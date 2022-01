Criptoempresarios se mudan a Puerto Rico por las exenciones de impuestos de la isla

Muchos ciudadanos de EE.UU. están trasladando su residencia al estado libre asociado para no pagar impuestos sobre las ganancias de capital.

El número de criptoempresarios que se muda de EE.UU. a Puerto Rico ha aumentado gracias a las exenciones de impuestos que ofrece la isla caribeña, informaron este domingo medios locales.

El estado libre asociado tiene políticas amigables con las criptomonedas, que incluyen enormes exenciones fiscales para quienes pasan, al menos, 183 días en la isla cada año. Los residentes pueden conservar sus pasaportes estadounidenses y, al mismo tiempo, no tienen que pagar ningún impuesto sobre las ganancias de capital.

Para muchos, el gran atractivo de Puerto Rico es la Ley de Inversionistas Individuales, conocida como Ley 60, que ofrece importantes ahorros en impuestos a los residentes, ya que si cumplen ciertos requisitos su obligación tributaria es del 0 %, frente al 37 % y el 20 % que los inversores pagan en EE.UU. por sus ganancias de capital a corto y largo plazo, respectivamente.

«Ahí es donde están todos mis amigos»

Este tipo de reglas tributarias se diseñaron hace una década para ayudar a atraer personas y efectivo en un momento en que el estado estaba sufriendo una fuga de residentes y dinero debido, en parte, a las catástrofes naturales acontecidas en la isla, incluidos terremotos y huracanes.

Una de las personas que ha decidido mudarse al territorio no incorporado de EE.UU. es David Johnston, de 36 años, que a principios de 2021 tomó la decisión de trasladar su residencia de Austin (Texas) a Puerto Rico junto a sus padres, esposa e hijos, además de su compañía, DLTx.

«Ahí es donde están todos mis amigos», explicó Johnston a CNBC. «No me queda un solo amigo en Nueva York, y tal vez la pandemia aceleró esto, pero todos ellos se mudaron a Puerto Rico», añadió, detallando que sucedió lo mismo con sus amistades de California.

Lugareños en contra

Asimismo, señaló que el pequeño territorio insular tiene unos tres millones de habitantes, lo que considera suficiente para construir un centro tecnológico que —asegura— ayudará a la gente común porque el ‘blockchain’ está abierto a todo el mundo.

No obstante, algunos lugareños creen que la exención del impuesto sobre las ganancias de capital favorece a quienes no son puertorriqueños, argumentando que, en lugar de crear empleos —uno de los objetivos del Gobierno—, ha provocado un incremento del precio de los bienes raíces.

Pero Keiko Yoshino, que dirige la Asociación de Comercio de Blockchain de Puerto Rico, cree que hay que trabajar para eliminar los estereotipos que tienen los criptoempresarios y los lugareños. «Eso es lo que realmente me gusta de las criptomonedas: no es una cuestión política. No tiene por qué ser un problema social. Es una oportunidad para construir [una] comunidad», señaló.

Fuente RT

