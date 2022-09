La muerte de la Reina Isabel II y sus repercusiones para el fútbol inglés

Reportero: Octavio Con

El primer homenaje se vio en redes sociales gracias a los clubes, principalmente ingleses, que mostraron sus condolencias frente a la situación vivida esa tarde. Los partidos de la jornada se jugaron con normalidad, debido a lo inesperado de la noticia y la poca diferencia entre la hora de los encuentros y la muerte de la reina.

Antes de comenzar los encuentros se guardó un minuto de silencio en homenaje a la monarca que estuvo 70 años en el poder. Sin embargo, el luto no fue vivido por todos los clubes europeos de la misma forma.

Durante la tarde del jueves, en un partido del Djurgardens de Suecia y el Shamrock Rovers de Irlanda se vivió, lo que fue descrito por varios, como un irrespetuoso momento por parte de los aficionados del equipo irlandés.

Los hinchas del Shamrock Rovers iniciaron un cántico el cual decía ‘’Lizzy’s in a box’’ (Elizabeth está en una caja), mientras aplaudían y vitoreaban el cántico, acto que rápidamente se hizo viral e inundó las redes sociales. Horas más tarde, el equipo salió a ofrecer sus disculpas públicas, prometiendo que habría una sanción para los participantes del incidente.

La muerte de la reina, sin duda, sacudió a todos los sectores de Inglaterra. El pasado viernes en la mañana se dio a conocer por parte de la Premier League la suspensión de la jornada 7. Esta daba inicio el sábado 10 de septiembre a las 8:30 horas, y finaliza el lunes 12 a las 16:00 horas. Pese a que el gobierno inglés no canceló los eventos europeos, los clubes ingleses decidieron llegar a un acuerdo para que no se jugara esta jornada, declarando que ‘’este es un momento tremendamente triste, no solo para la nación, sino también para los millones de personas en todo el mundo que la admiraban, y nos unimos a todos aquellos que lloran su fallecimiento’’.

La decisión fue tomada con cierto temor a la posible reacción de los aficionados ingleses. Sin embargo, la suspensión provocó reacciones divididas. Mientras la asociación de clubes ingleses estuvo a favor de la decisión, hubieron figuras que se manifestaron en contra.

Entre aquellas figuras destacaba el futbolista retirado, Peter Crouch, quien señaló: «sé que solo es un juego, y que algunos eventos son más importantes, pero imaginen si los partidos se hubieran jugado… Brazaletes negros, los minutos de silencio, el himno nacional ante millones de telespectadores del mundo entero. ¿Había alguna manera mejor de decirle adiós?«.

El destacado presentador de fútbol, Pies Morgan, por su parte se manifestó en contra de la decisión de la Premier League de suspender la jornada, tildándola como «ridícula». El exfutbolista inglés, Gary Neville, también apuntó en contra de la medida. «Los eventos deportivos deberían mantenerse porque la Reina amaba el deporte y hubiera estado bien ver y escuchar grandes multitudes cantando el himno nacional en homenaje a su majestad», acotó.

Sin embargo, hubieron sectores que defendieron la decisión, como fue el caso de la presidenta de la Asociación Inglesa de Fútbol, Debbie Hewitt, quien declaró que «estamos todos de acuerdo al 100% que era una buena decisión para rendirle homenaje», señaló Hewitt respecto a la suspensión de la jornada.

Todavía está en duda la realización de la próxima jornada liguera (Jornada 8), sobre todo para los partidos que se disputarán en la capital londinense. Lo anterior debido a la falta de policías en la ciudad, ya que la mayoría se encontraría enfocados en cubrir el funeral de la Reina, que terminaría el 19 de septiembre.

Te puede interesar: