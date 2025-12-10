¿Será 2026 el año de la crisis?

Por Vincenzo Comito

Premisa

Los pronósticos negativos para 2026 destacan la posibilidad de una crisis financiera originada en Estados Unidos y luego extendida en varias direcciones geográficas, particularmente hacia Europa, con distintos grados de daño en varios países.

De hecho, recientemente las advertencias sobre el posible estallido de cualquiera de las muchas burbujas que actualmente existen en los mercados se han vuelto cada vez más insistentes y han formado un coro; en nuestra opinión, no deben subestimarse, especialmente porque entre los profetas catastróficos se encuentran muchas figuras y medios de comunicación influyentes. Si el sistema financiero colapsa, habrá sido una de las implosiones más pronosticadas de la historia (The Economist, 2025, a). Estas advertencias parecen verse reforzadas recientemente por el nerviosismo existente en los mercados bursátiles tras aproximadamente tres años de subidas continuas. Sin embargo, no faltan voces que ven las cosas con mayor optimismo.

A continuación analizamos las principales razones esgrimidas que sustentan esta amenaza.

Una posible crisis tendría consecuencias de gran alcance no solo para los mercados financieros; debilitaría aún más la hegemonía estadounidense sobre el orden internacional, en particular en beneficio de China, pero esta también sufriría. También aumentarían las dificultades para los países altamente endeudados, con Italia a la cabeza (y pensemos también en los países pobres). Finalmente, acentuaría aún más las ya fuertes presiones proteccionistas en curso, en particular las de Estados Unidos (The Economist, 2025, a). Por lo tanto, en última instancia, perjudicaría a todos, aunque ciertamente no en la misma medida.

¿Dónde podría surgir la crisis?

Un artículo (Roche, 2025) destaca las posibles causas de una crisis inminente, que el autor estima podría estallar en el plazo de un año. Esta podría ser una combinación potencialmente fatal de inversiones desmesuradas en IA, con niveles crecientes de deuda pública y crédito privado no bancario, que ya ha alcanzado niveles equivalentes a entre tres y cuatro veces el PIB de Estados Unidos y la UE. Este crédito se financia en parte por los sistemas bancario y de seguros (que estarían plenamente involucrados en caso de crisis) y esquiva la atención de las autoridades reguladoras. Los bancos, en particular, se inclinan a financiar el sector porque obtienen una mayor rentabilidad económica que con los préstamos directos tradicionales.

También se podría añadir a la lista el crecimiento excesivo de los valores bursátiles, un fenómeno vinculado al menos en parte a la IA; la fiebre del oro, que es un síntoma, entre otras cosas, tanto de la pérdida de confianza en el dólar y en los bonos del gobierno estadounidense como activo de refugio y medio de conversión monetaria; con el crecimiento asociado a las transacciones especulativas (Volpi, 2025)) y a las criptomonedas; y, finalmente, la debilidad de los bancos regionales y la crisis en el mercado hipotecario inmobiliario paralela al crecimiento de los precios en Estados Unidos.

Estas dinámicas se ven exacerbadas por las políticas del presidente Trump, que parecen buscar principalmente el beneficio personal de la situación en lugar de regularla, actuando como un agente del caos (The Economist, 2025, b). El suyo es un excelente ejemplo de bombero pirómano, a quien, sin embargo, se le permite discretamente hacer lo suyo. Por el contrario, y como consecuencia, mientras que la última crisis financiera contó con una coordinación global para abordarla, esta vez los distintos Estados se verán obligados a afrontar las dificultades por sí solos (The Economist, 2025, b).

En los siguientes párrafos exploramos con cierto detalle la magnitud del problema en algunos sectores.

Una bolsa inflada

W.A. Birdthistle, en un artículo publicado en el New York Times (Birdthistle, 2025), sugiere que hoy existen analogías cercanas con la crisis de 1929. Entre otras cosas, argumenta el autor, el dinero especulativo vuelve a fluir en abundancia hacia planes de inversión arriesgados, en particular con enormes sumas invertidas en IA y criptomonedas. Y los reguladores financieros de Trump, en lugar de recordar un siglo de lecciones que salieron caras, están avivando el fuego de diversas maneras. Como dice un eslogan (Tooze, 2025): «MAGA + IA no es una receta para la estabilidad». Pero más allá de las políticas de Trump, las finanzas se han visto infladas desmesuradamente por varias décadas de política monetaria favorable.

Los inversores tienen la vista puesta en los llamados «siete magníficos»: Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, ignorando su capacidad real para generar beneficios (Couppey-Soubeyan, 2025). Por lo tanto, el capital se concentra en un circuito cerrado en unas pocas empresas relacionadas con la IA, y la caída en la bolsa de una de ellas bastaría para desencadenar un rápido y masivo efecto dominó que arrastraría a todo el mercado (Couppey-Soubeyan, 2025).

