Experto en criptomonedas dice que sigue «siendo optimista» sobre este «altcoin» que podría cuadruplicar su precio

El criptoanalista Benjamin Cowen señaló en un video publicado este martes en su canal de YouTube, con más de 670.000 seguidores, que en 2022 el token Chainlink tiene un potencial de crecimiento del 400 %.

«Todavía sigo siendo optimista sobre Chainlink, pero no se puede ignorar el hecho de que este año el ‘altcoin’ haya mostrado una dinámica peor en comparación con otras criptomonedas populares», sostuvo el experto. «Pero eso no significa que no sea optimista [sobre sus perspectivas]. Lo soy, y espero que 2022 sea el año en el que Chainlink realmente acelere el ritmo», puntualizó.

«Creo que en 2022 Chainlink renovará su máximo histórico, para mí no sería una sorpresa ver que Chainlink subiera a 100 dólares en 2022, lo que equivaldría a un crecimiento del 400% desde los niveles actuales», sostuvo Cowen.

Chainlink se cotiza actualmente alrededor de 19,5 dólares después de que en las últimas 24 horas perdiera un 6% de su precio, de acuerdo con los datos del portal Coingecko. Chainlink es un sistema de intercambio de contratos inteligentes entre diferentes cadenas de bloque, entre cuyos sus socios se encuentra el sistema de pago SWIFT.

