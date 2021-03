¡Definitivo! Conmebol suspende fechas de las Eliminatorias para Qatar 2022 por no contar con todos los jugadores

El Congreso de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Qatar 2022, debido a no contar con el tiempo para su planificación, y no contar con todos los jugadores convocados a participar en la disciplina.

La información la dio a conocer la organización en su cuenta en la red social Twitter, en la que detalló que se analizará la reprogramación de la fecha.

El Consejo de la CONMEBOL resolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Catar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 6, 2021

La FIFA analizará la reprogramación de la fecha, en coordinación con la CONMEBOL y las asociaciones miembro. Próximamente, se estudiarán las diferentes opciones para la realización de los partidos. March 6, 2021

Las eliminatorias estaban previstas para el 25 y 30 de marzo. No obstante, la fecha se mantenía en suspenso, debido a que los clubes europeos no habían cedido a los jugadores que disputan normalmente los torneos Sudamericanos, y esta vez la FIFA decidió no intervenir.