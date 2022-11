“Réquiem para una ciudad en ruinas” pone a 50 artistas en escena

Siguiendo la huella de Aldo Parodi y Andrés Celedón de Teatro del Silencio, la compañía Ignorante Teatro de Valparaíso, dirigida por Camilo Romero, estrena la segunda parte de la “Trilogía de la Muerte”, “Réquiem para una ciudad en ruinas” un montaje magnánimo, multidisciplinario en un Templo Jesuita declarado Monumento Nacional.

“Nuestra intención es subvertir el imaginario de los autores que utilizamos y de la ciudad que habitamos, en la búsqueda de una experiencia estética que el espectador pueda disfrutar y apreciar con todos sus sentidos” señaló Camilo Romero, director del montaje.

El próximo 1 y 2 de diciembre a las 21 horas en el Espacio La Compañía, Eusebio Lillo 378, barrio Almendral en Valparaíso, se estrena la segunda parte de la “Trilogía de la Muerte” de la Compañía Ignorante Teatro titulada “Réquiem para una ciudad en Ruinas”.

En este montaje, la compañía dirigida por el actor y Máster en Literatura Camilo Romero, pone en escena a más de 50 artistas; entre ellos 20 intérpretes, 1 bailarina de flamenco, 1 patinadora, 1 malabarista, 4 cantantes líricos, 14 músicos de orquesta, 1 músico en guitarra eléctrica y 1 director de orquesta. Además del equipo encargado del diseño integral; iluminación, sonido, diseño de vestuario y diseño de escenografía, otorgando a la obra un carácter de producción a gran escala.

Inspirada en la obra “La divina comedia” de Dante Alighieri, “Requiem para una ciudad en ruinas” busca contar mediante la mezcla del flamenco, el circo, el teatro y la danza, la historia de Dante y Ofelia, quienes viajan por diferentes catástrofes de importancia histórica ocurridas en la ciudad de Valparaíso durante el siglo XX y XXI en la búsqueda de su identidad perdida. Entre los episodios que inspiran la obra se encuentran la tragedia del terremoto de 1906 que cobró la vida de más de 3000 personas y el mega incendio de Valparaíso del año 2014, donde se consumieron más de 2.900 casas. “El objetivo es el rescate patrimonial histórico de la ciudad poniendo en valor la memoria desde la representación” acota Camilo Romero, Director de la obra.

“Espacio la Compañía”, un nuevo espacio para la cultura y las artes

Para el director la obra “es el resultado de una residencia artística en el templo Jesuíta, hoy transformado en Espacio cultural La Compañía y nace de la necesidad de poner en valor el Patrimonio material e inmaterial de la ciudad de Valparaíso, es por ello que nos situamos en un espacio no convencional, específicamente al interior del templo, el cual posee la categoría de Monumento Nacional, para así, poder narrar distintas catástrofes ocurridas en la ciudad de Valparaíso a lo largo de su historia, pero siempre fiel al estilo de nuestra compañía” subrayó.

De esta manera, el refinamiento del teatro gestual, relevando lo trágico y lo épico, en un contexto brechtiano de conciencia de clase trabajadora, inundará la atmósfera que se generará durante los días de función en este particular espacio resignificado donde hoy se cultiva la cultura y las artes.

“El Espacio la Compañía está siendo utilizado con fines artísticos y culturales, lo cual a mí como director y a nosotros como compañía nos parece el camino hacia el cual se deberían dirigir las cosas y hacia donde las políticas públicas debieran apuntar; abrir nuevos escenarios de representación y fomentar el rescate de la memoria local y la identidad territorial, en donde esta necesidad pueda dialogar y sostenerse de manera conjunta por el bien de todo el tejido sociocultural” enfatizó Romero.

En esta obra trágica, “Réquiem para una ciudad en ruinas”, el público se podrá encontrar con la majestuosa arquitectura propia del lugar, con una serie de elementos teatrales y un ensamble poco habitual dentro de la escena local; contar con una orquesta de cuerdas en vivo, dirigida por Nicolas Galaz y música original realizada por el compositor Bruno Díaz, todo esto, con el fin de acompañar una serie de cuadros plásticos con más de 50 artistas en escena que hacen referencias al cine, la pintura y la poesía.

Trilogía de la muerte

Este estreno es la segunda parte de la trilogía de la muerte. Su primera parte, “Insurrección en el paraíso”, fue estrenada en el verano del año 2021 frente a más de 700 espectadores, sorprendiendo a la escena local con un grandilocuente montaje que utilizó el espacio público y plazas de la ciudad. En esta ocasión, la compañía igualmente utiliza espacios no convencionales “en donde buscamos establecer un vínculo artístico con la ciudad y su arquitectura, desplegar nuevas formas de habitar los espacios y el territorio desde la composición colectiva, haciendo referencia a una mixtura de textualidades y no estar supeditados a un texto teatral, sino más bien servirnos de elementos de éste y construir intertextualidades, visuales, sonoras, estéticas, de personajes y literarias” finalizó Camilo Romero, quien prefiere referirse a “Réquiem por una ciudad en ruinas” como una obra tan sólo de ribetes operáticos “pues no pretende ser una ópera como tal” concluyó.

Guiño literario

No sólo con la escuela teatral de Parodi y Celedón dialoga este montaje, sino que también, debido a los estudios en literatura, historia del arte y filosofía política del director, esta obra revisita las obras “La Divina Comedia” de Dante Alighieri y a “Hamlet” de William Shakespeare, en un ejercicio que busca trasladar los personajes de sus textualidades y ponerlo en otro contexto de ficción.

Coordenadas

Estreno: 01 y 2 de diciembre a las 21:00 hrs.

Espacio La compañía, Calle Eusebio lillo 378, Valparaíso, a pasos de la avenida Argentina.

Valor de la entrada: $10.000

reservas al mail: [email protected]

compra online: https://taplink.cc/espaciolacompaniavalparaiso

Director y Dramaturgo: Camilo Romero Rojas.

Asistente de dirección: Yana Machuca

Composición musical: Bruno Díaz.

Director orquesta y coro: Nicolas Galaz.

Diseño de Vestuario y escenografía: Daniela Gallardo.

Diseño de iluminación: Marco Trigo.

Diseño de Imagen: Diego Aravena.

Producción: Sebastián Ayala Alveal y Javier Cisternas.

Sigue leyendo: Cantautora Taira Pizarro lanza single de su tercer disco «Conjuro»