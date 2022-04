La minería de Bitcoin es apoyada nuevamente por el Ministerio de Finanzas ruso￼

Mientras Rusia sigue trabajando en nuevas regulaciones para la industria de las criptomonedas, el Ministerio de Finanzas del país ha expresado un nuevo apoyo a la minería de Bitcoin (BTC).

Rusia debería fomentar el desarrollo de la minería de criptomonedas a nivel industrial en el país, instó el director del departamento de política financiera del ministerio, Alexey Yakovlev.

Tampoco tiene sentido prohibir la minería de Bitcoin al por menor o en el hogar, dijo Yakovlev, como informó el jueves la publicación local, Prime. Los legisladores rusos discutieron las dos categorías de mineros de criptomonedas en una reciente mesa redonda llamada «Mining regulation in Russia: For and Agains» (lit. «Regulación de la minería en Rusia: A favor y en contra»)

Según Yakovlev, los funcionarios rusos han llegado hace tiempo a un consenso sobre el marco regulador de las empresas de criptominería, apoyando su trabajo y exigiéndoles el pago de impuestos.

Sin embargo, todavía hay cierto desacuerdo con respecto a los mineros minoristas, dijo Yakovlev. Añadió que el Ministerio de Finanzas no se inclina por prohibir este tipo de minería, declarando:

«Creemos que es necesario centrarse en el desarrollo de la minería industrial, pero probablemente no tenga sentido prohibir la minería en casa».

Yakovlev continuó diciendo que los legisladores siguen trabajando en el proyecto de ley de regulación de las criptomonedas en Rusia, planeando maximizar la eficiencia económica y minimizar los riesgos potenciales como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como garantizar la seguridad energética.

Como se informó anteriormente, algunas de las principales empresas relacionadas con la minería de criptomonedas en Rusia no tendrían ningún problema para llevar a cabo sus operaciones en caso de que el gobierno comience a tomar medidas contra las criptomonedas. BitRiver, el mayor proveedor de servicios de instalación de minería de criptomonedas en Rusia, es poco probable que se vea afectado por tales medidas, afirma el CEO de la firma.

El Ministerio de Finanzas de Rusia presentó oficialmente la primera documentación relacionada con el nuevo proyecto de ley de regulación de las criptomonedas del país a mediados de febrero. El ministerio publicó previamente un concepto para regular el mercado de criptomonedas, destacando la importancia de la industria de la minería de criptomonedas en el país, puesto que Russia Rusia era el tercer país más grande por tasa de hash de la minería de BTC en agosto de 2021.

Fuente Cointelegraph

