Portugal: Socialistas a solas

Los socialistas gobernantes de Portugal bajo el primer ministro, António Costa, lograron una sorprendente victoria en las elecciones parlamentarias del domingo [30 de enero]. Los socialistas obtuvieron una mayoría absoluta en el nuevo parlamento sobre todos los demás partidos y podrán gobernar sin coalición. La coalición anterior llamada Gerigonça (artilugio) se rompió en octubre pasado cuando los partidos de izquierda (Comunistas y Bloque de Izquierda) abandonaron la coalición por lo que vieron como un presupuesto de austeridad propuesto por los socialistas.

Costa convocó elecciones anticipadas esperando tener que formar una nueva coalición. Sin embargo, los socialistas se llevaron el 41,7% de las preferencias de los portugueses que votaron, un 5,4% más que en las elecciones de 2019, mientras que los partidos de izquierda perdieron un 6,9%. Entonces, la participación total de votos de izquierda en realidad cayó del 52,3% al 50,6%. El principal partido de derecha, PSD, también lo hizo mejor, pasando de una participación del 27,8% al 29,3%. Pero los pequeños partidos de “centro-derecha” perdieron terreno, por lo que la victoria socialista estaba asegurada.

En efecto, hubo una consolidación hacia los principales partidos tradicionales de izquierda y derecha. Excepto por una cosa: hubo un fuerte aumento en el partido de extrema derecha Chega (¡Basta!), que obtuvo el 7,2% de los votos para convertirse en el tercer partido más grande en el parlamento. Esa es una señal de lo que vendrá si los socialistas no logran mejorar las condiciones de vida y las perspectivas de los portugueses, los más pobres de Europa Occidental.

La participación electoral ha disminuido constantemente desde la primera elección democrática en 1975 después de la revolución para derrocar a la dictadura militar de Salazar. Entonces la participación fue del 91,7%. En las elecciones de 2019 había caído a solo el 48,6%. La participación del domingo saltó al 58,0%, la mejor desde 2009. Aun así, el porcentaje de «no votar» del 42% superó fácilmente a los que votaron socialistas (uno de cada cinco) de alguna manera. Persiste la desilusión en la democracia parlamentaria.

El gobierno de coalición anterior supuestamente lo había hecho mejor que la mayoría en respuesta a la pandemia, con una de las tasas de vacunación más altas; pero la tasa de mortalidad aún era alta y solo se mantuvo dentro de los límites porque el pueblo portugués mostró una gran solidaridad al seguir las restricciones para proteger la salud.

La pandemia fue un desastre para una economía portuguesa ya débil. Portugal ha sido llamado “capitalismo de la sardina” por su famosa conexión con la producción de ese pescado. Pero esto es engañoso: la agricultura y la pesca aportan menos del 2% del PIB anual y solo miles en empleo. Mucho más importante en una economía donde la producción y la inversión manufacturera son relativamente bajas es el turismo. Al igual que Grecia, el turismo contribuye con un enorme 20% al PIB anual y eso ha sido diezmado por la crisis de la pandemia. La economía de Portugal todavía está muy por debajo del nivel de tendencia antes de la pandemia.

El gobierno de Costa llegó al poder con el compromiso de revertir las políticas de austeridad impuestas por la Eurozona posteriores a la crisis de 2008. Al igual que otros gobiernos del sur de Europa en la última década, avanzó poco en crecimiento, productividad e inversión, incluso si evitó medidas de austeridad aún peores. La productividad se ha mantenido plana durante los últimos ocho años.

Nivel de productividad (índice = 100)

La economía de Portugal se ha quedado atrás del resto de la UE desde el año 2000, cuando su PIB real anual per cápita era de 16.230 euros (18.300 dólares estadounidenses) en comparación con un promedio de la UE de 22.460 (25.330 dólares estadounidenses). Para 2020, Portugal había subido a 17.070 euros (19.250 dólares estadounidenses), mientras que el promedio del bloque aumentó a 26.380 euros (29.750 dólares estadounidenses).

IMF WEO database

La Unión Europea supuestamente tenía como objetivo «nivelar» las economías capitalistas más débiles con el núcleo más rico. La apertura del comercio y la inversión después de que Portugal se convirtió en miembro en 1986 pareció funcionar, como lo hizo para otros países más débiles de la UE. Pero la introducción del euro cambió todo eso. Mientras que antes, los países más débiles de la UE podían dejar que sus monedas se depreciaran frente al marco alemán para tratar de seguir siendo competitivos. Esa ya no era una opción en la Eurozona. Sin mayor inversión y productividad, los miembros capitalistas más débiles no podrían competir. La convergencia se convirtió en divergencia. Portugal, como otros miembros más débiles, dependía de la IED de Alemania y Francia. La deuda externa aumentó considerablemente y la crisis de la deuda del euro en 2012 a raíz de la crisis financiera mundial empujó al país a la penuria y la austeridad.

Mientras tanto, los bajos salarios y el alto desempleo estimularon la emigración, una característica realmente desde la década de 1960. En los últimos diez años, un período que incluye gobiernos dirigidos tanto por los socialistas como por los socialdemócratas de «centro-derecha», unas 20.000 enfermeras portuguesas se han ido a trabajar al extranjero, en una fuga sin precedentes de talento médico. La tasa de desempleo juvenil sigue siendo del 25%.

Tasa de desempleo juvenil (%)

El salario promedio es de solo 1.300 euros (1.466 dólares estadounidenses) al mes. Entre todos los países de la OCDE, Portugal tiene el sexto salario promedio más bajo pero el aumento más alto en los precios de la vivienda. Portugal vio la inversión pública más baja en toda la Unión Europea en 2020 y 2021. Esa fue parte de la razón por la que los partidos de izquierda se retiraron de la coalición.

El gobierno socialista asume ahora toda la responsabilidad de mejorar las condiciones del 99% en Portugal. Está poniendo todas sus esperanzas en el Plan de Recuperación y Resiliencia de la UE, que reúne fondos de los miembros más ricos para ayudar a las economías más débiles, la primera vez que se emplea un paquete fiscal de este tipo en toda la UE. El gobierno calcula que el plan europeo de recuperación ante la pandemia tendrá un impacto económico de 22.000 millones de euros (25.000 millones de dólares) hasta 2025 y, como resultado, el PIB de Portugal en 2025 será un 3 % más alto de lo que sería sin ese plan.

Impacto del plan de la UE

Esa es la esperanza. Pero el dinero todavía viene con condiciones: a saber, se supone que el gobierno debe mantener una política fiscal estricta y mantener bajos los déficits presupuestarios y, sobre todo, comenzar a reducir su enorme índice de deuda pública.

Deuda pública sobre PIB (%)

Aunque el gobierno socialista obtendrá fondos de la UE para gastar en infraestructura y servicios, es probable que haga poco para lograr que un sector capitalista muy débil invierta y amplíe el empleo y aumente los salarios. Eso es porque la rentabilidad del capital en Portugal es miserable. Ha sido plano y bajo durante 40 años. La UE no ha hecho nada por el capital portugués hasta ahora.

Penn World Table 10.0 IRR series

Portugal es un país pequeño con solo 10 millones de habitantes y una economía de US$ 200 mil millones. Bajo el capitalismo, está sujeto a la ‘amabilidad’ o no de los ‘extraños’ (es decir, capital alemán y francés). Y el nuevo gobierno socialista no tiene intención de cambiar eso.

Por Michael Roberts

31 de enero de 2022