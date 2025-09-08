Solidaridad con Venezuela: América Latina es Zona de Paz y debe ser respetada

1.- En una nueva demostración de fuerza, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha informado que el presidente Donald Trump está dispuesto a usar “todos los elementos de poder” para impedir que las drogas “inunden” a Estados Unidos acusando al gobierno de Venezuela de enviar drogas a este país. Es así como Trump ha ordenado desplegar, cerca de la costa de Venezuela, tres destructores antimisiles, además de otros dos buques, un submarino nuclear y 4.000 marines.

2.- Por su parte, la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, ha anunciado una recompensa de 50 millones de dólares por información conducente a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Situación que nos recuerda la invasión a Irak del 2003 por supuestamente tener armas de destrucción masiva sin entregar pruebas y comprobándose, posteriormente, que fue una mentira para justificar la guerra de EEUU contra Irak.

3.- En los hechos, entre los objetivos de este cerco militar está el interés de Trump por obstaculizar el desarrollo de los BRICS y el ingreso de nuevos países a dicha entidad. Simultáneamente, se enfatiza el claro afán de provocar caos en América Latina y de tal manera alterar la participación económica de China en el continente. Y, dada la situación de convulsión interna de Estados Unidos, es ésta también una forma de desviar la atención del citado problema.

4.- Trump y la oposición ultraderechista liderada por Corina Machado pretenden seguir amedrentando y desestabilizando al gobierno de Venezuela y dividir a su ejército. De esta manera, pretenden derrocar al gobierno de Maduro o negociar su salida. El interés principal de EEUU es la apropiación del petróleo venezolano. El gobierno de Maduro ha respondido a esta nueva escalada solicitando apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres.

5.- Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela y rechazamos las amenazas y despliegue militar de EEUU en las cercanías de Venezuela. Recordamos que el 2014 todos los presidentes, reunidos en la Celac, declararon América Latina y El Caribe como Zona de Paz. El pueblo de Venezuela y todas las naciones tienen derecho a la autodeterminación de los pueblos y el respeto a su soberanía.

Atentamente,

Alicia Lira, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

Patricio Vejar, Comunidad Ecuménica Martin Luther King

Hervi Lara, Comité Oscar Romero, SICSAL–Chile

Carlos González, Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos

Félix Madariaga, Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos

Pablo Ruiz, Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile, 30 de agosto de 2025.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

