“Graves y elevados”: Irán confirma daños a sus instalaciones nucleares tras ofensiva conjunta de EE.UU. e Israel

Irán confirmó que la ofensiva conjunta perpetrada por Estados Unidos (EE.UU.) e Israel en contra de sus instalaciones nucleares provocó daños «graves y elevados».

En una entrevista en la televisión estatal, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Abbas Araghchi, indicó que expertos de la Organización de Energía Atómica (de Irán) están realizando una evaluación detallada de los daños». Sin embargo, destacó que «se consideran en general elevados y graves».

El canciller de la nación persa advirtió que “muchas realidades han cambiado” y cuentan ahora con nuevas exigencias en una eventual negociación.

“Al dejar atrás una guerra, muchas realidades cambian, y las condiciones después de la guerra son fundamentalmente diferentes a las anteriores”, explicó, insistiendo en que tras la “fuerte resistencia” del pueblo iraní en la denominada ‘guerra de los 12 días’ con Israel y Estados Unidos, “no es posible volver a las condiciones anteriores”.

Foto; Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi,

Araqchi dejó en claro que ahora hay “nuevas reivindicaciones” por parte de Irán, entre las que figuran indemnizaciones por los desperfectos que han sufrido sus instalaciones nucleares.

“Ahora, el debate sobre la exigencia de indemnizaciones y la necesidad de proporcionarlas se ha convertido en uno de los temas importantes de la agenda diplomática del país”, subrayó el líder de la diplomacia persa.

Asimismo, afirmó de forma tajante que no hay planes para volver a sentarse a negociar con Washington, desmintiendo un supuesto encuentro con enviados de la Casa Blanca,y contradiciendo la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien indicó que la Casa Blanca planeaba mantener conversaciones con Teherán la próxima semana,

“Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo para reanudar las negociaciones”, señaló, acusando al gobierno del republicano de “complicar aún más las cosas” con sus bombardeos perpetrados el pasado fin de semana a las instalaciones de Isfanhán, Natanz y Fordo.

“Murieron personas, estalló la guerra y la tarea se ha vuelto más difícil. Con este error, Estados Unidos complicó aún más la cuestión nuclear iraní en lugar de resolverla”, enfatizó el canciller iraní.

Cabe señalar que Trump, ha dicho repetidamente que los ataques aéreos que Estados Unidos lanzó contra los sitios nucleares de Irán destruyeron completamente las instalaciones, pese a la filtración de un informe de inteligencia que cuestiona tales afirmaciones.

El documento difundido por la cadena CNN, The New York Times y The Washington Post señaló que las 14 bombas anti búnker arrojadas por los bombarderos B-2 y la treintena de misiles Tomahawk disparados por los submarinos estadounidenses sobre las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán solo habían conseguido interrumpir el programa nuclear iraní de forma momentánea por “unos meses”, y no destruirlo por completo, como habían presumido Trump y las principales figuras de su administración.

Cooperación rota entre Irán y Organismo Internacional de Energía Atómica

Durante la entrevista televisiva, Araghchi confirmó que Teherán no tiene planes de permitir visitas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a sus instalaciones.

«La presencia de inspectores también debe examinarse cuidadosamente, para determinar si cumple con las disposiciones de la ley aprobada por la Asamblea Consultiva Islámica», recordó.

La declaración del alto diplomático se produjo luego de que el Parlamento iraní aprobara una ley para suspender la cooperación con el organismo de la ONU.

«El OIEA ni siquiera condenó formalmente el ataque contra las instalaciones nucleares iraníes, por lo que ha perdido su credibilidad internacional», afirmó Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento, consignó RT.

Al respecto, el canciller iraní acusó al director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi,l, de no haber actuado “con honestidad, ni justicia” en sus evaluaciones,.

Incluso, señaló que “allanó el camino” a los ataques de Israel y Estados Unidos.

“Es evidente que se trató de un acto político”, dijo, reprochando a Grossi que no condenara la ofensiva conjunta.

“El director general debería haberlo hecho, el Derecho Internacional es claro. Atacar instalaciones nucleares es un delito imperdonable, y no una, sino varias instalaciones fueron atacadas”, enfatizó.