¿Retorno de la Doctrina Monroe con Donald Trump?

Por Germán Gorraiz López

Los indicios de senilidad de Biden, la crisis del fentanilo, la carestía de la vida y el incremento de la inseguridad ciudadana habrían hundido la popularidad de Biden hasta mínimos históricos del 38%, lo que facilitaría el retorno triunfal de Donald Trump en las presidenciales del 2024, candidato que según una encuesta de CBS News y YouGov, contaría con el apoyo del 65% de los votantes republicanos.

El ideario de Trump

El ideario de Trump tendría la paternidad de su anterior asesor Steve Bannon y consiste en «crear un mundo virtual y paralelo aderezado de mentiras y medias verdades que consigue desarbolar cualquier estrategia opositora que sean mínimamente racionales». Asimismo, Trump sería portador de un peligroso virus político que podría arrasar con los principios de la democracia liberal estadounidense al poseer un ADN dotado de la triple enzima DXH ( dictadura blanda , xenofobia y heteropatriarcalidad) y cuyo primer efecto visible fue el finiquito de lo «políticamente correcto».

Trump y las técnicas de manipulación

Según Wikipedia.org, el gaslighting es «una clase de manipulación psicológica que busca sembrar semillas de duda en un individuo o miembros de un grupo determinado, haciendo que cuestionen su propia memoria, percepción y cordura. Emplea la negación persistente, la distracción y la mentira para intentar desestabilizar a la víctima y deslegitimar sus convicciones».

En el año 2018, el Oxford Dictionary nombró a Gaslighting como una de las palabras más populares del año, tras la publicación en EEUU de un libro que afirmaba que Donald Trump, había logrado ganar la carrera presidencial haciendo uso de esta técnica de manipulación.El libro en cuestión se titula «Gaslighting America: Why We Love It When Trump Lies to Us » , escrito por Amanda Carpenter ‎ y publicado por Harper Collins el 1 mayo 2018. En dicho libro, la autora analiza la fórmula de Trump, mostrando por qué es prácticamente infalible, interpretando perfectamente a sus víctimas : los medios de comunicación, los demócratas y los republicanos indecisos pues según la autora » las mentiras e invenciones de Donald Trump no horrorizan a Estados Unidos, sino que nos cautivan».

El aislacionismo de Trump

Donald Trump aseguró en sus redes sociales que «nunca hemos estado tan cerca de la III Guerra Mundial» y que debe haber un «compromiso total para desmantelar el grupo de poder neoconservador globalista responsable de arrastrar al mundo a guerras interminables». Asimismo, en un discurso pronunciado en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el futurible candidato republicano afirmó : «Soy el único candidato que puede hacer esta promesa: evitaré la Tercera Guerra Mundial», al tiempo que denunció la «excesiva cantidad de armamento que circula actualmente en el mundo», lo que estaría anticipando el retorno de la Doctrina Aislacionista de EEUU.

Así, en una conferencia pronunciada por Trump en la sede de la influyente revista política «The National Interest», Donald Trump expuso las líneas maestras de su política exterior que podrían sintetizarse en su lema «Estados Unidos lo primero», lo que de facto supondría el retorno a la Doctrina Monroe (América para los americanos) y la salida de EEUU de las estructuras militares de la OTAN.

En el año 2000, en su libro «La América que Merecemos» (The America We Deserve), Trump defendió la salida de Estados Unidos de la Alianza Atlántica para así ahorrar gasto y en su programa electoral, que recibe el nombre ‘Agenda 47’, se afirma que «tenemos que finalizar el proceso iniciado bajo mi Gobierno de reevaluar profundamente la misión y la finalidad de la OTAN».

En consecuencia, una posible victoria de Trump en el 2024 representaría el ocaso de la estrategia atlantista de Biden y Soros empecinados en defenestrar a Putin del poder así como la firma de un acuerdo de Paz en Ucrania y el retorno a la Doctrina de la Coexistencia Pacífica con Rusia. Ello supondría la entronización del G-3 (EEUU, Rusia y China) como «primus inter pares» en la gobernanza mundial lo cual chocaría frontalmente con el sueño obsesivo de los globalistas de Soros y de la Open Society Foundation (OSF) por conseguir el sometimiento de Rusia, pues Rusia sería para George Soros» la ballena blanca que lleva décadas intentando cazar».

El aislacionismo trumpiano sería pues un misil en la línea de flotación del complejo militar-industrial que tiene perfilado para el próximo quinquenio la recuperación del papel de EEUU como gendarme mundial mediante un incremento extraordinario de las intervenciones militares estadounidenses en el exterior para recuperar la Unipolaridad en el tablero geopolítico global.

En el supuesto de fracasar la actual ofensiva judicial contra Trump, no sería descartable la gestación de una trama exógena para neutralizarlo por métodos expeditivos pero Trump no sería consciente de dicho peligro pues padecería el llamado «Síndrome de Pontius», citado en 1820 por el psicólogo estadounidense Charles Graham Pontius y consistente en «una distorsión en la percepción del peligro que tendría su origen en el exceso de adrenalina de la persona afectada».

Germán Gorraiz López

Analista económico y geopolítico, colabora habitualmente en varias publicaciones digitales e impresas españolas y latinoamericanas.