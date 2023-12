Futbolista Jenni Hermoso sobre beso de Rubiales: «Es difícil pasar página de la noche a la mañana»

Uno de los sucesos que marcó el ámbito deportivo este año se vivió durante la celebración por el título de campeonas del Mundial Australia 2023 cuando Jenni Hermoso, la jugadora de la selección española, fue besada a la fuerza por el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

Ha corrido bastante agua y este martes 19 de diciembre Hermoso confesó cómo se ha sentido meses después de lo ocurrido. Las declaraciones las ofreció en la presentación de la programación navideña del canal español RTVE, en la que ella estará como invitada especial.

«Es difícil pasar página de la noche a la mañana, pero ya estamos bien, más tranquilos, y todo seguirá su curso», dijo.

Al preguntarle por sus deseos para el Año Nuevo, la futbolista aseguró que no tiene ninguno, pues sabe que de sus aspiraciones «poco se va cumplir», por lo que simplemente esperará «que venga lo que sea», consignó RT.

Días atrás, The Financial Times eligió a Hermoso como la segunda mujer más influyente del mundo en 2023, lo que la jugadora califico como algo «abrumador», añadiendo que para ella no solo era un orgullo sino también una responsabilidad.

¿Cómo afronta @Jennihermoso las Campanadas de Fin de Año?



Nos lo cuenta en la presentación de la programación de Navidad de RTVE.pic.twitter.com/s9wKtVi7A6 December 19, 2023

