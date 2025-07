Trump, China y la Trampa de Tucídides

Por Germán Gorraiz López

Tras la imposición por Trump de aranceles salvajes a China, subyacería el miedo del actual hegemón económico a ser «sorpassado» por el gigante chino en la próxima década, lo que se conoce como «la trampa de Tucídides«.

Pulso entre el hegemón y la potencia emergente

El término «La trampa de Tucídides» fue acuñado por el politólogo estadounidense Graham T. Allison en un artículo titulado «The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War?, publicado en la revista The Atlantic y recogido posteriormente en su libro «Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?«.

Con dicho término, Allison intenta explicar «la tensión que se genera por el ascenso de un nuevo poder y la resistencia del poder dominante o hegemón». Dicho pulso entre el hegemón y la potencia ascendente podría evitar la guerra aplicando enormes y dolorosos ajustes en las actitudes y acciones de ambas partes o escalar de una manera progresiva hacia un conflicto militar abierto, supuesto que se cumplió en 12 de los 16 casos citados por Allison y que se resolvieron «afianzando a la gran potencia o dando paso a la hegemonía de la potencia ascendente».

Dicho término sería extrapolable hoy en día al pulso económico y geopolítico entre EEUU y China pues según las proyecciones, entre 2030 y 2035 China sería ya el hegemón económico, por lo que según Allison «China y Estados Unidos están en curso de colisión para entrar en guerra».

La citada Trampa de Tucídides genera lo que Allison llama «fenómeno espejo», esto es, «un síndrome en el poder dominante versus un síndrome en el poder ascendente, que exacerba las ambiciones de hegemonía en el ascendente y de inseguridad y vulnerabilidad en el dominante, pudiendo desembocar en reacciones incluso irracionales, a partir de hechos aparentemente intrascendentes para una confrontación global».

Guerra comercial y tecnológica

Tanto EEUU como China consideran que la guerra se ha desplazado a los ámbitos económicos, financieros y tecnológicos. Así, en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), China ya superaría a EE.UU., con estimaciones que lo ubican en 37 billones de USD frente a los 29 billones de EE.UU. en 2025.

En el campo de las telecomunicaciones, con el despliegue de redes 5G liderado por empresas como Huawei, China ha superado a Estados Unidos en términos de infraestructura y adopción masiva. Asimismo, en el sector de los vehículos eléctricos, empresas como BYD han posicionado a China como líder en producción y ventas, respaldadas por una fuerte inversión estatal y acceso a minerales críticos como el litio.

En inteligencia artificial (IA), China también ha ganado terreno, con modelos como DeepSeek compitiendo con desarrollos occidentales como ChatGPT, a menudo a menor costo y con mayor eficiencia en recursos limitados. Esto se suma a su liderazgo en publicaciones científicas sobre IA, superando a EE.UU. en cantidad.

Por otro lado, Estados Unidos mantiene ventajas en áreas estratégicas como la computación cuántica, donde empresas como IBM y Google lideran el desarrollo, y en semiconductores avanzados, con firmas como Intel, AMD y NVIDIA dominando el diseño de chips de última generación. Aunque China ha progresado con empresas como SMIC, aún depende de tecnología extranjera para fabricar chips de vanguardia debido a restricciones de exportación impuestas por EE.UU. y sus aliados. Además, EE.UU. sobresale en innovación de alto impacto, con patentes más citadas globalmente y una fuerte presencia en investigación espacial, ejemplificada por SpaceX y los programas de la NASA, como Artemisa.

Tecnología y armamento

Estados Unidos tiene el presupuesto militar más grande del mundo, estimado en alrededor de 877 mil millones de dólares en 2023, según datos del Departamento de Defensa. En comparación, el presupuesto oficial de China ronda los 230 mil millones de dólares (según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, IISS), aunque algunos analistas sugieren que la cifra real podría ser mayor. Igualmente, EE.UU. posee un arsenal nuclear más grande y diversificado (aproximadamente 5.244 ojivas frente a las 410 de China, según la Federación de Científicos Americanos), con sistemas de entrega más avanzados.

Sin embargo, China está cerrando la brecha rápidamente, especialmente en misiles hipersónicos (como el DF-17) y en su flota naval, que ya supera a la de EE.UU. en número de barcos (aunque no en tonelaje o capacidad). En conclusión, la posible intensificación de las tensiones iría más allá de las personalidades de Trump y de Xi Jinping, reproduciéndose la tesis de Allison en el sentido de «obedecer a los hondos síndromes de dominancia y ascendencia antes descritos, que han ido emergiendo desde sus gobernantes pero proyectándose gradualmente en importantes sectores de sus respectivas poblaciones».

Por Germán Gorraiz López

Analista

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

