Jefe del Banco de Inglaterra cree que las criptomonedas «no tienen valor intrínseco» pero insta a usar su tecnología

Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, el banco central británico, considera que las criptomonedas «no tienen valor intrínseco» y que el bitcóin no se convertirá en una forma de moneda digital ampliamente utilizada.

La popular criptodivisa «puede tener un valor extrínseco en el sentido de que la gente quiere poseerlo, la gente colecciona todo tipo de cosas, pero no tiene un valor intrínseco», dijo Bailey en una entrevista en el pódcast Jobs of the Future.

Según el jefe de la entidad financiera, el bitcóin no es un «medio de pago práctico», pero es consciente que la «tecnología subyacente» de las criptomonedas como el ‘blockchain’ es «importante» en lo que respecta al futuro de los pagos. En ese sentido, enfatizó que el Banco de Inglaterra está buscando su propia moneda digital.

‘Interceder en cosas que no deberían’

Además, sugirió que las instituciones financieras también deben evolucionar a la par con las tecnologías y que entidades como el Banco de Inglaterra deberían jugar un papel clave en la regulación de las criptomonedas y su tecnología subyacente. «A veces podemos interponernos en el camino de ciertas cosas que no deberíamos», manifestó Bailey.

En las últimas semanas, el mercado de las criptomonedas está experimentando una fuerte contracción. Si el 5 de abril el portal Coinmarketcap estimó la capitalización de todas las divisas digitales en 2,13 billones de dólares, ahora su valor bajó un 40 %, a 1,26 billones.

La más importante de ellas, el bitcóin, también sufre grandes pérdidas. El 12 de mayo cayó hasta los 26.600 dólares por primera vez desde finales de diciembre de 2020, aunque después recuperó ligeramente su valor y este martes cotiza en torno a los 29.200 dólares.

Fuente RT

