(VIDEO) Star Walking: El esperado estreno de Himno de League of Leyends Worlds 2022 ya está aquí

Después de un exitoso periodo de obras audiovisuales premiadas internacionalmente, como la aclamada serie de Netflix de la mano de Riot: Arcane y con scores que no decepcionan a nivel musical. El Campeonato Mundial de League of Legends 2022 ya está aquí con su Himno y video oficial traído por el rapero y nuevo presidente de LoL, Lil Nas X.

A pesar de que el single ya era conocido por los ávidos fans de juego y del cantante, el hype por el tráiler del campeonato de este año no se ha hecho esperar y una vez más se convirtió en un preestreno digno del evento.

Con una más que impresionante animación que mezcla el 2D y 3D, el video y canción Star Walkin’ nos trae con aires renovados la Worlds 2022, representado con una batalla de Mechas al más puro estilo Neon Génesis Evangelion, pilotados por algunos de los jugadores más emblemáticos de campeonatos anteriores.

Entre los que destaca el querido pro player Faker, quien desde 2013 se ha vuelto una figura emblemática para la comunidad.

Sin embargo, los campeones presentes en el video de este año más alla de su diseño en su froma mecha, no lograron sorprender, ya que, quienes aparecen como los protagonistas en su formato robots gigantes cruzando Los Ángeles y llegando al estadio donde se celebrará W22 son Azir, Rell, Twisted Fate y Tresh, lo que podría parecer una publicidad algo descarada de las Skins de estos personajes.

A pesar de esto, la composición y creación del tema de la mano del rapero Montero Lamar Hill, logra desmarcarse del estilo musical de himnos de años pasados y hace rememorar el estilo de sus primeros hits.

Con un estilo melódico más cercano al electro futurista, esta es comparable a lo realizado por el artista con el single «Panini», pero sin alcanzar al nivel emblemático que llegó con su último disco «Montero».

Oyro punto a destacar fue la letra de la canción dentro del videoclip, que, tal como se esperaba de Riot y sus políticas family friendly de contenidos, la palabra niggas que se repite en varias ocasiones en la versión original de Nas, fue suprimida en el lanzamiento oficial.

El trailer finalmente anuncia las fechas en las que se celebrará la championship, que dará inicio el 29 de septiembre y concluirá con la gran final el 5 de noviembre de 2022.

A continuación te compartimos el video oficial de Star Walkin’ y la letra del single:

Letra Star Walkin’

[Chorus]Don’t ever say it’s over if I’m breathin’

Racin’ to the moon light and I’m speedin’

I’m headed to the stars

Ready to go far

I’m star walkin’

Don’t ever say it’s over if I’m breathin’

Racin’ to the moon light and I’m speedin’

I’m headed to the starsReady to go far

I’m star walkin’

[Verse 1]On the mission to get high up

I know that I’ma die reachin’ for a life that I don’t really need at all

Never listened to replies, learned a lesson from the wise

[Pre-Chorus]You should never take advice from a nigga that ain’t try

They said I wouldn’t make it out alive

They told me I would never see the rise

That’s why I gotta kill ‘em every time

[Chorus]Don’t ever say it’s over if I’m breathin’

Racin’ to the moon light and I’m speedin’

I’m headed to the stars

Ready to go farI’m star walkin’

Don’t ever say it’s over if I’m breathin’

Racin’ to the moon light and I’m speedin’

I’m headed to the stars

Ready to go farI’m star walkin’

[Verse 2]Been that n!gga since I came out my momma (Woo)

Thankin’ God daddy never wore a condom (Woo)

Prove ‘em wrong every time ‘til it’s normal

Why worship legends when you know that you can join ‘em? (Join ‘em)

These n!ggas don’t like me, they don’t like meLikely, they want to fight me

Come on, try it out, try meThey put me down, but I never cried out

Why me?

Word from the wise

[Pre-Chorus]Don’t put worth inside a n!gga that ain’t try

They said I wouldn’t make it out alive

They told me I would never see the rise

That’s why I gotta kill ‘em every time

[Chorus]Don’t ever say it’s over if I’m breathin’

Racin’ to the moon light and I’m speedin’I’m headed to the stars

Ready to go farI’m star walkin’

Don’t ever say it’s over if I’m breathin’

Racin’ to the moon light and I’m speedin’

I’m headed to the stars

Ready to go farI’m star walkin’

[Outro]Don’t ever say it’s over if I’m breathin’

Racin’ to the moon light and I’m speedin’

I’m headed to the stars

Ready to go farI’m star walkin’