Extécnico de la selección juvenil de Gabón es acusado de violar a jugadores a cambio de «oportunidades futbolísticas»

Según las víctimas, Patrick Assoumou Eyi obligaba a los deportistas a brindarle favores sexuales, además de cazar talentos jóvenes de aldeas y provincias remotas a los que «les lavaba el cerebro» para lograr su objetivo.

Un técnico de fútbol gabonés con una amplia trayectoria ha sido acusado de violar y abusar sexualmente de niños y jóvenes mientras dirigía la selección sub-17 de Gabón y en su puesto como director técnico de primer nivel del país, según revela un reciente informe The Guardian.

Presuntas víctimas que hablaron con el diario británico aseguran que Patrick Assoumou Eyi aprovechaba su cargo para cometer esos delitos. Un jugador del equipo de Gabón sub-17, entre 2015 y 2017, afirma que fue abusado en repetidas ocasiones y que Assoumou lo «obligó a tener relaciones sexuales» como «condición» para permanecer en la selección. «[Eyi] violó a muchos niños», subraya esa persona, que confiesa que convertirse en futbolista profesional era «la única forma de salir de la miseria», y por eso hizo «lo que tenía que hacer» para ayudar a su familia.

Otros testimonios reiteran que Eyi —apodado ‘Capello’ en honor al técnico italiano Fabio Capello— obligaba a los deportistas a brindarle favores sexuales y cazaba talentos jóvenes de aldeas y provincias remotas a los que «les lavaba el cerebro» para lograr su objetivo. Los atraía hasta su casa, apodada ‘el jardín del Edén’, y también facilitaba a otras personas del medio futbolístico el acceso a menores para que abusaran de ellos. «Aprovechó la pobreza y también entregó a niños a otros funcionarios. En nuestra selección la mayoría tenía que dar sexo», dijo un involucrado.

Sin denuncias

Las víctimas no han hecho una queja formal ante la Policía por considerar que la justicia no actuará de ningún modo. «Esa es la realidad del fútbol gabonés desde hace décadas, pero nadie puede cerrar ese ciclo. Los depredadores son demasiado numerosos. Sufrimos un infierno», manifestó una de ellas.

La Federación Gabonesa de Fútbol (Fegafoot) niega haber recibido alguna denuncia sobre actos de tal naturaleza. Sin embargo, un antiguo miembro de la federación dijo a The Guardian que en 2019 había planteado sus preocupaciones respecto a las acusaciones contra Eyi, y aunque fueron ignoradas, el técnico fue despedido. Esta afirmación también ha sido negada por el organismo.

Fegaboot dejó claro que actualmente Patrick no maneja ningún equipo y «no está designado para dirigir ningún equipo nacional»; también invitó a las víctimas a ponerse en contacto con el organismo para investigar y denunciar tales casos ante los tribunales. Al mismo tiempo, un oficial de prensa de la entidad criticó una publicación en Facebook del diario británico sobre las acusaciones, alegando «debilidad de pruebas».

Por su parte, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) registró una queja ante la FIFA luego de que una investigación preliminar concluyera que al parecer sí hubo una «práctica constante y arraigada de obligar a jugadores jóvenes a tener relaciones sexuales como condición previa para las oportunidades futbolísticas». «Si estas acusaciones son realmente ciertas, es una prueba más de que el fútbol está siendo explotado constantemente, en todas las ligas y continentes, como un foro para que los abusadores accedan, preparen, extorsionen y agredan a los jugadores«, resaltó ese sindicato.

The Guardian intentó varias veces comunicarse con Eyi, pero hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta. No obstante, tras esos infructuosos intentos por parte del periódico el exentrenador publicó una serie de estados en WhatsApp que parecían hacer referencia a la polémica. «Los que usan la mentira como arma no saben lo contrario en el lado espiritual «.

