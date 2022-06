Jefe de Microstrategy insta a los gobiernos a regular los «horrores» del mercado criptográfico para proteger al bitcóin

El director ejecutivo del desarrollador de ‘software’ Microstrategy y uno de los mayores tenedores de bitcóin del mundo, Michael Saylor, pidió a los gobiernos regular una larga lista de prácticas «arriesgadas e inmaduras» de la criptoindustria, que traen consecuencias «injustas» sobre el precio del activo, recoge Fortune.

En una conversación con Sven Henrich, fundador de la plataforma de análisis de mercados NorthmanTrader, Saylor citó entre las causas que han provocado la caída del bitcóin a varias prácticas que califica como un «desfile de horrores».

La razón principal de la alta volatilidad del bitcóin, argumenta, es la falta de regulación contra el comercio de lavado en el sector de las criptomonedas, ya que los comerciantes pueden vender sus posiciones para recomprarlas a un precio más bajo y sin reglas al respecto, agregando que esto es posible debido a la cantidad de intercambios que no se registran.

Cuidado con el valor

Según Saylor, las más de 19.000 criptomonedas y tókenes digitales en circulación deben verse como «valores no registrados» que no pueden compararse con un bien tangible como el bitcóin, que no tiene emisor, administración, empleados, ciclo de producto y posee un suministro finito.

Asimismo, asegura que el bitcóin está atrapado en el «fuego cruzado» de un mercado criptográfico que está colapsando, ya que a menudo servía como garantía en préstamos de margen para tókenes menos acreditados, como es el caso de Terra (Luna).

«Lo que tienes es una nube de 400.000 millones de dólares de negociación de valores turbios y no registrados sin una divulgación completa y justa, y todos tienen garantías cruzadas con el bitcóin. Cuando Luna se elevó hacia el cielo, compraron bitcoines y cuando se estrellaron, vendieron bitcoines», señaló.

El propio Michael Saylor está bajo la presión del mercado, ya que su empresa MicroStrategy solicitó un préstamo de 250 millones de dólares en marzo para comprar más bitcoines, comprometiendo parte de sus posesiones existentes como garantía, y ahora enfrenta pérdidas de casi 1.200 millones de dólares, después de que el bitcóin cayera por debajo de los 18.000 dólares la semana pasada.

Según Saylor, la intervención gubernamental en el mercado de las criptomonedas sería suficiente para resolver los problemas de volatilidad del bitcóin y «proteger a los inversores» ante la posibilidad de un colapso mayor.

Fuente RT

