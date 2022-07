La Comisión de Valores y Bolsa de Filipinas investigará a Binance por presuntas operaciones ilegales

Un grupo de expertos de Filipinas no ceja en su empeño de prohibir Binance, afirmando ahora que el exchange de criptomonedas ha estado operando ilegalmente en el país.

El think tank filipino Infrawatch PH continúa con sus esfuerzos para prohibir Binance en el país, pidiendo a más reguladores que investiguen el exchange de criptomonedas por presuntas operaciones ilegales.

Infrawatch PH presentó el lunes una denuncia de doce páginas en la que pide a la Comisión de Valores y Bolsa de Filipinas (SEC) que tome medidas enérgicas contra las actividades de Binance en el país.

Según el grupo de expertos, Binance lleva varios años operando en Filipinas sin la aprobación de las autoridades competentes.

Terry Ridon, coordinador de Infrawatch PH, afirmó que Binance no tiene oficina en Manila y que sólo utiliza «empresas de terceros que emplean a filipinos para sus servicios técnicos y de atención al cliente». También se refirió al ex secretario de Finanzas Carlos Domínguez, quien declaró públicamente el mes pasado que Binance no tenía registros ni en la SEC ni en el Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

«La SEC ha prestado un buen servicio al público al prohibir los servicios de préstamo en línea sin escrúpulos. Debería hacer lo mismo con los exchange de criptomonedas no registrados y no regulados en el país», dijo Ridon. Añadió que Binance ha estado ofreciendo muchos tipos de productos de criptomonedas, incluyendo el comercio al contado, el comercio de margen, los contratos de futuros, las opciones, los préstamos de criptomonedas y el comercio entre pares (P2P), a pesar de no estar registrado en la SEC, y añadió:

«Creemos que estos productos son de la naturaleza de los valores, que bajo las reglas de la SEC, no pueden ser vendidos u ofrecidos para o distribución dentro de las Filipinas sin una declaración de registro debidamente presentada y aprobada por la SEC.»

Qué dice Binance

Un portavoz de Binance dijo a Cointelegraph que la firma está trabajando estrechamente con los reguladores locales y está buscando asegurar las licencias de proveedor de servicios de activos virtuales y de emisor de dinero electrónico en Filipinas.

«Estamos participando continuamente en las discusiones con los reguladores y las partes interesadas dentro del país. Nuestro objetivo es contribuir al cada vez más vibrante ecosistema Web3 y blockchain de Filipinas», dijo el representante. El portavoz también mencionó que Binance introdujo el año pasado procedimientos obligatorios de Conozca a su Cliente para todos los usuarios de la plataforma.

La noticia llega poco después de que el Departamento de Comercio e Industria (DTI) de Filipinas rechazara una propuesta de prohibición de Binance a principios de julio, citando la falta de claridad regulatoria del BSP. El DTI fue el primer destino de las quejas de Binance por parte de Infrawatch PH, y el grupo de expertos pidió a la autoridad que investigara el exchange por promociones ilegales.

La noticia llega en medio de un importante aumento de la actividad de comercio de criptomonedas en Filipinas. En julio, los volúmenes semanales de comercio de Bitcoin (BTC) en el peso filipino alcanzaron un máximo histórico en el principal exchange de criptomonedas P2P, Paxful. La adopción general de las criptomonedas también ha aumentado en el país en los últimos años, con empresas como PayMaya lanzando funciones de comercio de criptomonedas.

El BSP no devolvió la solicitud de Cointelegraph para comentar el estado de la regulación de las criptomonedas en el país. Binance no respondió inmediatamente a la solicitud de Cointelegraph para hacer comentarios.

Fuente Cointelegraph

