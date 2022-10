Cómo las marcas reconocidas utilizan la moda digital en la vida real

Aunque el interés del público por el metaverso no se ha perdido del todo, las marcas están tratando de aprovechar su popularidad.

Muchas marcas de lujo ya se han subido al carro de la ludificación, vendiendo «skins» de marca y comprando terrenos en el metaverso.

Ya hemos visitado la Semana de la Moda de Decentraland, hemos jugado al juego de Balenciaga y hemos visto regularmente cómo las colecciones digitales pasan del mercado de masas al de lujo.

Además, en la Web3, hay un serio enfrentamiento entre la marca Hermès y el artista Mason Rothchild, el hombre que está detrás de los tokens no fungibles (NFT) de bolsos de piel MetaBirkins. Este suceso ha atraído la atención del público sobre el hecho de que Hermès utiliza la piel de animales exóticos mientras que el pelaje digital es solo una imagen. MetaBirkin plantea una cuestión importante: «¿Qué pagan los amantes del lujo?»

Hermès afirma que MetaBirkin utiliza la marca en su propio beneficio. Su respuesta, efectivamente, es que no es asunto suyo: los artistas dibujan lo que quieren. Es un contenido creativo virtual, no un producto físico, y ni siquiera una falsificación. En otras palabras, un bolso digital no puede ser objeto de una demanda.

Además, si alguien tiene una versión digital de Birkin, probablemente le gustaría comprar un bolso real comprando un token.

MetaBirkin no perjudica en absoluto el negocio de Hermès. Tal vez incluso atraiga a un nuevo público, haciendo un producto más moderno y de moda.

De todos modos, este caso es una llamada de atención para las marcas de lujo, que indica que es necesario lanzar sus departamentos de moda digital o cooperar con artistas contemporáneos que ya están en línea.

Un Metabirkin

En general, los bolsos NFT Birkin son muy populares: Los vendedores digitalizan sus bolsos vintage y los venden como NFT, produciendo uno real al mismo tiempo. Kanye West compró uno para su novia, Cheney Jones, por nada menos que USD 275,000. ¿Es esto una sorpresa? Con los NFT, un bolso de este tipo se convierte en arte moderno y se considera una inversión tanto en la vida real como en NFT.

Después de estas situaciones, está claro que el mundo de la moda se ha trasladado a la moda digital. ¿Quién va a desaprovechar la oportunidad del bombo y platillo una vez más y ganar dinero extra?

Bueno, en primer lugar, las marcas comenzaron a producir sus propios NFT, lo que da acceso a un club privado de fans. Es como el carné de socio de un cliente favorito, pero más caro. También se puede comprar, revender y ganar, pero no está garantizado.

Tiffany’s ofrece un ejemplo: TiffCoin. Por supuesto, solo hay 499 en circulación, y debutaron a un precio de 30 Ether (

ETH

€1,351). Si compras una, tendrás acceso a eventos exclusivos de la marca. Sin embargo, en realidad, lo que estás comprando es «algo escondido». No sabes ni el tipo de eventos ni cuánto tiempo tendrás acceso a ellos. Pero, tal vez, el propietario podría ser un coleccionista o un cliente honorario de Tiffany & Co.

Lo mismo hicieron Dolce & Gabbana, pero fueron más allá y lanzaron hasta tres versiones de sus cajas. Dolce ofrece tres tipos de cajas: la Black tiene un NFT con drops físicos y digitales, junto con invitaciones a eventos en el metaverso, la caja Gold tiene invitaciones a eventos en vivo y la Platinum tiene ofertas más exclusivas.

Una a una, las marcas están empezando a dar la oportunidad de comprar ropa real en sus boutiques con cripto. Los holders de criptomonedas ya pueden comprar en Philipp Plein, Gucci, Off-white y Balenciaga.

Para pagar a la moda, necesitan una billetera adecuada. Fendi les ayudará. Después de todo, fueron ellos quienes presentaron sus billeteras cripto de la colaboración con Ledger en la Semana de la Moda masculina. Se parecen a las pequeñas e icónicas carteras Fendi Baguette pero en Web3.

Ahora, las marcas están produciendo las mismas colecciones en digital y en realidad. Por ejemplo, Zara no dejó pasar la oportunidad de dar a conocer su marca, así que lanzó una versión digital de sus prendas. A pesar de su razonamiento, quién quiere ir al metaverso de Zara que no tiene ninguna diferencia con el real. Aunque sea un comienzo difícil, podría haber uno mejor en el futuro.

Pero Dolce & Gabbana fue más allá, adaptando sus ideas en tiempo real al metaverso. En primer lugar, vistió a los gatos; en segundo lugar, la ropa brilló y resplandeció porque en el Metaverso, las marcas tienen que destacar, especialmente ante los clientes que tienen suficiente dinero para comprar una piel de Dolce & Gabbana.

En general, la moda digital sigue siendo un instrumento de captación de audiencia, libre de tráfico mediático. Las marcas lo entienden muy bien, publican que tienes algo digital y ya está, se difundirá a la velocidad de la luz.

Por ejemplo, Adidas ha lanzado una plataforma de creación de avatares basada en la personalidad y generada por la IA: responde a unas preguntas y elige unas zapatillas. Es la misma campaña publicitaria: Todo el mundo decide hacer sus avatares y publicarlos en las redes sociales; es el mejor marketing. Claro que cada avatar tiene el mismo aspecto, pero esa no es la cuestión.

Y, finalmente, toda esta moda digital se ha trasladado a la pasarela.

En la Semana de la Moda del Metaverso, la marca Etro sacó su colección Liquid Paisley. Y, en tiempo real, resultó mucho más fresca que las tendencias actuales de la marca.

Ahora, hay más:

Texturas metálicas plateadas,

Trajes,

Minifaldas de tirantes, como la selección de una pieza de ropa al crear un personaje,

Zapatos grandes y gruesos,

Abrigos largos de cuero negro,

Peinados con aspecto mojado: Un estilo difícil de reproducir en 3D debido a la textura,

Gafas del «mundo cibernético» que todas las marcas que se precien han lanzado ya, desde Balenciaga hasta Coperni.

Todos estamos cargados en la Matrix. La moda de la estética cibernética ha llegado de nuevo a nosotros, después de la gran popularidad de la película de las Wachowski, además de lo natural que resulta en la vida moderna.

Ahora más que nunca, el público debería querer vestirse como la Trinidad de Matrix, con un abrigo de Balenciaga, unas gafas de Gucci y un Metabirkin —uno de verdad— con una billetera cripto colgante de Fendi x Ledger.

Inna Kombarova es la fundadora del popular canal de moda de Telegram, Mamkina. En 2019, renunció a su trabajo como jefa del departamento de ventas industriales en una importante empresa climática y comenzó a trabajar a tiempo completo en los medios de comunicación de la moda.

Fuente Cointelegraph