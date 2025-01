Pensar el siglo XXI: lecturas necesarias

En esta oportunidad les invito a descubrir mundos. Le propongo relatos de ficción, ensayos políticos, memorias, novelas históricas y adentrarnos en la inteligencia artificial. Es de libros que se recomiendan boca a boca en los cuales voy a detenerme. Tienen un denominador común, me atraparon, no pude dejar de leerlos.

Antes de proponer los títulos, un consejo, si ve que no puede pasar de la primera página, no continúe, déjelo en la estantería. Eso tiene una explicación. Ni satisface sus expectativas ni despierta su curiosidad. Haga caso de su intuición, la mayoría de las veces acertará. Y no compre por Internet, acérquese a la librería de su barrio.

Hay libros que nos obligan a cambiar la mirada, tienen magia. Nos transforman, llaman a la reflexión. Ahora les propongo seis títulos para leer durante el año 2025. No develaré la trama de ninguno.

Comienzo con El fin del mundo. 2084, editado por Seix Barral (2016), su autor, Boualem Sansal, realiza una crítica profunda a la intolerancia religiosa de un dios, cuyo poder es la base para definir el bien y el mal. Cito a Sansal: “Puede que la religión haga amar a dios, pero no hay nada como ella para acabar detestando al ser humano y odiar la humanidad”. “Nadie les dirá que en la ecuación de la vida el bien y el mal han quedado invertidos y que al final el bien ha sido sustituido por un mal menor, sin darles más alternativa, una vez establecido que la sociedad humana sólo puede gobernarse mediante el mal, un mal cada vez más crecido para que nunca nada, ya sea desde el interior o el exterior, venga a amenazarlos. Así, el mal opuesto al mal se convierte en bien, y el bien es el motivo perfecto para hacer el mal y justificarlo”.

El segundo libro pertenece a la chilena palestina Lina Meruane [en la foto principal]. Está escrito en primera persona. Un relato de su experiencia tras viajar a Palestina para visitar a sus parientes. En sus páginas, nos habla de la ocupación, las miradas de los israelíes, la Nakba y los debates sobre el futuro de Palestina. Publicado en 2023, nos traza la huella del sufrimiento en medio del genocidio del pueblo palestino. Su postura no deja indiferente. Palestina en pedazos. Random House.

El tercer libro propuesto son las memorias de Flora Tristán: Peregrinaciones de una paria. Ediciones El Perro y la Rana, 2022. Mujer feminista, ejemplo de lucha por la igualdad social, y la justicia, viajó por el mundo y radicó un tiempo en Perú. Murió en Burdeos, en 1841, a la edad de 41 años. De fuerte carácter y principios, luchó contra la plutocracia, a la cual describe y desnuda, descifrando la vida cotidiana del Perú postcolonial. Su correspondencia transparenta sus desencuentros y las traiciones de las que fue objeto.

¿Quiere saber cómo una niña nacida bajo el liderazgo de Enver Hoxha, en Albania, se enfrenta a una crisis de identidad, descubre los entresijos del régimen, sufre un desencanto, despierta de un sueño transformado en pesadilla? Se pregunta cómo fue posible destruir relaciones familiares, amistades, y cómo el capitalismo y la economía de mercado sustituyó el horizonte de los albaneses.

La profesora de teoría política en la London School of Economics, Lea Ypi, marxista confesa, nos lleva a pensar más allá del comunismo realmente existente. Publicado en 2023 por Anagrama, su título: Libre: El desafío de crecer en el fin de la historia. Aquí un párrafo: “lo que no podíamos prever era en que la primera víctima de ese conflicto, la señal clara de victoria, sería la desaparición de esos mismos términos: dictadura, proletariado, burguesía. Dejaron de formar parte de nuestro vocabulario. Antes de que se desintegrara el Estado, se desintegró el propio lenguaje con el que se articulaba esa aspiración. El socialismo, la sociedad en la que vivimos, desapareció. El comunismo, la sociedad que aspirábamos crear…” Si le ha despertado interés, seguro su lectura le atrapará.

¿Sabemos realmente cuáles son las repercusiones para el planeta, el trabajo, la forma en la cual las emociones son sesgadas y reformuladas desde los algoritmos, cómo se clasifican y quiénes los clasifican? La autora Kate Crawford, nos llama a cuestionar el relato del poder dominado por las grandes empresas de inteligencia artificial. Su título: Atlas de la Inteligencia Artificial: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial. NED ediciones. 2023. Así de contundente es su relato: “(…) se estima que Tesla es el mayor consumidor de baterías de iones de litio (…) se estima que usa más de 28 mil toneladas de hidróxido de litio al año: la mitad del consumo total del planeta. Seguramente, el término Inteligencia Artificial evoca algoritmos, datos y arquitectura de nube; pero nada de eso funcionaría sin los minerales y los recursos que construyen los componentes centrales de la informática. Las baterías recargables de iones de litio son esenciales para los dispositivos móviles…” El peligro para el planeta es real.

Por último ¿sabe usted quiénes fueron Hersch Lauterpacht y Hans Frank? Su historia se cuenta en el ensayo del jurista británico Philippe Sands: Calle Este-Oeste. Anagrama 2017. Sus nombres cobraron relevancia en el juicio a los dirigentes nazis imputados en el tribunal de Núremberg. El primero como articulador del concepto crímenes contra la humanidad y el segundo, del concepto genocidio. Sus venturas y desventuras están retratadas en una historia de vida que nos lleva de Ucrania a Polonia, Alemania, Estados Unidos e Israel.

Un imprescindible para entender la lucha por los derechos humanos. No quisiera concluir sin proponer la lectura o visualización en Internet del debate entre la ensayista argentina Beatriz Sarlo, fallecida hace pocos días y el lingüista Santiago Kalinowski, La lengua en disputa: un debate sobre el lenguaje inclusivo. No tiene desperdicio.

Ahora, sólo desearles buenas lecturas.

Por Marcos Roitman Rosenmann

La Jornada, 28 de diciembre de 2024.

