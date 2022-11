Messi se iría a jugar a Miami

Un terremoto ha generado la noticia futbolera del minuto, según informó el diario The Times el astro argentino Lionel Messi tendría todo acordado con el Inter de Miami para entrar a sus filas apenas termine el mundial de Qatar. La noticia ha significado un verdadero remezón en el mundo del fútbol por las informaciones emanadas en Inglaterra sobre el futuro deportivo de la gran figura de Argentina, Lionel Messi.

El más contento es el dueño del cuadro estadounidense David Beckham en contar con la “Pulga” tras su participación con la “Albiceleste” en el Mundial de Qatar.

Beckham busca que Lionel Messi firme contrato con el Inter de Miami y así dejar el Paris Saint Germain al término de la temporada en Europa.

Según trascendidos, el cuadro del marido de la ex Spice Girl no se quedaría solo con la llegada del volante de 35 años, según el diario The Times, analizan incorporar a otros dos jugadores que fueron compañeros del argentino durante su época en Barcelona: el mediocampista español Cesc Fabregas y el delantero uruguayo Luis Suárez.