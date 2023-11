«Perdón por no haber estado ahí para ustedes como necesitaban que lo estuviese»: El descargo de Martina Weil tras las acusaciones de las atletas Berdine Castillo y Poulette Cardoch

En la madrugada de este miércoles, la atleta nacional Martina Weil reaccionó a las denuncias realizadas por sus compañeras Poulette Cardoch y Berdine Castillo, quienes hicieran graves acusaciones sobre lo ocurrido previo a la prueba de los 4×400 metros femeninos.

En concreto, ambas denunciaron haber sido bajadas de la competencia en Santiago 2023.

Según el portal 24Horas, las deportistas denunciaron, en particular, al entrenador Marcelo Gajardo y también a Ximena Restrepo, madre de Martina Weil y vicepresidenta de World Athletics.

Además, Berdine acusó que hubo compañeras que amenazaron con bajarse del equipo y me hicieron la “ley del hielo”.

Bedine, además, denunció que Ximena Restrepo «gritó e insultó a técnicos de la federación chilena, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo. Exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4×400», cita La Cuarta.

Ante las denuncias, Martina Weil publicó en la red social Instagram un material audiovisual donde explica lo sucedido ese día.

«Demasiado triste porque estos juegos se hayan terminado de esta manera para el atletismo… Berdine y Poli, no saben la pena que me da que esta experiencia que debería haber sido tan increíble fuese así. Perdón por no haber estado ahí para ustedes como necesitaban que lo estuviese», escribió la atleta acompañado por el material audiovisual.

En el material audiovisual, Martina Weil manifestó que primero «no tengo más que pedir perdón a mis compañeras de equipo que se hayan sentido así… que se estén haciendo estas acusaciones, que sientan que el proceso haya sido tan poco transparente».

«Pero por otro lado, siendo que esta es una decisión técnica que se tomó por separado de las atletas, esto viene de arriba, no pasa por nosotras… nos hicieron firmar un documento en el que decía que no podíamos criticar las decisiones técnicas de la federación. Antes de poder competir en los Panamericanos que yo firmé, que me obligaron a firmar», continúo.

En su descargo aseveró que lo ocurrido ese día lo considera como «la peor experiencia que he tenido en mi vida en una competencia».

«En un momento dije: me cagaron los Panamericanos. Esto fue después de la 4×100 y los 400 y yo lo único que podía pensar era: no puedo creer que mis primeros juegos en Chile se van a terminar así», agregó la atleta quien afirmó haber leído todas las declaraciones y comentarios que se realizaron durante estos días por la competencia.

Tras relatar todo lo sucedido desde su punto de vista y manifestar su malestar, pidió perdón a ambas compañeras de competencia y por «no haber sido mejor capitanada de equipo».

«No tengo mucho más que decir, fue una situación muy desagradable que hayan terminado así. A la Poli y a la Berdine, perdón. Perdón por no haber sido mejor capitana de equipo, perdón por no haber lideado con la situación de mejor manera, nunca fue mi intención que se sintieran así. si no salí a defenderlas más temprano hoy fue porque no entendía lo que estaba pasando. Ustedes son parte de mi equipo, he corrido con ustedes un millón de veces, las conozco y las aprecio mucho. Ojalá haya un cambio, esta vez sí, en la federación, y que las reglas queden claras. Estas cosas suceden por falta de liderazgo, esto no es culpa de los atletas, es culpa de lo que viene más arriba», finalizó.

⚡️”Perdón por no haber sido mejor capitana de equipo”, Martina Weil se refiere a denuncias de las atletas Berdine Castillo y Poulette Cardoch pic.twitter.com/TZ8leKUXKH — N Prensa (@N_PrensaCL) November 8, 2023

