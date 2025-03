Trump 2.0 visto desde China

El segundo mandato de Donald Trump puede no ser del todo malo para todas las naciones, especialmente para China. Según muchos internautas chinos, las políticas de Trump han fortalecido involuntariamente a su país. Por eso se ha ganado el popular apodo de “Chuan Jianguo”, que significa “Hacer grande a China”.

El primer mandato de Trump hizo al menos tres contribuciones notables al auge de China:

En primer lugar, su presidencia destrozó la imagen de los Estados Unidos como un modelo de democracia para muchos chinos, revelando el caos político y las profundas divisiones sociales en el país. Durante décadas, algunos chinos idealizaron a los Estados Unidos como un “país hermoso”: la traducción literal del nombre chino de los Estados Unidos. Sin embargo, las acciones de Trump brindaron lo que algunos describen como una “lección política”, cambiando las percepciones y fomentando una mayor apreciación de la estabilidad y del Gobierno chino.

En segundo lugar, Trump ayudó a acelerar el impulso de China hacia la independencia tecnológica. Hace más de 20 años, el Gobierno chino comenzó a promover la innovación en ciencia y tecnología, aunque muchos creían que no había fronteras en este campo.

No fue hasta acontecimientos como la detención en 2018 de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, y las medidas severas contra las empresas tecnológicas chinas, que el país se comprometió plenamente con la innovación. En 2024, China logró avances significativos en la independencia tecnológica, incluidos avances en la fabricación de semiconductores. Este cambio se vio subrayado por las exportaciones récord de chips en 2024, que superaron los 159.000 millones de dólares, duplicando las cifras de 2018.

En tercer lugar, la guerra comercial de Trump contra China ha impulsado una rápida reestructuración del comercio mundial, lo que ha llevado a más chinos a reconocer que el mundo es mucho más grande que los Estados Unidos. A través de proyectos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha profundizado sus relaciones con las naciones del Sur Global. Entre 2018 y 2024, el comercio con estas naciones creció más del 40%, mientras que la dependencia de China de los Estados Unidos para el comercio cayó del 17% al 11%.

En retrospectiva, la experiencia combinada del primer mandato de Trump y las políticas de Biden para contener a China a lo largo de ocho años han fortalecido a este último a mediano plazo.

Desde una perspectiva a largo plazo, China ha obtenido una ventaja psicológica estratégica al tratar con Trump 2.0.

Los medios de comunicación y los think tanks de China han respondido a la posibilidad del regreso de Trump con relativa calma en comparación con la creciente ansiedad en Europa y Canadá. Pekín parece confiada, ya que ha sorteado guerras comerciales y bloqueos tecnológicos durante el primer mandato de Trump.

China no provocará activamente a Trump 2.0, pero si persisten las políticas agresivas de los Estados Unidos, como las guerras comerciales o las restricciones tecnológicas, China responderá con contramedidas calculadas y, en última instancia, se hará aún más fuerte.

El 7 de enero de 2025, tanto China como EE.UU. sufrieron desastres naturales. Un terremoto de magnitud 6,8 sacudió el condado de Dingri, en el Tíbet, mientras que un gran incendio forestal estalló en Los Ángeles.

En el Tíbet, las autoridades chinas pasaron rápidamente de la respuesta de emergencia a la recuperación, reubicando a 50.000 residentes en un día. Mientras tanto, el incendio forestal de Los Ángeles se prolongó durante más de 10 días, agravado por las luchas políticas internas y la mala gestión.

La rápida respuesta de China al terremoto, pasando eficazmente del rescate al reasentamiento, contrastó fuertemente con la prolongada crisis en Los Ángeles, donde los líderes políticos se echaron la culpa mientras el incendio causaba daños que superaban los de los atentados del 11-S. Estas respuestas contrastantes ponen de manifiesto las debilidades de la gestión de crisis y la gobernanza de los Estados Unidos.

Mientras que gran parte del mundo no occidental sigue relativamente tranquilo, el neofascismo al estilo Trump está provocando pánico al otro lado del Atlántico, especialmente en Europa y Canadá. Ahora surgen preguntas en los niveles más altos de la diplomacia internacional: ¿Perderá Dinamarca a Groenlandia? ¿Perderá la OTAN el apoyo militar de EE.UU.? ¿Se convertirá Canadá en el estado 51? Estas nociones, que antes parecían descabelladas, ahora se debaten abiertamente.

Para muchos en China, es poco probable que el impacto global de Trump 2.0 supere al de Trump del primer mandato. De hecho, en 2025, muchos en países no occidentales creen que Trump 2.0 se centrará principalmente en asuntos internos, mientras que ocasionalmente causará problemas entre los aliados occidentales. Los observadores no occidentales saben muy bien que Trump 2.0 no pondrá fin al conflicto entre Rusia y Ucrania de un día para otro. No resolverá la disputa palestino-israelí a corto plazo. No impedirá el crecimiento comercial a largo plazo de China con aranceles del 60%. No frenará, ni puede frenar, el continuo ascenso de China.

Trump 2.0 probablemente continuará retirándose de los acuerdos internacionales, incluidos los acuerdos climáticos y la Organización Mundial del Comercio. ¿El resultado? La desintegración gradual de la hegemonía global de EE.UU. Si esta tendencia continúa, Trump 2.0 podría empujar a los Estados Unidos a un estatus de potencia regional, adoptando el aislacionismo.

Independientemente del alcance del impacto de Trump, ya sea a través de guerras comerciales, conflictos tecnológicos o retiradas de tratados, China está bien preparada para lo peor. Como ha hecho en el pasado, China tiene la capacidad de convertir los desafíos en oportunidades.

Para 2028, los chinos estarán más seguros que nunca de decir: “Gracias, Trump”.

Por Wang Wen

Wang Wen es decano ejecutivo del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China, director ejecutivo del Centro de Investigación de Intercambio de Humanidades entre China y los Estados Unidos y un influyente escritor sobre asuntos exteriores en China.

Fuente: Globetrotter