Los excesos financieros de hace cien años nos recuerdan que cuando los centinelas duermen, los criminales actúan. Los fracasos financieros de aquella época, cuando en tan solo unos pocos años la bolsa se desplomó un 77% y la economía mundial se hundió en la Gran Depresión, nos enseñaron lecciones importantes, incluyendo la necesidad de una regulación prudencial. En cambio, el gobierno estadounidense ha despedido a los reguladores y eliminado las barreras que han mantenido a flote los mercados financieros durante mucho tiempo. Entre otras cosas, la SEC (Comisión de Bolsa y Valores estadounidense) está explorando maneras de permitir que empresas y fondos vendan valores sin registro ni divulgación. Además, Trump presiona incansablemente a la Reserva Federal para que reduzca las tasas de interés, lo que podría estimular aún más un mercado financiero ya de por sí sobredimensionado.

Mientras tanto, los programas de IA están contribuyendo a un aumento significativo de la manipulación del mercado.

Alguien (Tooze, 2025) ha estimado que un ajuste razonable en los valores de las bolsas estadounidenses daría lugar a pérdidas de 20 billones de dólares para los inversores locales (pérdidas correspondientes al 70% del PIB del país) y 15 billones para los del resto del mundo (en este caso estaríamos en el 20% del PIB).

La burbuja de la IA, una imagen diferente

Con referencia específica al sector de la IA, es importante recordar, por un lado, las enormes y crecientes inversiones en el sector en Estados Unidos, y por otro, los temores respecto a si sus puestos de trabajo encontrarán ingresos que los cubran en un futuro próximo, mientras la valoración de algunas de las empresas del sector asciende ya a billones de dólares.

Según McKinsey, para 2030 se invertirán 7 billones de dólares en centros de datos en Estados Unidos; solo en el trimestre agosto-octubre, Google, Meta, Microsoft y Amazon destinaron 112.000 millones de dólares a este proyecto (Frisch, 2025), y 350.000 millones de dólares para todo el periodo de 2025. Hasta hace poco, las inversiones en el sector se financiaban en gran medida mediante capital, pero cada vez se recurre más al endeudamiento, a menudo en forma de estructuras de financiación muy complejas. Por ejemplo, se utiliza el denominado vehículo de propósito especial (SPV), un mecanismo legal que permite a una empresa asumir incluso cantidades significativas de deuda sin que esta aparezca reflejada en sus balances (Frisch, 2025).

En cualquier caso, es importante distinguir entre los distintos sectores de la industria. Una empresa como Nvidia, con diferencia la mayor del sector, cuyo valor bursátil ronda los 4,5 billones de dólares, parece no tener grandes problemas actualmente, ya que sus chips se venden fácilmente y a un precio alto a las empresas usuarias. Incluso las consultoras que operan en el sector parecen disfrutar de una vida relativamente tranquila.

Nvidia no debería estar tranquila. Además de verse envuelta en las disputas políticas entre Estados Unidos y China, que probablemente le han costado el lucrativo mercado del país asiático, también se ve obligada a financiar a sus clientes para que compren sus chips, un sistema que está ganando terreno en Estados Unidos y que, obviamente, aumenta los riesgos (Leparmanitier, 2025); por ello, Nvidia ha invertido 100.000 millones de dólares en OpenAI (Leparmanitier, 2025) (véase también más adelante). Sin embargo, sus resultados financieros actualmente parecen excepcionales, con ingresos estelares y más de 31.000 millones de dólares en un solo trimestre.

La situación es diferente para las empresas que ofrecen su software en el mercado: aquí es donde residen las mayores dudas. Grupos como Meta, Microsoft y Alphabet siguen incrementando significativamente sus inversiones. Mientras que Microsoft, por ejemplo, parece capaz de generar demanda para sus productos incluso más allá de su capacidad de producción, las perspectivas de otras empresas parecen más inciertas (Waters, 2025). En este sentido, es significativa la tendencia de muchas empresas del sector a ampliar el plazo de amortización de los nuevos equipos, tendiendo a distribuir el gasto no en tres años, como parecería razonable, sino en cinco o seis.

Hay algunas señales de que la burbuja puede estar empezando a estallar: en noviembre, las acciones del sector mostraron pérdidas significativas durante un tiempo.

