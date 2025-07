Trump, Epstein y el Estado Profundo

Por Chris Hedges

La negativa de la administración Trump a publicar los archivos y videos acumulados durante las investigaciones sobre las actividades del pedófilo Jeffrey Epstein, debería poner fin a la absurda idea, abrazada por los partidarios de Trump y los liberales crédulos, de que Trump desmantelará el Estado Profundo. Trump es parte, y ha sido parte durante mucho tiempo, de la repugnante camarilla de políticos -demócratas y republicanos-, multimillonarios y celebridades que nos miran, y a menudo a niñas y niños menores de edad, como mercancías que se pueden explotar para obtener ganancias o placer.

La lista de los que estuvieron en la órbita de Epstein es un quién es quién de los ricos y famosos. Entre ellos se encuentran no solo Trump, sino también Bill Clinton, quien supuestamente hizo un viaje a Tailandia con Epstein, el príncipe Andrés, Bill Gates, el multimillonario de fondos de cobertura Glenn Dubin, el ex gobernador de Nuevo México Bill Richardson, el ex secretario del Tesoro y ex presidente de la Universidad de Harvard Larry Summers, psicólogo cognitivo y autor Stephen Pinker, Alan Dershowitz, el multimillonario y CEO de Victoria’s Secret Leslie Wexner, el ex banquero de Barclays Jes Staley, el ex primer ministro israelí Ehud Barak, el mago David Copperfield, el actor Kevin Spacey, el ex director de la CIA Bill Burns, el magnate inmobiliario Mort Zuckerman, el exsenador de Maine George Mitchell y el productor de Hollywood caído en desgracia Harvey Weinstein, que se deleitaba con la perpetua bacanal de Epstein.

También incluyen bufetes de abogados y abogados de alto precio, fiscales federales y estatales, investigadores privados, asistentes personales, publicistas, sirvientes y conductores. Entre ellos se encuentran los numerosos procuradoras y proxenetas, entre ellos la novia de Epstein e hija de Robert Maxwell, Ghislaine Maxwell. Entre ellos se encuentran los medios de comunicación y los políticos que desacreditaron y silenciaron sin piedad a las víctimas, y armaron fuertemente a cualquiera, incluido un puñado de intrépidos reporteros, que buscaban exponer los crímenes de Epstein y su círculo de cómplices.

Hay muchas cosas que permanecen ocultas. Pero hay algunas cosas que sabemos. Epstein instaló cámaras ocultas en sus opulentas residencias y en su isla privada del Caribe, Little St. James, para capturar a sus amigos poderosos participando en juegos sexuales y abusos de niñas y niños adolescentes y menores de edad. Las grabaciones eran oro para chantajes. ¿Formaban parte de una operación de inteligencia en nombre del Mossad israelí? ¿O se utilizaron para asegurarse de que Epstein tuviera una fuente constante de inversores que le canalizaran millones de dólares para evitar ser descubierto? ¿O se usaron para ambas cosas? Transportaba a niñas menores de edad entre Nueva York y Palm Beach en su jet privado, el Lolita Express, que supuestamente estaba equipado con una cama para el sexo en grupo. Su camarilla de amigos famosos, incluidos Clinton y Trump, están registrados viajando en el avión en numerosas ocasiones en los registros de vuelo publicados, aunque muchos otros registros de vuelo han desaparecido.

Los videos de Epstein están en las bóvedas del FBI, junto con pruebas detalladas que rasgarían el velo sobre las inclinaciones sexuales y la insensibilidad de los poderosos. Dudo que exista una lista de clientes, como afirma la procuradora general Pam Bondi. Tampoco hay un solo archivo de Epstein. El material de investigación acumulado sobre Epstein llena muchas, muchas cajas, que enterrarían el escritorio de Bondi y probablemente, si se recogieran en una habitación, dominarían la mayor parte del espacio de su oficina.

¿Se suicidó Epstein, como afirma el informe oficial de la autopsia, ahorcándose en su celda el 10 de agosto de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York? ¿O fue asesinado? Dado que las cámaras que registraron la actividad en su celda esa noche no funcionaban, no lo sabemos. Michael Baden, un patólogo forense contratado por el hermano de Epstein, quien se desempeñó como médico forense jefe de la ciudad de Nueva York y que estuvo presente en la autopsia, dijo que cree que la autopsia de Epstein sugiere homicidio.

