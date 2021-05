¿Cuál de todos los perritos se coronará como el nuevo Dogecoin?

Que sólo son una moda, que hicieron caer a Dextools y a Uniswap por el elevado límite de transacciones, que los “perritos” son la manera más rápida de hacerse millonario, son solo algunas de las tantas cosas que la gente del criptomundo está conversando en las redes sociales y en chats especializados de Discord o Reddit.

Lo cierto es que nunca antes en toda la historia de las criptomonedas había existido una moda tan fuerte, y si bien ya existían algunos “perritos” como los sucesores directos de Dogecoin tales como Shiba, Akita, Kishu y Hokk, en solo esta última semana han aparecido cientos de Inus más, a veces más de 30 diferentes por día combinados entre los que aparecen en la red Erc20 de Ethereum, todavía comandada por Uniswap con su tercera versión y los que nacen en la red BEP20 más conocida como Binance Smart Chain (BSC), los que en su mayoría, dejémoslo claro, son una estafa.

Ahora bien, toda está jauría nominada por algunos como la “Dog Army” fue impulsada por el éxito de Dogecoin, la popular cripto basada en un meme de Internet que ya va camino a valer un dólar, apoyada en este último tiempo por el magnate de Tesla, Elon Musk, la ex actriz porno Mia Khalifa y el rapero Snoop Dog por solo mencionar algunos.

Cuidado con el perro

«Dogecoin es un criptokindergarten. Fue creada como diversión y también para ilustrar cómo funcionan las criptomonedas», según Jeff Gallas, de la Fundación Alemana de Bitcoin. «Por lo tanto, es bueno comenzar, tal vez, por informarse sobre cómo funcionan las criptomonedas y no tomarla demasiado en serio», aclaró. Ahora bien, Dogecoin ha sido la moneda con mayor crecimiento del año, sus tarifas más baratas que Bitcoin y su mayor rapidez en las transacciones son indudablemente puntos a favor del meme y si pensamos que prontamente alcanzará el valor de un dólar su capitalización de mercado doblará su valor, lo que la pondría en tercer lugar mundial, detrás de Bitcoin y Ethereum, derrotando a gigantes como Cardano y BNB la moneda de Binance, el Exchange más grande del mundo.

El Indiscutido ganador de la reciente oleada de inversiones

Si a esto sumamos que Bitcoin en solo un año ha pasado de tener arriba de un 70% de capitalización de mercado a valer menos de un 40%, vemos que el gigante de las criptos claramente ha perdido terreno frente a Ethereum que ya va camino al 20% del total del mercado y a BNB que ya se acerca al 5%.

Sin embargo, la moneda del perrito meme con su explosivo crecimiento y el apoyo de su gran comunidad en Twitter y Tiktok, además de personalidades como Elon Musk y Mark Cuban podría dar la gran sorpresa y si llegase a valer 10 dólares de aquí a fin de año como algunos expertos pronostican, pondría en serios aprietos a Bitcoin pues lo desplazaría al segundo lugar del ránking mundial.

Akita Inu el gran perdedor de la última oleada alcista de los perritos

Para Jay Hao, el CEO de OKEx, uno de los exchanges más importantes del mundo: “DOGE disfruta de un desarrollo saludable, longevidad y características que no se pueden encontrar en muchas de las criptos más antiguas”. Porque si hacemos un poco de memoria, Doge es una de las primeras bifurcaciones de Litecoin nacida allá por el 2013, con una de las comunidades más grandes en redes sociales y un trabajo de marketing que ya desearían otras criptos más grandes.

¿Será Dogecoin la moneda de la economía del futuro? Solo el tiempo dirá si este simpático perro se transforma en el estándar del sistema financiero global para el próximo año.

Lo cierto es que además de Dogecoin, ya se demostró que la comunidad de Shiba Inu es lo suficientemente fuerte para comprobar que tampoco son una broma pues actualmente cuentan con una capitalización de mercado que asciende sobre los 5.8 billones de dólares y que por lo mismo ya que se ha convertido en uno de los activos digitales que más prometen dentro del presente año.

El FOMO del perrito

“Fear of Missing Out” (miedo de perderse algo) o FOMO es uno de los acrónimos utilizados en redes sociales que más se usa en el mundo de las criptomonedas. Y tras el éxito de Dogecoin empezaron a surgir nuevas monedas inspiradas en canes japoneses en su mayoría, que provocaron este efecto.

Monedas tales como Shiba Inu o Akita Inu, la primera con casi un año de vida y la segunda cercana a los 4 meses ya han transformado a muchos quienes creyeron en ellas en flamantes nuevos millonarios, y detrás de estas monedas surgieron Kishu o Hokk que llevan casi un mes de vida y prometen hacer lo mismo con quienes han confiado en invertir en ellas.