El caso de Open AI

Los temores se centran, entre otros, en el caso de OpenAI y su modelo económico (Piquard, 2025). El fundador de la empresa, Sam Altman, quien ha desempeñado un papel clave en el auge de la IA desde 2022, se encuentra ahora bajo presión y trata de tranquilizar al mercado sobre las enormes inversiones previstas en centros de datos que ascienden a 1,4 billones de dólares en ocho años. Las dudas giran en torno a cómo recuperará la empresa estas enormes sumas. Para el año que termina, su facturación rondará los 13.000 millones de dólares, mientras que Altman promete facturar 125.000 millones de dólares en 2029 y 174.000 millones en 2030. Sin embargo, mientras tanto, las pérdidas han alcanzado los 5.000 millones de dólares en 2024 y los 8.000 millones solo en el primer semestre de 2025 (Piquard, 2025), mientras que el propio Altman admite que su empresa quemará dinero hasta 2028, cuando perderá 74.000 millones de dólares, y los primeros beneficios llegarán en 2030 (Bertolino, 2025). Por lo tanto, una parte significativa de las futuras fuentes de ingresos parece en gran medida hipotética.

Mientras tanto, Bruselas, que en agosto de 2024 había aprobado la Ley de IA, una normativa que, con bastante acierto, pretendía frenar los aspectos negativos de los programas de IA, en noviembre de 2025, bajo la presión de las empresas y la administración estadounidense, decidió posponer 16 meses la implementación de algunas de las disposiciones más importantes. Ya veremos con qué resultado.

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el organismo de control de estabilidad financiera británico creen que la crisis podría tener su origen en el sector de la inteligencia artificial.

La deuda pública y privada sigue creciendo

Históricamente, las crisis de deuda pública casi siempre han afectado a los países pobres. Hoy en día, el problema también afecta a los más grandes y ricos, cuyo endeudamiento es cada vez mayor, alcanzando niveles de vértigo; en promedio, la ratio deuda/PIB ha alcanzado el 110 % en las economías avanzadas, mientras que el aumento de los tipos de interés desde 2022 ha incrementado significativamente su participación en los presupuestos públicos (The Economist, 2025, c). La situación se ve más grave desde una perspectiva prospectiva al considerar las amenazas a la deuda que plantean el envejecimiento de la población, el creciente gasto en defensa y el gasto en transición energética.

En los próximos años, los gobiernos podrían verse obligados a generar superávits primarios muy elevados, lo que conllevaría una severa austeridad; de lo contrario se verían empujados a la suspensión de pagos o a una alta inflación. La amenaza de suspensión de pagos aparentemente no sería a corto plazo, pero afectaría considerablemente a los mercados de bonos gubernamentales.

Cabe recordar también que la deuda privada ha alcanzado niveles estratosféricos. Según el IIF [Instituto de Finanzas Internacionales], la deuda pública y privada global combinada asciende a 315 billones de dólares, equivalente a más del 330 % del PIB mundial.

Al mismo tiempo, existe evidencia de un deterioro en los estándares crediticios, particularmente en Estados Unidos, un fenómeno resaltado por varias crisis recientes (las muy discutidas First Brands Group y Tricolor Holdings). Como señaló el director de JP Morgan, James Dimon: «Cuando ves una cucaracha, probablemente haya otras».

Mientras tanto, Estados Unidos, la UE y Gran Bretaña están impulsando la implementación de nuevas normas de regulación bancaria, conocidas como «Basilea III», un mecanismo implementado por etapas después de la crisis de 2008 que provocó la quiebra y el rescate de varios bancos importantes; este mecanismo requiere que las instituciones financieras aumenten su capital social.

Warren Buffett confirma los temores

Warren Buffett, también conocido como el “Oráculo de Omaha”, su ciudad natal, por su notable capacidad para acumular riqueza mediante operaciones bursátiles a través de su compañía financiera Berkshire Hathaway, concedió recientemente entrevistas en las que se mostró muy pesimista sobre el futuro de la economía y las finanzas, confirmando algunas de las preocupaciones planteadas por las otras fuentes mencionadas anteriormente.

Buffett identifica cuatro puntos críticos en la situación: primero, el mercado de valores ya no tiende a financiar la economía real, sino que se concentra cada vez más en transacciones puramente especulativas y financieras; mientras tanto, el nivel de deuda del sector privado y público está creciendo desproporcionadamente; el mundo económico y financiero está cada vez más preocupado por el cortoplacismo, descuidando los horizontes de largo plazo; y, finalmente, la Fed ya no podrá intervenir adecuadamente en momentos críticos.

¿Señales de advertencia?

Al parecer, en las últimas semanas han ido apareciendo algunas señales de alerta ante una posible crisis.

Grandes inversores han estado desinvirtiendo en acciones de Nvidia. El mercado de criptomonedas ha sufrido una segunda caída brutal, llegando a perder su precio un tercio de su máximo de octubre (Editorial, 2025).