El caso Epstein es importante porque implosiona la ficción de profundas divisiones entre los demócratas, que no tenían más interés en publicar los archivos de Epstein que Trump, y los republicanos. Pertenecen al mismo club. Expone cómo los tribunales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley se confabulan para proteger a figuras poderosas que cometen delitos. Deja al descubierto la depravación de nuestra clase dominante exhibicionista, que no rinde cuentas a nadie, es libre de violar, saquear, robar y aprovecharse de los débiles y vulnerables. Es el historial de mal gusto de nuestros amos oligárquicos, aquellos que carecen de capacidad para la vergüenza o la culpa, ya sea disfrazados de Donald Trump o Joe Biden.

Esta clase de parásitos gobernantes fue parodiada en la novela satírica del siglo I «Satiricón» de Cayo Petronio Árbitro, escrita durante los reinados de Calígula, Claudio y Nerón. Al igual que en Satyricon, el círculo de Epstein estaba dominado por pseudointelectuales, bufones pretenciosos, estafadores, timadores, delincuentes de poca monta, ricos insaciables y depravados sexualmente. Epstein y su círculo íntimo se involucraban rutinariamente en perversiones sexuales de proporciones petronianas, como documenta en su libro «Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story» la reportera de investigación de The Miami Herald, Julie Brown, cuyo tenaz reportaje fue en gran parte responsable de reabrir la investigación federal sobre Epstein y Maxwell.

Como escribe Brown, en 2016 una mujer anónima, usando el seudónimo de «Kate Johnson«, presentó una demanda civil en un tribunal federal en California alegando que fue violada por Trump y Epstein cuando tenía trece años, durante un período de cuatro meses, de junio a septiembre de 1994.

«Le rogué en voz alta a Trump que se detuviera», dijo en la demanda sobre haber sido violada. «Trump respondió a mis súplicas golpeándome violentamente en la cara con su mano abierta y gritando que podía hacer lo que quisiera».

Brown continúa:

Johnson dijo que Epstein la invitó a una serie de «fiestas sexuales para menores de edad» en su mansión de Nueva York, donde conoció a Trump. Atraída por promesas de dinero y oportunidades de modelaje, Johnson dijo que fue obligada a tener relaciones sexuales con Trump varias veces, incluida una vez con otra niña, de doce años, a quien etiquetó como ‘Marie Doe‘. Trump exigió sexo oral, según la demanda, y después «apartó a ambas menores mientras las reprendía airadamente por la ‘mala’ calidad de la actuación sexual», según la demanda, presentada el 26 de abril en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en el centro de California. Después, cuando Epstein se enteró de que Trump le había quitado la virginidad a Johnson, Epstein supuestamente «intentó golpearla en la cabeza con los puños cerrados», enojado por no haber sido él quien le quitó la virginidad. Johnson afirmó que ambos hombres amenazaron con hacerle daño a ella y a su familia si alguna vez revelaba lo que había sucedido.

La demanda afirma que Trump no participaba en las orgías de Epstein, pero le gustaba mirar, a menudo mientras «Kate Johnson», de trece años, le hacía una paja.

Parece que Trump pudo anular la demanda comprando su silencio. Desde entonces ha desaparecido.

En 2008, Alex Acosta, quien en ese momento era el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, negoció un acuerdo de culpabilidad para Epstein. El acuerdo otorgó inmunidad de todos los cargos penales federales a Epstein, a cuatro coconspiradores nombrados y a cualquier «coconspirador potencial» no identificado. El acuerdo cerró la investigación del FBI sobre si hubo más víctimas y otras figuras poderosas que participaron en los delitos sexuales de Epstein. Detuvo la investigación y selló la acusación. Trump, en lo que muchos consideran un acto de gratitud, nombró a Acosta como secretario de Trabajo en su primer mandato.

Trump contempló indultar a Ghislaine Maxwell después de que fuera arrestada en julio de 2020, temiendo que revelara detalles de su amistad de décadas con Epstein, según el biógrafo de Trump, Michael Wolff. En julio de 2022, Maxwell fue condenada a 20 años de prisión.

«La relación más cercana de Jeffrey Epstein en la vida fue con Donald Trump… Eran dos tipos unidos por la cadera durante unos buenos 15 años. Hicieron todo juntos», dijo Wolff a la presentadora Joanna Coles en The Daily Beast Podcast. «Y esto es desde compartir, perseguir mujeres, cazar mujeres, compartir al menos una novia durante al menos un año en este tipo de relación de hombre rico con los aviones de los demás, hasta Epstein aconsejando a Trump sobre cómo hacer trampa en sus impuestos».

Las anomalías legales, incluida la desaparición de cantidades masivas de evidencia que incriminaban a Epstein, hicieron que Epstein evitara los cargos federales de tráfico sexual en 2007, cuando sus abogados negociaron el acuerdo secreto con Acosta. Pudo declararse culpable de cargos estatales menores de solicitar prostitución a un menor.

