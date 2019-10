Banco Central canadiense está considerando la posibilidad de lanzar una moneda digital propia

Uno de los beneficios de lanzar una criptomoneda de carácter público sería la capacidad de recopilar más información sobre sus ciudadanos

La moneda digital podría compartir información con la policía y las autoridades fiscales

El Banco de Canadá está explorando las posibles oportunidades y desafíos relacionados con el lanzamiento de su propia moneda digital. El banco central supuestamente cree que una moneda digital de banco central (CBDC) pública podría ser la respuesta a la amenaza directa que aparentemente presentan las criptomonedas.

El documento, titulado “Central Bank Money: The Next Generation”, fue preparado para el actual Gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, para una reunión de la junta directiva en septiembre de 2018 y fue presentado como parte de un proyecto de investigación de dos años sobre si el banco debería lanzar o no su propia CBDC.

El 17 de octubre, una fuente interna del Banco de Canadá confirmó que la presentación tuvo lugar. El autor del documento, Stephen Murchison, escribió en ese momento:

“Necesitamos innovar para seguir en el juego. […] la CBDC tendría todos los beneficios[de un activo respaldado por el banco central] y toda la conveniencia y seguridad de los pagos electrónicos inalámbricos”.

Según el documento, uno de los beneficios para el banco central canadiense de lanzar su propia moneda digital sería la capacidad de recopilar más información sobre sus ciudadanos de la que es posible cuando la gente utiliza efectivo. Estos datos personales no serían compartidos con el beneficiario, pero podrían ser compartidos con la policía o las autoridades fiscales, dice el documento.

Sin embargo, Josianne Ménard, portavoz del banco central, dijo que el banco aún no había tomado ninguna decisión sobre si lanzaría su propia moneda digital, añadiendo:

“Nuestro trabajo en CBDC es exploratorio, dados los avances tecnológicos y el importante servicio público que los billetes de banco proporcionan a los canadienses.”

China intensifica el desarrollo de una CBDC

Los analistas de RBC Capital Markets sugirieron que sofocar Libra de Facebook podría dejar el campo abierto a la CBDC respaldada por el yuan chino para dominar las economías emergentes. RBC escribió a los clientes:

“Si los reguladores de los EE.UU. descartan a Libra y deciden no redactar reglamentos para fomentar la criptoinnovación en los EE.UU., la CBDC de China podría estar estratégicamente posicionado para convertirse en la moneda digital global de facto en las economías emergentes”.

