Que se evacúe a los niños de Gaza

Ya sabemos que los palestinos no se quieren retirar de Gaza, eso es entendible porque están dispuestos a morir en su patria.

Pero creo que procedería evacuar a los niños, tal como lo hicieron los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial, en que los alemanes bombardeaban indiscriminadamente la ciudad de Londres.

Es verdad que ellos enviaron a sus niños, incluyendo a los príncipes y princesas reales, a otra ciudad inglesa. Los palestinos no tienen a dónde mandar a sus niños en su propio territorio, ni menos a los hoteles de cinco estrellas que Trump piensa construir allí con la ayuda del gobierno israelí, que declara que ellos ya hicieron la demolición previa, por lo cual les corresponde la mitad del negocio.

Y aprovechando la oportunidad para tratar el tema de Trump, habrán visto ustedes que viajó a Inglaterra y, entre otros compromisos, fue invitado por el rey. Éste le ofreció un paseo en carroza de cabellos con adornos de oro y una cena en palacio. Allí Trump, que se cree rey o emperador del mundo, mostró la hilacha pues hizo un discurso en el que expresó que ese era el mayor honor de su vida. Una actitud muy propia de un advenedizo cualquiera. Y su señora esposa, para qué decir: al margen de todo protocolo, concurrió con un vestido con los hombros descubiertos, mientras el rey apenas aguantaba la risa, como se puede ver en las fotos.

Y para terminar con estos comentarios obligatorios para aliviar el alma apesadumbrada de los lectores, sólo diré que Emmanuel Macron, presidente de Francia, está a punto de ser destituido porque todo su pueblo le ha dado la espalda por asuntos reivindicativos internos: que ponga fin a la tal “austeridad” para los más pobres y les aumente los impuestos a los ricos. Obviamente, un hombre que ha sido abofeteado en público por su esposa, ya no tiene recursos para seguir adelante.

Bueno, ya al margen de estos inevitables pelambres, sigo con el tema que origina este artículo.

Lo que se impondría ahora es enviar a los niños de Gaza a otro país para salvarlos de las bombas y del hambre.

No voy a decir a qué edad las personas son niños y cuándo se convierten en adultos, pues cada país o cada cultura tienen sus propias normas al respecto.

Quizás Egipto no los rechazaría, ya van quedando pocos.

Hay otros países que podrían ofrecerse. Estoy pensando en Chile, donde está la colonia palestina inmigrante más grande del mundo, según se dice. Es verdad que al parecer dicha colonia es predominantemente católica, en cambio los habitantes de Gaza son en su mayoría musulmanes.

¿Esto importa mucho? Creo que no, y los padres de esos niños posiblemente piensen lo mismo. A los niños se les puede dar la formación religiosa que ellos o sus familias quieran.

El gobierno de Israel tendría que comprometerse ante el mundo a aceptar y facilitar dicha evacuación. ¿No lo harán porque están asesinando preferentemente a los niños para evitar que cuando se hagan adultos vengan a tomarse la revancha? Es posible. Entonces veremos cuál es la reacción de los países que lamentan tanta violencia y tanta muerte en Gaza, pero continúan enviando armas y dinero a Israel y reprimiendo a sus propios ciudadanos cuando solidarizan con Palestina.

Y quizás en esos momentos los pueblos de esos mismos países tengan algo que decir.

Por Margarita Labarca Goddard

23 de septiembre de 2025.