Fear of Missing Out” (miedo de perderse algo) o FOMO Muchos de estos nuevos inversionistas prefieren estas nuevas monedas porque sienten que ya “quedaron fuera” o “llegaron tarde a la fiesta” del Dogecoin, entonces en vez de invertir en el meme canino original eligen estas opciones mucho más baratas, todavía, porque con poco dinero pueden obtener billones o trillones de la criptodivisa en cuestión. Por ejemplo, si hace un mes se hubiese invertido cerca de 200 dólares en Hokk o Kishu, se podría haber obtenido billones o trillones de la cripto, lo que actualmente a pesar de la brutal caída de BTC hasta cerca de 30 mil dólares, estarían valorados en miles de USD.

Se podría decir que mientras dure el aumento de valor de Dogecoin, seguirá la fiebre de las monedas de perritos, porque muchos inversores que vieron pasar a DOGE frente a sus ojos cuando aún podían adquirirlo a céntimos o milésimos de dólar, no se perdonan el haberlo hecho y ahora quieren vengarse de su suerte.

Tan fuerte es el FOMO en la actualidad que, desde hace una semana, más de la mitad de los pares de tokens más transados en el top ten de Uniswap corresponden a monedas de perros, elevando el gas (impuesto de tarifa de red) de Ethereum en algunos casos a más de 300 dólares por transacción. Así vemos por ejemplo que solo en el “pump” inicial monedas como Uni Inu o Cyber Inu pudieron fácilmente multiplicar por diez las ganancias de los inversores tempranos. Así es la fiebre de los perritos para la cual pareciera no existir un Bitcoin cayendo en picada, pues no se han visto perjudicados de la misma manera que las otras monedas, aunque también se han visto devaluados de forma considerable.

El gran perdedor y los cachorros emergentes

Sin duda el perdedor más grande de toda esta oleada canina es Akita, porque quedó atrapada en el medio entre Shiba Inu y otras cripto como Kishu Inu y Hokkaido Inu. Y la verdad es que Akita por ser más joven (4 meses) no tiene la gran comunidad de Shib ni aporta nada nuevo al ecosistema digital cómo si lo hacen los Contratos Inteligentes de Kishu y Hokk, monedas con un mes de vida aproximadamente, que recompensan a los usuarios que holdean su token con un porcentaje que se descuenta de cada transacción, lo que en Hokk corresponde al 2%, de esta forma en cerca de seis meses uno podría doblar la cantidad de este perrito en su billetera a medida que crece la capitalización de mercado de la moneda.

Si a esto sumamos que la ex promesa Akita, le envió la mitad de sus tokens al cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, con el objetivo de resguardarlos y darles confianza a la comunidad, sin hablar antes con el joven millonario, el que sin previo aviso los vendió para ayudar a la lucha contra el Covid en la India, provocando que la moneda cayera de forma catastrófica. Si a esto sumamos que modificaron una página web que parecía hecha no por alguien que no conoce nada de diseño, sino por alguien al que no le importa en lo absoluto la imagen de la moneda.

Junto a Hokk, Kishu se posicionó después de Shiba Inu como uno de los mejores proyectos de perritos. Además ofrece recompensas de un 2% por transacción y con apenas un mes de vida ya cuenta con más de 135 mil holders.

Por el otro lado vemos que monedas como Kishu y Hokk con menos de un mes de vida, han logrado crecer comparativamente a ritmos superiores a los que tenía Akita a la misma fecha de su creación y a valer mucho más. Además Hokk por ejemplo ya está incorporado en ocho exchanges diferentes, algo que Akita solo logró meses después.

Al momento de escribir este artículo también han destacado perritos con solo semanas o días de vida tales como Tsuki Inu, Kuma Inu y sendas estafas como Chewawa Inu y Dogestar por solo mencionar a algunas.

No solo en ethereum se escuchan ladridos

Si bien el universo de los perritos se ha desarrollado principalmente bajo el alero de la red de Ethereum, como era de esperarse la moda se expandió a Binance Smart Chain, donde como se comentó anteriormente cerca del 80% de los nuevos proyectos corresponden a estafas, como Mama Inu o KodaRobotDog Token por solo mencionar a algunos.

Sin embargo, si bien surgió azarosamente como producto de un tuit de Elon Musk, tenemos a Dogefather, un token que en un principio debió luchar con otros del mismo nombre para diferenciarse y posicionarse exitosamente. Dejando atrás a otros como Dogemoon por ejemplo y convirtiéndose en la opción de BSC si no se quiere pagar las abusivas tarifas de la red de Ethereum. Si a esto agregamos que es uno de los tokens que más porcentaje otorga a quienes poseen la moneda, estamos hablando de quizás una buena alternativa para quienes deseen quedarse con la moneda a mediano plazo.

Otro proyecto destacable en BSC, además del ya nombrado Dogefather, es ShibaPup , que vendria a ser el cachorro de Shiba Inu que Elon Musk pidió por Twitter.

