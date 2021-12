Conoce a Evelyn Muñoz Jaramillo, Campeona Nacional de Mountainbike: La titánica tarea de asumir el profesionalismo en Chile

“Más que una deportista, una profesional”, es la consigna, sabiendo la dura tarea que significa el profesionalismo en Chile, en medio de adversidades y abandono deportivo, que lleva a asumir la titánica tarea de autodeterminarse para abrirse caminos.

Evelyn Muñoz, la perseverancia

“Ser Deportista profesional en Chile no es fácil, pero he logrado tener siete campeonatos nacionales con mucho esfuerzo y varias competencias internacionales, incluidos mundiales”, señala Eveyn Muñoz Jaramillo, quien, al cruzar la meta, siempre porta la wenufoye (la bandera mapuche), haciendo presente su identidad y orígenes.

La deportista también comenta: “Disfruto mucho competir y entrenar, pero también amo mi trabajo. Soy entrenadora titulada y CEO de Yafün Coffee & Bikes para poder costear mi carrera deportiva. Me esfuerzo por acercarme a los jóvenes, enseñarles de mis conocimientos y experiencia y tratar de difundir el gusto por el ciclismo y los valores deportivos. Lucho por un deporte más equitativo y profesional. Tal vez así construya un legado que valga la pena recordar”.

Parte de sus logros profesionales :

Campeona Nacional actual y por 4 veces Mountainbike XCO (Cross country olímpico)

​Campeona Nacional Mountainbike XCC (Short Track)

Campeona Nacional Mountainbike XCM (maratón)

3ra Sudamericana XCO

5ta Panamericana XCO

Muñoz, sigue en la ruta del profesionalismo y sabiendo de las enormes dificultades que hay en Chile para abrirse paso en ello, sigue intacta su persistencia y motivación. Hoy, incluso, para poder colaborarle en innumerables esfuerzos para equipamiento, traslados a competencias y supervivencia, se ha lanzado una rifa en su apoyo. Compartimos a continuación, imagen con los respectivos datos de la rifa que se lanzará el viernes 21 de enero y que, para su aporte en la adquisición de números, está el número watsap: +56998677807 e Instagram: @yafuncoffee

En seguida, compartimos una reseña biográfica de Evelyn Muñoz Jaramillo.

¿Quién es Evelyn Muñoz Jaramillo, campeona nacional de Mountainbike? / Su vida y su propósito:

“ Sin duda, actualmente y a futuro, toda experiencia la compartiré a las futuras generaciones y lucharé por un deporte más justo para todas y todos los deportistas. Finalmente, el deporte es crecer como persona, es salud física y mental, es menos delincuencia, es más educación y valores y un sin fin de descripciones positivas que harán de un estilo de vida mejor”, destaca Evelyn.

Nació en Santiago el 13 de febrero de 1990, de origen mapuche. Floridana de toda la vida, pero su crianza tuvo mucho de campo y sur de Chile (Panguipulli), con su madre y abuela materna. De ahí viene el amor por la naturaleza.

Siempre fue una niña tranquila, pero bien activa. No hacía más que jugar a ¨las carreras¨ o ¨la pinta¨ o andar en bici con mis amigos. Bicicletas prestadas o que me quedaban 3 tallas más grande.

“A los 8 años mi madre me inscribió a una escuela de natación en la U. de Chile. En donde mi progreso fue bastante rápido y a los 3 meses ya estaba compitiendo…por supuesto que llegando de último lugar en mis primeras carreras, pero no me rendía por nada del mundo. Llegue a ser muy buena nadando, pero nunca gran cosa, ni la mejor de Chile. Fue solo aprendizaje”, recuerda Evelyn Muñoz.

A los 10 años comenzó a hacer triatlón, y le fue bastante bien, logrando ser campeona nacional en la categoría por 3 años consecutivos. “Lamentablemente para mi familia no fue posible seguir apoyándome y junto con eso, me sentí desmotivada por tanto esfuerzo y poco apoyo a corta edad”, recordó.

Se retiró del deporte por unos 2 años y comenzó a recrearse con el skateboard. “En ese tiempo no era un deporte profesional, pero aun así logre un 3er lugar sudamericano, por lo que solo logre tener auspicios (de canje) y salir en algunas revistas y medios, pero no más que eso. Lo disfruté mucho hasta que tuve una lesión (corte de Ligamento cruzado anterior), la cual por falta de recursos nunca me operé”, indicó la deportista.

Agrega: “Estuve un año sin actividad física por incapacidad y estudios (preparador físico y entrenador personal). Pero luego de terminar mi carrera decidí inscribirme al Triatlón Ironman de Pucón para el 2021, en la cual me fue bastante bien y logré ganar mi categoría y romper un récord. Pero la historia se repetía…No tenía recursos suficientes para seguir con ese deporte. Así que decidí elegir uno de los tres”.

Recuerda que tenía muy buenos tiempos en trote, era muy buena en natación y era pésima en ciclismo, pero decidió quedarse con el que más le gustaba: “Comencé a entrenar solo ciclismo de ruta, participando en algunas carreras con buenos resultados. Pero algo me faltaba, necesitaba cambiar de ambiente y necesitaba esa conexión con la naturaleza, así que junté dinero para comprarme una mountainbike”.

Agrega: “Me compré una super básica, pero que me permitía ir al cerro. Y me encantó. Comencé a entrenar todos los días y después de varios meses me inscribí a mi primer XCO (Cross country olímpico), (…) Me fue horrible, llegué última o penúltima, lo que me dio el impulso (como buena deportista) para seguir mejorando. Finalmente, la o el deportista no nace bueno, SE HACE BUENO”.

Así Evelyn Muñoz Jaramillo, año tras año iba mejorando su nivel, técnica, táctica y posiciones. Comenzó a competir mucho en xc, enduro y ruta, logrando más experiencia, hasta que logró su primer campeonato nacional en 2016 (luego de 5 años), 2017, 2020 y 2021.

Entre otros campeonatos nacionales de mountainbike (XCM y XCC). Pero luego de desbloqueados los campeonatos nacionales, ha luchado por conseguir buenos resultados a nivel internacional, logrando 3er lugar sudamericano 2021 y 5ta panamericana 2021.

Reprocha el poco apoyo recibido frente a estos logros: “Nada de esto se premia en Chile, ya sea por límite de cantidad de corredoras en categoría o por posición internacional. Sigo en la búsqueda de mejores resultados, que, por estudios del Centro de Alto Rendimiento, se logra medalla internacional luego de 10 a 12 años de entrenamiento riguroso. Yo aún no cumplo los 10”.

Año tras año junta dinero sólo para viajes a competencias (conociendo casi todo Chile y varios continentes) que recauda con sus trabajos (CEO Yafün Coffee & Bikes y entrenadora de ciclismo), lo que no le deja mucho para avanzar en su vida normal (estudios, hogar propio, mejorar su pyme, etc.). “No ganamos sueldo, es por eso que toda ayuda sirve para poder desempeñarme con más tranquilidad, más enfoque y representar al país de la mejor manera en el extranjero”, señala la deportista profesional.

Actualmente Evelyn Muñoz, tiene en miras los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile, por lo que cada año se ha vuelto más duro los entrenamientos y la preparación física, mental y económica.

Evelyn Muñoz Jaramillo también está en redes sociales :

Facebook: @evemunozxc

Instagram: @evemunozj

Correo: [email protected]

Evelyn Muñoz, gira por Europa