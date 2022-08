Bitcoin sin internet es posible con servicio de SMS que permite enviar BTC con un texto

Una innovación que utiliza la red celular (GSM) podría incorporar a millones de usuarios de Bitcoin (BTC) a los que antes no llegaba el protocolo de Bitcoin, dependiente de Internet. Creado por el desarrollador sudafricano Kgothatso Ngako, el nuevo servicio basado en SMS se llama Machankura, una palabra sudafricana en argot para referirse al dinero.

KG, como le conocen sus amigos, habló con Cointelegraph desde Pretoria, Sudáfrica, sobre su fascinación por Bitcoin y la esperanza que tiene de que el envío de éste como un texto lleve el BTC a millones de africanos.

Machankura, the #Bitcoin for feature phones service in Africa, is slowly growing. https://t.co/TZngXXVhu0 — Derek Ross ⚡5️⃣ (@derekmross) August 8, 2022

Como angloparlante, cuando conoció Bitcoin, escuchaba audiolibros y podcasts de camino al trabajo. Su viaje al trabajo se alargó para maximizar la educación sobre Bitcoin. Un ciclo de 20 minutos se convirtió en un viaje de dos horas al Consejo de Investigación Científica e Industrial (CSIR) en Sudáfrica, donde trabajaba como desarrollador de software. KG también codificó Manchakura mientras trabajaba en el CRIS.

Master Guantai

En otra entrevista, Master Guantai, fundador de Bitcoin Mtaani, dijo a Cointelegraph: «El número de teléfonos móviles en África duplica el número de personas». Sin embargo, la penetración de los teléfonos inteligentes con acceso a Internet sigue siendo baja.

En Kenia, el país de origen de Guantai, explica que recargar un teléfono con tiempo de emisión es tan común como los pagos con tarjeta de crédito en Occidente. Un informe de Caribou corrobora esta afirmación: el 94% de las transacciones financieras en África se realizan a través de USSD, el protocolo utilizado para enviar mensajes de texto, mientras que solo el 6% de estas transacciones se realizan a través de aplicaciones móviles.

En resumen, aunque hay millones de teléfonos en África, se utilizan sobre todo para enviar mensajes de texto. KG había dado con algo que podría ser enorme para la adopción de Bitcoin en África.

«Este año, muchas de las conversaciones en este ámbito giraban en torno a los USSD o a la posibilidad de acceder a Bitcoin a través de los teléfonos móviles: esto podría ser un proyecto a tiempo parcial, déjenme crearlo. Y así es como nació Machankura».

KG empezó creando un proyecto de traducción de idiomas africanos, Exonumia. Ahora ofrece educación relacionada con Bitcoin en docenas de idiomas, y explicó a Cointelegraph que si hacemos que Bitcoin sea más accesible para los africanos, entonces, como consecuencia, aprenderán sobre el dinero y encontrarán una manera de mejorar su calidad de vida.

Una vez que Exonumia cobró fuerza, se preguntó: «¿Cuáles son las otras barreras para aceptar Bitcoin? El idioma es una, la otra es el acceso a Internet». Resume Internet en África como un espacio dominado por grandes aplicaciones como Instagram y Facebook. Los problemas inherentes a los usuarios de teléfonos inteligentes son tener suficiente espacio en los teléfonos, la conectividad a Internet y el precio.

KG comparte capturas de pantalla de Machankura en acción.

Objetivo

KG explica: «El objetivo principal es gastar y recibir Bitcoin». KG explica cómo funciona. Los usuarios marcan un número y a continuación se les presenta un menú en el que pueden aprender más sobre Bitcoin o registrar una cuenta. «Todo lo que necesitas para registrar una cuenta es un pin de 5 dígitos, y a partir de ahí, se te presenta un menú diferente: enviar y recibir Bitcoin».

Aquí está Paco, el viajero de Bitcoin que no deja de enseñar a la gente sobre Bitcoin en todo el mundo -demostrando Machankura a un profesor en Nigeria, a petición de Cointelegraph.

Usé @Machankura8333 para compartir algunos Sat con un profesor de secundaria en Lagos, Nigeria. @LumiExc fue a esta escuela.

Como resultado, las aplicaciones compatibles con las billeteras Lightning en los teléfonos u ordenadores pueden enviar Bitcoin a través de la Lightning Network al número del teléfono, que se ha convertido en una dirección Lightning. Machankura se ha integrado con Bitrefill, un servicio de tarjetas de regalo de prepago para Bitcoin cada vez más popular en África. Pronto, los sudafricanos podrán recargar sus Lighting Wallets con crédito de las tiendas de comestibles en una asociación con «One for you», un proveedor de vales.

As a result, Lightning wallet-compatible apps on phones or computers can send Bitcoin over the Lightning Network to the phone’s number–it has effectively become a lightning address. Machankura has integrated with Bitrefill, an increasingly popular prepaid gift card service for Bitcoin in Africa. Soon, South Africans will be able to top up their Lighting Wallets with credit from grocery stores in a partnership with “One for you,” a voucher provider.

Machankura users can now redeem @Azteco_ (and 1 For You) Bitcoin vouchers using the USSD interface. pic.twitter.com/qkPRwGzkrL — Machankura 8333 (@Machankura8333) August 10, 2022

Como resume Ngako, «una persona que literalmente no tiene acceso a Internet puede pasar de no tener Bitcoin a tenerlo y luego pasar a gastarlo».

El maestro Guantai también comparte que ya funciona bien en seis países africanos. Además, la popular casa de cambio Paxful ya ha mostrado su interés, explica Guantai, ya que la facilidad con la que se puede embarcar a la gente utilizando el GSM no es suficiente.

KG señala como posibles problemas de la innovación la prohibición o la reacción negativa del gobierno ante Bitcoin. Las comisiones por la compra del bono podrían desanimar a la gente, y el hecho de que KG entienda que al ofrecer una empresa centralizada para incorporar a la gente a Bitcoin, se corre el riesgo de que no dediquen tiempo a conocer la tecnología.

Además, el servicio es de custodia, un punto que va en contra de la ética de Bitcoin de «no son tus claves, no son tus monedas». Así que está buscando una forma de utilizar las tarjetas SIM como claves privadas.

Fuente Cointelegraph

Te puede interesar