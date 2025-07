Solo el 1,6% de la población adulta mundial posee el 48,1% de toda la riqueza personal del mundo

Cada año, hago un post sobre la desigualdad de la riqueza mundial utilizando los datos anuales recopilados por los economistas que trabajan para el banco suizo Credit Suisse (CS). Pero Credit Suisse ya no está, arrastrado por el escándalo y la crisis bancaria de 2023. El otro gran banco suizo, UBS, se hizo cargo de los activos de CS y ahora produce su propio informe anual de Riqueza Global. No es tan claro y útil como lo fueron los de CS, pero, sin embargo, sigue produciendo una pirámide de riqueza global, como se muestra a continuación.

La pirámide de riqueza muestra que solo 60 millones de adultos, o el 1,6% de todos los adultos del mundo, tienen una riqueza personal neta de 226 billones de dólares, o el 48,1% de toda la riqueza personal del mundo. En el otro extremo, 1.570 millones de adultos (alrededor del 41% de los adultos del mundo) tienen sólo 2,7 billones de dólares, o sólo el 0,6% de toda la riqueza personal del mundo. Este resultado coincide estrechamente con la estimación del Laboratorio Mundial de Desigualdad, que encuentra que el 50% de la población mundial (no solo los adultos) tiene solo el 0,9% de la riqueza personal total.

Y que el 1% más rico de la población mundial tiene alrededor del 42% de toda la riqueza personal, lo mismo que en 1995.

De hecho, si añadimos el peldaño medio de los poseedores de riqueza en la pirámide de UBS, resulta que 3.100 millones de adultos (o el 82% de todos los adultos) tienen una riqueza personal de 61 billones de dólares, o solo el 12,7% de la riqueza personal mundial total. El otro 87,3% es propiedad de solo 680 millones de adultos, o solo el 18,2% del número total de adultos en el mundo (3.800 millones). En la cima de la pirámide, hay 2.891 multimillonarios en el mundo, con solo 31 adultos con una fortuna de más de 50.000 millones de dólares cada uno.

En 2024, la riqueza personal aumentó más en Europa del Este (desde un nivel bajo) y América del Norte, pero disminuyó en América Latina, Europa Occidental y Oceanía (Australia, etc.). La riqueza media de los hogares británicos cayó un 3,6% en 2024, la segunda mayor caída de todas las grandes economías.

El aumento en América del Norte se debió principalmente al aumento en el valor de las acciones y los bonos para los muy ricos. A nivel mundial, la riqueza financiera total aumentó un 6,2%, mientras que la riqueza no financiera (propiedad) se expandió solo un 1,7%. La riqueza personal promedio por adulto en América del Norte es casi seis veces mayor que en China, 12 veces mayor que en Europa del Este; y casi 20 veces más que en América Latina.

Según el informe de UBS, la extrema desigualdad de la riqueza personal a nivel mundial ha empeorado (aunque solo ligeramente) desde principios del siglo XXI. La Sudáfrica post-apartheid sigue encabezando la liga mundial de la desigualdad de la riqueza, medida por el coeficiente de Gini para la desigualdad, seguida como siempre por Brasil. Y esa proporción de Gini ha empeorado significativamente durante la Larga Depresión desde 2008. De las economías capitalistas avanzadas, Suecia tiene la distribución más desigual de la riqueza personal, algo que puede sorprender a quienes elogian a la Escandinavia socialdemócrata. Estados Unidos es tan desigual como Suecia.

Recuerde que estas son medidas de riqueza, es decir, lo que se posee neto de deuda por cada adulto a nivel mundial. La pirámide no es una medida de la desigualdad de ingresos personales. Pero he encontrado en análisis anteriores que la riqueza y los ingresos están estrechamente relacionados. Existe una correlación positiva de alrededor de 0,38 entre la riqueza y los ingresos. En otras palabras, cuanto mayor sea la desigualdad de la riqueza personal en una economía, más probable es que la desigualdad de ingresos sea mayor.

Analistas de la desigualdad como Gabriel Zucman y Sáez se hacen eco de la opinión de Marx cuando dicen que «los impuestos progresivos sobre la renta no pueden resolver todas nuestras injusticias. Pero si la historia sirve de guía, puede ayudar a mover al país en la dirección correcta. Democracia o plutocracia: de eso se trata, fundamentalmente, las tasas impositivas máximas». Pero dicho esto, la causa de la alta y creciente desigualdad hay que buscarla en el propio proceso de acumulación de capital. No se trata principalmente de la falta de una fiscalidad progresiva de las rentas o de la falta de un impuesto sobre el patrimonio; o incluso la falta de intervención para hacer frente a los paraísos fiscales. Sin duda, estas medidas de política ayudarían a reducir la desigualdad y a generar los ingresos públicos que tanto se necesitan. Pero si las rentas del capital antes de impuestos (beneficios, rentas e intereses) siguen aumentando a expensas de las rentas del trabajo (salarios), entonces hay una tendencia inherente al aumento de la desigualdad. Y si el capital continúa acumulándose, entonces aquellos que poseen la mayor parte del capital se volverán más ricos en comparación con aquellos que no poseen capital. El aumento de la desigualdad mundial no se revertirá mediante una redistribución de la riqueza o los ingresos solo a través de los impuestos. Requerirá una reestructuración completa de la propiedad y el control de los medios de producción y los recursos a nivel mundial.

