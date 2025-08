¿Quién va a pagar el pato?

Va a pasar lo que ha pasado siempre. Acordémonos de Hitler y de Pinochet. Tuvieron unos cuantos o muchos partidarios en sus primeros momentos, pero después… nada, sólo repudio.

Quien se atreva a defenderlos está liquidado, por eso nadie lo hace abiertamente, salvo un individuo que es precandidato presidencial en Chile y lo deberían meter preso. Quizás alguno que otro los extrañe, pero no lo puede decir.

¿Y lo de Gaza? Pues están aplicando métodos sistemáticos para que los gazatíes se mueran de hambre, sobre todo los niños, que son mucho más vulnerables en esa materia. Porque la muerte de hambre es un invento diabólico: muy lenta, angustiosa y dolorosa. Eso no se había visto nunca en la historia del mundo. Quizás en los campos de concentración nazis, pero finalmente preferían matar a la gente con gas, que es más rápido y menos doloroso.

¿Y ahora? No digo ahora mismo, en que todos los gobiernos “occidentales” se callan, especialmente muchos en Europa, aunque sus pueblos se manifiesten por Gaza en las calles. Si defiendes a los habitantes de Gaza, los fascistas te llaman antisemita, expresión errónea porque los palestinos también son semitas.

Pero piensa en 20 o 30 años más, en que estará al mando otra generación. ¿A quién le van a echar la culpa de este horror insólito?

¿A sus padres, a sus gobiernos? Tal vez en parte, pero en definitiva a todos los judíos del mundo. Aun a los que no lo aceptaron, aun a los que no lo financiaron, aun a los que protestaron. También a los que no dijeron nada porque estaban mirando para otro lado. Menos a unos judíos de Chile, algunos de los cuales se pronunciaron en contra. Porque allá hay mucha gente decente, y también hubo judíos entre las víctimas de Pinochet, no digo más porque fueron muchos y todos lo sabemos.

Y entonces el antijudaísmo que está latente en Europa y en gran parte del mundo, volverá. Sí, compañeros, volverá la frase “Judío de m…”

Ellos tuvieron la culpa, se dirá. Creyeron que, porque los nazis habían matado a más de seis millones de judíos, ellos tenían un crédito para matar a miles o millones de palestinos.

Lo siento, pero yo tengo muy buenas intuiciones y generalmente le acierto. Lo siento por tantos amigos judíos que tuvimos en Chile, lo siento por sus hijos y sus nietos de los cuales ya nadie querrá ser amigo ni menos compañero, créanme.

Pero todavía sería tiempo de rectificar. Esos compañeros de ahora y los judíos de todos los países podrían decir: “Apoyamos al Estado de Israel, pero no a su actual gobierno. Estamos en contra de Netanyahu que es un vulgar asesino serial a quien le encanta matar niños. Quítenlo de inmediato o vamos a impedir que la AIPAC y el gobierno de EEUU les mande ni un centavo más; nuestros hijos y nietos ya no irán a los kibutz y se olvidarán de ustedes para siempre”.

Amigos judíos del mundo, no defiendan ni tampoco impidan que se critique a un gobierno que está cometiendo un genocidio a vista y paciencia del todos los habitantes del planeta. Recalquen la diferencia entre el Estado de Israel y Netanyahu, que malos gobiernos o gobiernos asesinos los puede haber en cualquier país y lo que procede es rechazarlos.

Porque si no lo hacen, a los ojos de sus descendientes y de las próximas generaciones, ustedes serán vistos como cómplices.

Por Margarita Labarca Goddard

30 de julio de 2025

