Los buenos deseos para los Juegos Santiago 2023

Por Claudio Bossay Salinas

A casi 4 meses de los próximos Juegos Santiago 2023, me gustaría entregar algunas propuestas para el “legado” de estos.

Si realmente queremos dejar un legado de estos Juegos Santiago 2023 que no sea “cemento” o el que activó la economía del país durante un tiempo y realmente esperamos un legado social y cultural de Santiago 2023, tal como en muchos discursos nos prometen las autoridades del gobierno y del deporte, es importante:

– Primero, hay que redoblar por dos la promoción de los Juegos Panamericanos y por cuatro los Parapanamericanos Santiago 2023, creo que no basta con solo liberar algunos accesos, por edades y/o deportes, se debe llevar a las personas, especialmente a los más pequeños, de lunes a viernes, y a toda la familia los fines de semana. ¡“Autoridades” transporte publico gratis para estos Juegos!

– Segundo, hay que realizar mejores alianzas con el mundo privado, a fin de entregar la mayor cantidad de beneficios a todos y todas las participantes “espectadores”, no solo en el traslado, que es necesario, me refiero a estrategias de “sampling”, o muestra de productos y regalos (poleras, llaveros, pulseras, etc.) a los asistentes, sobre todo en los recintos deportivos de alta disponibilidad de espectadores.

– Tercero, hay que trabajar más de la mano con el Ministerio de Educación, potenciando la plataforma educativa ya existente, simplificándola, incluyendo didáctica segmentada y, por supuesto, algún buen estimulo, no solo un diploma digital. Por ejemplo: premios para colegios o cursos (equipamiento deportivo, viajes, etc.).

– Cuarto, invito a pensar siempre de forma “prospectiva”, tratando de ver el futuro, ¿Cómo vamos a hacer que NO nos olvidemos de estos juegos?, ¿Cuántas plazas, parques, calles, estadios y miles de campeonatos con los nombres de nuestros campeones y campeonas, vamos a tener?, ¿Cómo realmente vamos a reconocer que estos deportistas, son profesionales en lo que hacen? Ya que estoy seguro de que cada uno de ellos y ellas entrenan más de 40 horas a la semana, y solo algunos tienen la fortuna de tener una “beca”, porque cientos, sino miles trabajan/estudian y entrenan.

Finalmente, mucha fuerza y ánimo a los verdaderos actores de estos Juegos, los y las deportistas junto con sus equipos técnicos. Esperemos que sea una gran fiesta del deporte y que el legado no solo sean los problemas de gestión de estos o los altos ingresos que se obtuvo por la actividad económica o la construcción de recintos que ahora hay que administrar, sino un Chile más saludable mediante la practica física deportiva.

