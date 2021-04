¿Qué función tienen los hash con relación al bitcoin?

Al investigar un poco sobre el bitcoin es posible encontrar términos nuevos como blockchain, hash, etc. Para estar más familiarizado con el bitcoin, es indispensable saber qué significan y de qué forma influyen en la criptomoneda. En primera instancia, el hash está vinculado a la criptografía, ya que tiene como principal objetivo guardar de forma segura los datos y certificar los archivos. En sí, la palabra “hash” no tiene un equivalente en español, pero se puede decir que es una función que busca codificar data, es decir, hace que los datos se vuelvan difícil de entender para las personas que intentan acceder a ellos por medios ilícitos. Se apoya en el sistema hexadecimal, que contiene 16 caracteres: 10 números que van del 0 al 9 y las 6 primeras letras del alfabeto. Al usar este sistema y no el decimal, se dispone de más aleatoriedad para ocultar datos sensibles.

¿A qué se refiere la rapidez del hash?

Es la velocidad con la que se pueden resolver enigmas criptográficos. Vale decir que las transacciones están enmascaradas con distintos caracteres, por lo que es labor de los mineros descifrarlas. Mientras más rápido lo hagan, mejor serán recompensados. Es posible que dos o más mineros logren verificar un bloque al mismo tiempo, por lo que en ese caso valdrá el que contenga más transacciones validadas. De hecho, la velocidad del hash o el “hash rate” como se conoce en inglés, es uno de los indicadores que más se busca mejorar al minar. Con este objetivo, se asignan muchos recursos en equipos de cómputo y servicios como la electricidad, para así ser mejor que la competencia. Lo ideal es dejarse llevar por información veraz y saber la verdad sobre temas como bitcoin profit estafa para tomar decisiones acertadas.

¿Cómo se aprovecha el hash rate por parte de los mineros?

Ellos no trabajan solos, ya que el trabajo es demasiado exigente para trabajar de forma individual. Así trabajen por su cuenta en su casa, la cadena de bloques toma en cuenta a todo el grupo de personas que haya validado un bloque y asigna una recompensa a todos ellos. Por este motivo, es mejor buscar asociaciones y grupos de apoyo para recibir consejos, asesorías, e intercambiar información entre los integrantes. Asimismo, pueden tomar turnos por si acaso una persona trabaja al mismo tiempo que mina bitcoin, por lo que en ciertos horarios necesita ocupar su computadora con otros procesos o tareas. Un factor a tomar en cuenta es que la dificultad de la minería aumenta con el paso del tiempo. Por lo tanto, los mineros se ven en la obligación de actualizar sus equipos cada cierto tiempo, que puede ser meses o años, dependiendo del país donde vivan y la tecnología disponible.

¿Cómo se distribuyen las tasas de hash rate?

El poder informático de todo el blockchain se divide por hash rates, o tasas de hash. Representa el potencial informático de toda la red de bloques, tal como lo señala este artículo. Se divide de forma desigual por el mundo, siendo China el país que ocupa el porcentaje más alto (65,8%), dejando muy lejos a los demás países como Rusia, Irán y Estados Unidos. En términos sencillos, esto quiere decir que la mayor parte de la minería se realiza en China. Principalmente en la ciudad de Xinjian (que no es la capital, sino Beijing), que por cierto, abarca un porcentaje mayor que los países mencionados combinados. Esto es solo una muestra del repunte que ha tenido China como país potencia y la consolidación de su proyecto país. Queda como tarea para los demás países hacerle frente.