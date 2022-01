Real Betis intentará consolidar tercer puesto en fútbol español

La escuadra andaluza suma 34 puntos y aventaja en una unidad al Atlético Madrid y a la Real Sociedad, ocupantes de la quinta y sexta posiciones, respectivamente, en dos al Barcelona (sexto) y en tres al Rayo Vallecano (séptimo).

Para el choque de este martes el Betis sufrirá la baja por sanción del lateral zurdo Álex Moreno, tras la expulsión de la fecha anterior ante el Rayo Vallecano, y el técnico chileno Manuel Pellegrini tampoco tendrá a su disposición a Joaquín Sánchez, el marfileño Paul Akouokou y Martín Montoya.

Pellegrini seguro realizará algunos cambios en el once inicial, aunque no demasiados ante un rival que no gana en la justa desde el 6 de noviembre y ocupa la plaza 18 de la tabla.

El chileno Claudio Bravo puede volver a la portería y Héctor Bellerín y Juan Miranda a los laterales, en la zaga entraría Víctor Ruiz, y el mexicano Andrés Guardado refrescaría el medio campo, mientras que arriba Cristian Tello, Aitor Ruibal y el mexicano Diego Lainez aparecen entre los candidatos a defender la delantera.

«Vamos a enfrentarnos a un equipo que está en lugares complicados en la tabla, eso siempre es muy difícil porque viene con una motivación importante para tratar de salir de esos lugares y con un técnico nuevo que tiene muy clara su idea futbolística», afirmó Pellegrini en rueda de prensa previa al encuentro.

Las últimas cinco veces que se enfrentaron en el torneo, el Betis acumuló tres victorias, sufrió un revés e igualó en una oportunidad.

El DT del Alavés, José Luis Mendilibar, confirmó la ausencias de Ximo Navarro por lesión, del francés Florian Lejeune debido a una sanción y del argentino Nahuel Tenaglia, a quien le hace falta un poco más de entrenamiento para acostumbrarse más a sus compañeros.

El que sí estará este martes sobre el césped será el mediocampista Pere Pons, recuperado de un esguince de rodillas.

Según el técnico, al Real Betis le gustar armar el juego desde atrás y los extremos se meten por dentro y las bandas las ocupan los laterales.

«Cuando reciben, conducen muy rápido y te hacen mucho daño. Tienen muchas cosas buenas porque también pueden jugar largo y contragolpean bien. Por eso están todavía en todas las competiciones. Es verdad que a veces les cuesta defender», comentó.

En el otro partido de la jornada, el Cádiz, relegado al puesto 19, recibe al Espanyol, ubicado en el escaño 11.

Fuente Prensa Latina

