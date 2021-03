El uso de los bots en la comercialización de bitcoins

Con los avances de los últimos años, es notable el uso de herramientas que faciliten el trabajo de minar, comprar o vender bitcoins. Si bien hay opiniones encontradas con respecto a los bots, vale mencionar las ventajas y desventajas que poseen. Para empezar, pueden facilitar la compra y venta de bitcoins, ya que son programas automatizados que siguen instrucciones, sin tomar en cuenta emociones, nervios o impulsos del momento. En otras palabras, sus acciones son calculadas y se basan en distintos algoritmos. Muy diferente al actuar de los seres humanos, que en ocasiones no es objetivo, sino que obedece a acciones no medibles como la intuición, el presentimiento, etc. Sin embargo, la información que manejan los bots puede que no esté completa, y no tienen forma de saberlo.

Desventajas de los bots

No se puede negar que es posible obtener ganancias usando bots, pero eso no quiere decir que vayan a ser grandes dividendos. En el aspecto más básico, posiblemente compren en lo que haya una bajada mínima del bitcoin, y vendan en lo que suba, resultando en ganancias porcentuales con relación al valor del btc. Lo que quiere decir que a lo mejor se consiga un 1%, 10% o más de rendimiento con la inversión, aunque esto no es una ganancia neta. Hay que considerar el costo de mantener al bot funcionando, la adquisición del software y las posibles pérdidas que arroje por fallas en la configuración. Vale decir que un bot no analiza ni interpreta cifras como las personas; su capacidad cognitiva se ve limitada por los comandos que tiene registrado. Lo mejor siempre será usar el cerebro para investigar en que páginas ahorrar y ganar bitcoins. Una de las que ha tenido mejores opiniones es Bitcoin Prime.

Dilemas éticos asociados al uso de bots

En líneas generales, pueden utilizarse para manipular el mercado, por lo que hay que pensarlo dos veces antes de adoptarlos. Cabe acotar que incluso en los mercados centralizados existen manipulaciones, así que en realidad no es nada nuevo ni exclusivo a los mercados de criptomonedas. La forma en la que funcionan, es que se activan cuando alguien o algo van a comprar, generando una propuesta de compra mayor a la que presenta el comprador, aunque de manera artificial. Tal y como se detalla en este análisis, la idea es inflar el precio para que el interesado se vea en la necesidad de ofrecer más por el producto, la criptomoneda o cualquier otro bien. Es posible que en ciertos portales web no esté permitido el uso de bots, todo estará sujeto a las normas que establezca cada página web. De la misma manera, en cada país existen diferentes regulaciones que marcan pautas ligadas a la comercialización de bitcoins, lo que se puede realizar y lo que está prohibido hacer.

El estado actual del uso de bots

Hoy en día diferentes personas los utilizan para sacar ventaja a sus competidores en las inversiones de bitcoins y demás activos financieros. Lamentablemente no todas las personas y empresas juegan limpio, sino que se valen de instrumentos modernos para agilizar las transacciones y reducir el esfuerzo que hacen para invertir. En ocasiones se ha visto que bots combatan a otros bots, al hacer pujas agresivas por conseguir algún dividendo. O también pudiesen trabajar de forma cooperativa, en pro de unir fuerzas para luchar contra un ente especialmente fuerte, como pudiera ser una empresa transnacional. Queda en la conciencia de cada quien decidir si los usa o no; aunque sea un entorno competitivo, en todo momento debería reinar la competencia justa, el respeto por los demás y el resto de valores que comparte la sociedad.