Marcela González (DA!): Por los derechos del pueblo

Soy Marcela Pat González Paredes, tengo 49 años. Soy abogada, luchadora social, madre de 1 hija y 2 hijos, todos mayores de edad. Me crié entre Suecia y Chile, ya que mi padre fue expulsado del país por la dictadura militar. Retorné al país a la edad de 15 años.

Desde la transición a la democracia participé en organizaciones de apoyo a los presos políticos de la dictadura, en especial aquellos que fueron desterrados. Fui parte de la fundación de la Escuela Casa Azul en la comuna de La Granja, fui monitora en alfabetización de adolescentes y adultos, así como coordinara de la escuela de adolescentes que formalizaron sus estudios por medio de la modalidad de exámenes libres. En esta misma línea, también fui monitora en prevención de drogas.

Participé activamente de juntas de vecinos, conformación de comités de vivienda, sindicatos como el de los trabajadores eventuales, siendo parte de la CUT provincia cordillera. Apoyé la movilización Pingüina del 2006, para ese entonces mi hijo mayor estaba en 8vo básico y participó de la toma de su colegio. También apoyé la movilización por la educación gratuita y de calidad el 2011, gracias a ello mis hijos menores hoy están en la universidad.

No tengo fortuna material. Soy usuaria de la salud pública y mis hijos estudiaron principalmente en colegios públicos. En mis 49 años he vivido los embates del modelo neoliberal y he visto como los malos gobiernos se desentienden de asegurar los derechos sociales de quienes habitan nuestro país. Como mujer, parte de la clase trabajadora, trabajé en diversas áreas: cuidado de niñes, encuestadora, contadora de autos, visitador médico, en programas de apoyo psicosocial a familias en situación de extrema pobreza. Actualmente trabajo en la consultora Pro- Conciencia, de la cual soy fundadora.

En la lucha social de la última década, fui miembro de los vecinos en defensa del barrio Yungay, miembro de FADA (Fin al Destierro Ahora), de la coordinadora NO+AFP Santiago Centro. Desde el estallido social, fui parte de una brigada de salud, asistiendo a los manifestantes heridos en la calle.

Actualmente, soy miembro de la Asamblea Constituyente por Santiago, iniciativa que nace unas semanas antes del estallido social, en función de hacer un diagnóstico y programa de gobierno desde los territorios, para disputar el gobierno comunal. Fue un arduo trabajo sistematizar las discusiones y plasmarlas en un programa de gobierno para los y las vecinas de la comuna.

Me presento como candidata, por iniciativa de compañeros de diversas organizaciones sociales y políticas que me propusieron enfrentar este desafío. No fue fácil aceptar esta tarea, no por falta de ganas ni de capacidades, sino porque somos una candidatura popular, de las mayorías sin privilegio y no contamos con los recursos económicos que me permitan dedicarme a la campaña sin trabajar para financiar la subsistencia de mi hogar. Hoy día afronto este desafío, consiente de mi tarea en el Congreso será representar los intereses de quienes, desde las calles, han puesto de manifiesto las necesidades del pueblo.

