mayoritariamente por población refugiada. Esto es, palestinas y palestinos que ya fueron desplazados y forzados a dejar su tierra tras la partición de Palestina en 1948, tal como se mencionó en el caso de Sderot y Re’im. El objetivo de Hamás era hacer un intercambio de rehenes israelíes por presos políticos palestinos que, es importante recalcar, están prisioneros en cárceles israelíes y que su número se eleva hasta al menos los 5.200 y que han sido tomados prisioneros en diferentes ciudades y circunstancias en Palestina. ¿En qué otro país un “ciudadano” es tomado prisionero por otro país (suponiendo que los palestinos tienen ciudadanía)? Son al menos 1.264 prisioneros palestinos que están en lo que se denomina “detención administrativa”, es decir presos sin pruebas ni juicios. Además, tienen a 170 niños y 33 mujeres[20] encerrados. A todos los prisioneros palestinos los tienen bajo un régimen infrahumano; muchos han sido torturados y en algunos casos ha terminado en la muerte del prisionero. Tras la crítica situación del 7 de octubre, Israel está limitando el agua y la comida como medida de castigo y presión colectiva. Todo esto contraviniendo la normativa internacional.

Varias ONGs están siendo perseguidas, se han intensificado las redadas cometidas por colonos y apoyadas por el ejército israelí, así como las operaciones militares en diferentes puntos de Palestina, sin mencionar Siria y Líbano. La acción de Hamás al parecer cambió el status quo del devenir de Palestina y ha puesto en jaque a la ONU y a los países que han debido tomar posición y ha quedado al descubierto hasta dónde han sido capaces de relativizar los derechos humanos en contraposición al “derecho a la seguridad de Israel”.

Este 30 de octubre Hamás publicó un video[21] de tres rehenes mujeres quienes se dirigen directamente al Primer Ministro Benjamín Netanyahu: “te reuniste con nuestros familiares, te comprometiste a liberarnos, y debido a este retraso estamos en medio de este fracaso político militar, todo es por tu culpa, no había ejército para protegernos el 7 de octubre”, y agregan “tú nos estás matando ¿quieres que los militares (israelíes) nos terminen matando? Por tu fracaso y por la muerte de 1400 personas es suficiente ¡libéranos ahora, libera a los prisioneros (palestinos)!”.

Netanyahu respondió que esto era “una propaganda cruel” de Hamás y ha continuado con los ataques a Gaza. Cabe esperar que la presión que están haciendo las organizaciones y personas alrededor del mundo detenga ahora la masacre, logre abrir las fronteras para la ayuda humanitaria, consiga el libre tránsito de personas y termine por romper el cerco mediático que el sionismo ha hegemonizado hasta ahora.