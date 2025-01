Reconocido escritor Chascas Valenzuela presenta su nueva obra «Espejos Circulares»

Este libro de relatos explora cómo lo cotidiano puede transformarse en una fuente de inquietud, mostrando la fragilidad de lo que asumimos como seguro y familiar.

En Espejos Circulares, publicado por Sietch Ediciones, Valenzuela desafía las convenciones del género al presentar una oscuridad que no proviene de monstruos tradicionales, sino de las profundidades de la mente humana.

Con casas que ocultan secretos imposibles, personajes atrapados entre lo real y lo onírico, y espejos que revelan verdades perturbadoras, el autor nos ofrece un viaje fascinante por el terror psicológico y lo desconocido.

“Quiero que el lector cuestione lo que ve y lo que cree que sabe. Cada relato es un espejo que refleja mucho más que nuestra imagen: nos muestra nuestros miedos más profundos y nuestras inseguridades más ocultas”, comenta Chascas Valenzuela.

El reconocido escritor chileno Francisco Ortega, quien escribe el prólogo del libro, señala en relación a José Ignacio: “creo que en Chile y latinoamérica hay muy pocos autores que logren capturar el horror de lo cotidiano con su destreza y sensibilidad. Su obra, el “chascasverso”, que va de cuentos, novelas, literatura para niños, grandes, telenovelas y guiones, está marcada por una búsqueda incansable de los límites emocionales y psicológicos. Su voz narrativa invita a mirar más allá de la superficie, a descender hacia lo profundo, hacia aquello que preferimos ignorar.”

Con un estilo que combina lirismo y un toque perturbador, Espejos Circulares promete cautivar a los lectores amantes del horror, el terror y la belleza de lo extraño. Este libro no solo te hará temer lo que podría estar más allá del espejo, sino también lo que se encuentra justo delante de él.

“Escribí estos cuentos como una forma de enfrentar mis propios miedos”, dice Valenzuela. “Desde siempre, el horror me ha fascinado, no solo como un género literario, sino como una herramienta para explorar el lado más oscuro de la mente humana. Cada palabra en estas páginas es un intento por descifrar lo que me asusta, pero también lo que me mantiene alerta, con el corazón latiendo acelerado. Porque, al final, un buen golpe de miedo no solo nos aterra: nos recuerda que estamos vivos.”