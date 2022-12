Messi tras el pase de Argentina a la final de Catar 2022: «Este grupo es una locura»

El seleccionado argentino avanzó a su sexta final en la historia al derrotar 3-0 a Croacia por semifinales del Mundial de Fútbol de Catar 2022. Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán al vencedor del duelo entre franceses y marroquíes el próximo domingo 18 de diciembre. «Vamos a dejarlo todo», señaló el capitán, Lionel Messi.

El partido frente a los balcánicos disputado en el estadio de Lusail, mismo escenario de la final del próximo domingo 18, tuvo sabor a revancha luego de la derrota argentina 0-3 frente a los croatas en el Mundial de Rusia 2018. Argentina selló su pase a la final con dos goles de Julián Álvarez y uno de Lionel Messi de penal.

«Estábamos confiados en este grupo, que lo íbamos a sacar adelante», afirmó un emocionado Messi. «Este grupo es una locura, vamos a jugar una final más y vamos a disfrutar de todo esto».

El capitán y referente de la albiceleste recordó el apoyo de su familia antes de abandonar el terreno de juego y confesó que «puertas adentro sabíamos que podíamos hacerlo. No éramos los máximos candidatos, pero no íbamos a regalar nada a nadie. Todo lo hicimos por mérito propio y salimos de una muy difícil cuando perdimos [1-2 vs. Arabia Saudita en el partido inaugural], pero este grupo siempre tuvo claro que iba a pelear, a luchar por lo máximo», dijo Messi

«Disfrutemos que Argentina vuelve a jugar una final del mundo. Vamos a dar el máximo, vamos a dejar todo», subrayó el elegido como mejor jugador de la semifinal.

Al ser consultado sobre si es su mejor versión competitiva en un Mundial, el rosarino contestó: «Qué sé yo. Estoy disfrutando muchísimo de todo esto. Me siento bien, fuerte para afrontar cada partido. [Fue un] sacrificio muy grande para afrontar cada partido».

El capitán argentino no escatimó en halagos para el cuerpo técnico dirigido por Lionel Scaloni: «Es un grupo muy inteligente, que tiene un cuerpo técnico que es muy bueno y que no deja nada al azar, que cada detalle de cada partido te lo hace saber y eso es de gran ayuda para nosotros porque en ningún momento estamos perdidos».

Messi destacó el gran juego de Julián Álvarez, otra de las figuras ante Croacia. «El trabajo grupal es la fortaleza nuestra, pero Julián [Álvarez] es un destacado por encima de todos. Hizo un camino extraordinario, generó, fue un jugador importantísimo», concluyó.

La albiceleste disputará la final del Mundial de Catar 2022, luego de ocho años de su derrota 1-0 frente a Alemania en el Mundial de Brasil 2014.

Argentina espera a su rival, Francia o Marruecos, con la ilusión de volver a ser campeón del mundo, tras la coronación del equipo capitaneado por el desaparecido Diego Armando Maradona en México 1986. En aquella oportunidad vencieron a Alemania Federal por 3-2 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Fuente Sputnik