La volatilidad de estos instrumentos no es cíclica, sino estructural. De hecho, carecen de valor económico. No generan ingresos, no están vinculados a ningún tipo de producción y no pagan dividendos. Lo que los impulsa no es el flujo de caja, sino las expectativas, en particular de que alguien más compre estos valores en el futuro a un precio superior al actual; cuando la confianza del mercado decae, nadie puede detener su caída. Son la herramienta definitiva para que los poderosos se aprovechen de los débiles (Editorial, 2025). Además, son una herramienta ideal para el blanqueo de capitales.

Las criptomonedas son quizás el ejemplo más extremo del cambio actual hacia una nueva ola de financiarización de la economía, alentada, en lugar de contrarrestada, por la administración estadounidense.

Simon Johnson, Premio Nobel de Economía, y Rana Foroohar, prestigiosa periodista del Financial Times, creen que la gran crisis vendrá precisamente desde estas herramientas.

Algunos disidentes

Junto a este gran coro de profetas del desastre, no faltan voces disidentes, aunque sean pequeñas minorías de expertos.

En este sentido, podemos recordar las declaraciones de Nouriel Roubini, economista conocido por predecir prácticamente en solitario la crisis de 2008. En una conferencia reciente en Milán (Bufacchi, 2025), el experto declaró su convicción de que el futuro del mundo será mucho mejor gracias al avance del nuevo orden tecnológico, con el desarrollo de la IA, que, según el autor, tiene un enorme potencial. Roubini predice que el PIB de EE.UU. podría crecer hasta un 4 % anual en el futuro, y que otros países podrían alcanzar picos de hasta el 10 % anual. En la misma línea optimista, aunque con un toque más cauteloso, se encuentran varios artículos recientes publicados en The Economist (véase, por ejemplo, The Economist, a).

Un artículo aparecido en el Financial Times (Waters, 2025) reconoce de forma más moderada que algunas empresas que se benefician del auge de la IA son potencialmente vulnerables a una caída en los precios de sus acciones, una caída que incluso podría ser grave, pero esto, para Waters, no significa necesariamente que vaya a estallar una burbuja devastadora.

Conclusiones

Desde hace algún tiempo, los países occidentales, y en particular Estados Unidos, han experimentado un nuevo y poderoso impulso hacia la financiarización desenfrenada de la economía. Una ola anterior de la misma naturaleza culminó en la grave crisis de 2008, que se superó tras un largo período, con considerables dificultades, gracias en parte a la intervención decisiva y coordinada de los sistemas regulatorios. Esta vez, un posible colapso del mercado, que podría tener su origen, como hemos visto, en múltiples fuentes, chocaría con una escala aún mayor de valores en juego y unas defensas potencialmente mucho más débiles, en parte debido a la presencia de una administración estadounidense aparentemente irresponsable, que contribuye especialmente a avivar las llamas.

El estallido de una crisis tendrá consecuencias significativas para todo el mundo. Estados Unidos intentará trasladar la carga lo máximo posible a otros países, en particular a la UE, perdiendo así terreno en el escenario económico y político mundial. Mientras tanto, los países más pobres tendrán mayores dificultades para acceder al crédito, con tipos de interés más altos y mayores dificultades para exportar sus productos a los países desarrollados.

El proceso de desdolarización en curso, que hasta ahora había avanzado de forma decisiva pero relativamente lenta, se acelerará. Al mismo tiempo, aumentará significativamente la presión de los países del Sur para desarrollar vínculos económicos con China, y entre ellos.

Algunos se muestran categóricos respecto a la situación; así, el profesor Gary Marcus declaró: “Nadie sabe cuándo estallará la burbuja, pero sucederá” (Bertolino, 2025).

Además, hay quienes, como hemos visto, creen que la burbuja no estallará o que tendrá dimensiones controlables, y que, en cambio, el desarrollo de la IA, en particular, traerá una ola de gran prosperidad al mundo. Ojalá que así sea. Pero, en cualquier caso, nadie parece capaz ni dispuesto a controlar el proceso de financiarización en curso, que tiende a deprimir el rendimiento de la economía real.

Por Vincenzo Comito

Economista. Trabajó muchos años en la industria (Iri, Olivetti, Movimiento Cooperativo). Más tarde fue consultor empresarial y profesor de finanzas corporativas en la Luiss «Guido Carli» de Roma y en la Universidad de Urbino.

Sbilanciamoci, 26 de noviembre de 2025 (original en italiano).

El Viejo Topo, 8 de diciembre de 2025 (traducción al castellano).