Los hombres prominentes acusados de participar en el carnaval de pedofilia de Epstein, incluido el abogado de Epstein, Dershowitz, amenazan brutalmente a cualquiera que busque exponerlos. Dershowitz, por ejemplo, afirma que una investigación que se ha negado a hacer pública, realizada por el exdirector del FBI Louis Freeh, demuestra que nunca había tenido relaciones sexuales con la víctima de Epstein, Virginia Giuffre, que fue traficada a los 17 años con el príncipe Andrés. Giuffre, una de las pocas víctimas que se ha enfrentado públicamente a sus abusadores, dijo que fue «pasada como una bandeja de fruta» entre los amigos de Epstein y Maxwell, hasta que a los 19 años escapó. Se «suicidó» en abril de 2025. Dershowitz ha enviado repetidas amenazas a Brown y a sus editores en The Miami Herald.

Brown continúa:

[Dershowitz] seguía refiriéndose a la información que estaba contenida en documentos sellados. Acusó al periódico de no informar sobre «hechos» que, según él, estaban en esos documentos sellados. La verdad es que, traté de explicarlo, los periódicos simplemente no pueden escribir sobre las cosas porque Alan Dershowitz dice que existen. Necesitamos verlos. Necesitamos verificarlos. Luego, porque le dije «muéstrame el material», me acusó públicamente de cometer un acto criminal al pedirle que mostrara documentos que estaban bajo sello judicial. Esta es la forma en que opera Dershowitz. Lo que más me perturba de Dershowitz es la forma en que los medios de comunicación, con pocas excepciones, no lo cuestionan críticamente. Los periodistas verificaron los hechos de Donald Trump y otros en su administración casi todos los días, sin embargo, en su mayor parte, los medios parecen darle a Dershowitz un pase en la historia de Epstein. En 2015, cuando las acusaciones de Giuffre se hicieron públicas por primera vez, Dershowitz acudió a todos los programas de televisión imaginables jurando, entre otras cosas, que los registros del avión de Epstein lo exonerarían. «¿Cómo lo sabes?», le preguntaron. Él respondió que nunca estuvo en el avión de Epstein durante el tiempo que Virginia estuvo involucrada con Epstein. Pero si los medios de comunicación lo hubieran comprobado, podrían haberse enterado de que, de hecho, era un pasajero en el avión durante ese período de tiempo, según los registros. Luego testificó, en una declaración jurada, que nunca hizo ningún viaje en avión sin su esposa. Pero en esos manifiestos de pasaje figuraba que había viajado varias veces sin su esposa. Durante al menos un viaje, estaba en el avión con una modelo llamada Tatiana.

Epstein donó dinero a Harvard y fue nombrado miembro visitante en el Departamento de Psicología de Harvard, aunque no tenía calificaciones académicas en el campo. Se le dio una tarjeta de acceso y un código de acceso, así como una oficina en el edificio que albergaba el Programa de Dinámica Evolutiva de Harvard. Se refirió a sí mismo en sus comunicados de prensa como «Filántropo de la ciencia Jeffrey Epstein», «Activista de la educación Jeffrey Epstein», «Jeffrey Epstein evolucionista», «Mecenas de la ciencia Jeffrey Epstein» y «Financiador inconformista Jeffrey Epstein».

Epstein, replicando las pretensiones y la vacuidad de los personajes que fueron parodiados en el capítulo «Dinner with Trimalchio» de Satyricon, organizó elaboradas cenas para sus amigos multimillonarios, incluidos Elon Musk, Salar Kamangar y Jeff Bezos. Ideó extraños esquemas de ingeniería social, incluido un plan para sembrar la especie humana con su propio ADN mediante la creación de un compuesto para bebés en su extenso rancho en Nuevo México.

«Epstein también estaba obsesionado con la criónica, la filosofía transhumanista cuyos seguidores creen que las personas pueden ser replicadas o devueltas a la vida después de ser congeladas», escribe Brown. «Epstein aparentemente les dijo a algunos de los miembros de su círculo científico que quería inseminar a las mujeres con su esperma para que dieran a luz a sus bebés, y que quería que le congelaran la cabeza y el pene«.

La historia de Epstein es una ventana a la bancarrota moral, el hedonismo y la codicia de la clase dominante. Esto cruza las líneas políticas. Es el denominador común entre los políticos demócratas, como Bill Clinton, los filántropos, como Bill Gates, la clase multimillonaria y Trump. Son una clase de depredadores y estafadores. No solo explotan a las niñas y las mujeres, sino a todos nosotros.

El Informe Chris Hedges, 12 de julio de 2025.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

