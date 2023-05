«Que se vaya de Colo Colo, comete puras estupideces»: Explotan contra Maxi Falcón por garrafal error ante el Monagas

Colo Colo dejó escapar el triunfo ante el Monagas en Venezuela y sólo igualo 1-1 en la Copa Libertadores.

El partido accidentado terminó con los albos con 10 jugadores luego de la expulsión de Fernando de Paul, en una jugada donde Maxi Falcón cometió un costoso error.

El ‘Peluca’ ya se había equivocado en la caída 0-2 ante Boca Juniors en el estadio Monumental y, este martes, estuvo a muy poco de volver a condenar al ‘Cacique’.

En los descuentos del segundo tiempo, el zaguero perdió el balón en mitad de campo y provocó un contragolpe a favor del Monagas.

Fernando Basante le robó la esférica a Maximiliano Falcón y emprendió carrera hacia el arco de Fernando de Paul quien, en la desesperación de evitar la caída de Colo Colo y enmendar la falla de su compañero, hizo falta fuera del área.

El portero se sacrificó y fue expulsado con roja directa. Se cobró tiro libre que, afortunadamente para ‘Peluca’, no acabó en festejo para los anfitriones.

Cabe destacar que Falcón ha tenido errores continuos los últimos partidos en Colo Colo. Ante Boca perdió una pelota y los dirigidos por Gustavo Quinteros perdieron 2-0, tras ello, se fue expulsado frente a Curicó Unido en la caída por 1-0 en el Campeonato Nacional

La actuación del ¨peluca» generó múltiples críticas.

“Colo Colo empata al final del partido y se le hace más difícil a raíz de una nueva estupidez de Falcón. ¡Comete puras estupideces! y sinceramente no sé que le ven”, expresó Coke Contreras

“Insisto… ¿Qué le ven a Falcón en Colo Colo? Él, no me gusta para Colo Colo. Lo peor es que él se siente con el derecho a hacer lo que quiera y la cosa no es así”, arremetió el ex jugador del Cacique.

Fernando Astengo tampoco disimuló su furia en contra del rendimiento del uruguayo, al que recomienda tomar sus maletas y partir del cuadro albo.

“Que se vaya, los empresarios inventan esas ofertas, son puras mentiras. ¿Tú crees que si mandas un video de Falcón donde no te entrega una pelota buena cuando va saliendo? ¡Sólo pega pelotazos! Se mandó cagadas contra Boca Juniors y ahora, y eso que eran malísimos, Monagas es un equipo discretísimo”, afirmó el ex seleccionado nacional a Bolavip .

El exjugador albo y de Deportes Concepción expresó sus críticas sobre el desarrollo del partido, Señalando que “es un mal resultado por todo lo que hizo Colo Colo. Mereció ganar este partido, pero lamentablemente no tiene la gente que le pueda desnivelar siendo superior al rival”.

Maxi Falcón reconoce errores

El defensa uruguayo fue autocrítico en su llegada a Chile: “Son momentos que tiene cada jugador. Son errores que he cometido y creo que no estoy a mi máximo nivel desde que estoy en el club. Pero estoy tranquilo porque le puede pasar a cualquiera, no siempre se puede jugar bien”.

“Yo he hecho esos enganches en varios partidos del fútbol chileno o en la Copa. Esta vez perdí la pelota y conlleva a que en el partido pasado fue gol y ahora nos expulsan a un jugador. Pero hay que hacer autocrítica, yo soy un jugador que asume los errores y desde que llegué acá me he equivocado varias veces, no sólo futbolísticamente, y siempre le pongo el pecho a las balas“, expresó.

https://twitter.com/d_arrieta/status/1661389491880296448?t=UCQn4xzyhbB_VKSewdujuw&s=19

https://twitter.com/d_arrieta/status/1661389491880296448?t=UCQn4xzyhbB_VKSewdujuw&s=19

Sigue leyendo: