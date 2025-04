“Renuncié a mi trabajo para seguir mi sueño”: Maxi Zamora y su camino desde la oficina a la jaula del Kombat Taekwondo

Maxi Zamora (29) enfrenta grandes desafíos, pero con la certeza de seguir su verdadera pasión: los deportes de contacto. Tras dejar una vida estable en la oficina, hoy persigue su sueño de llegar a la UFC, impulsado por su reciente participación en el evento internacional Kombat Taekwondo 003. Aunque entrenaba desde niño, solo hace poco decidió convertir su hobby en un estilo de vida.

En 2021, Maxi vio por Instagram la primera edición del Kombat Taekwondo y se propuso llegar allí. Sin contactos ni experiencia en grandes peleas, comenzó a escribir todos los días mostrando su interés. Tras tres meses, le pidieron su currículum. Otros tres meses después, lo llamaron para una entrevista en inglés con el presidente de la federación, la cual pudo dominar gracias a que trabajaba en una multinacional del rubro marítimo donde tenía que hablar inglés todos los días.

El siguiente paso fue su participación en el Kombat Taekwondo 003, realizado en octubre del año pasado en Argentina. Aunque se postuló en -80 kg, terminó compitiendo en +80 kg por temas de cupo. “Era mi oportunidad de oro”, cuenta. Viajó con sus padres, su mayor apoyo. “Tenerlos ahí me dio mucha confianza”, dice. En su debut, enfrentó a un brasileño más experimentado. “Era mi primera vez en jaula y con guantes de MMA. El rival salió con todo”, recuerda. Aun tras un golpe fuerte inicial, Maxi se mantuvo firme y ganó. “Todo el esfuerzo valió la pena”, expresa emocionado.

Lo que más le impactó de esa experiencia fue la sensación de estar cumpliendo un sueño propio. “Toda mi vida había estado cumpliendo expectativas ajenas, de mis papás, de la sociedad, de lo que se espera de mí. Pero esa fue la primera vez que sentí que estaba haciendo algo 100% por mí, sin importar lo que los demás pensaran. Eso fue lo que más me marcó”, relata.

El triunfo en Argentina marcó un antes y un después. Maxi decidió dejar su trabajo de oficina para dedicarse por completo al deporte, a pesar de saber que decepcionaría a sus padres, quienes valoraban la estabilidad y su título universitario. “Mi vida era otra, mi foco estaba en el deporte”, dice. Renunció justo antes de cumplir 29 años, cambiando la rutina por entrenamientos diarios sin sueldo fijo ni horarios. Aunque enfrentó incertidumbre y desafíos, encontró impulso en su pasión. “La libertad trae riesgos, pero estaba comprometido con mi sueño”, afirma. Su fórmula: constancia, disciplina y enfoque.

Hoy, con un físico fortalecido y una mentalidad enfocada, Maxi suma nuevos desafíos. Ganó por knockout en la Liga Nacional, alcanzando un récord de 2-0, y el 25 de mayo estará nuevamente en el evento que lo hizo replantear su vida, el Kombat Taekwondo 009, que se realizará en Brasil. “Voy a Brasil a buscar mi 3-0”, afirma.

De ahí en adelante, su meta es ambiciosa: llegar a la UFC. “Sé que no soy el más talentoso, pero sí el que más se esfuerza. Lo voy a lograr, aunque me digan lo contrario. Esta es mi pasión, y nada me va a detener”, expresa.

Maxi Zamora es un claro ejemplo de que los sueños no tienen edad ni límites. Su historia de superación y coraje inspira a todos aquellos que, como él, desean cambiar su vida y seguir sus verdaderos anhelos. “La zona de confort es peligrosa porque es muy adictiva, pero en ella no creces. Si tienes un sueño, hazlo realidad, aunque implique salir de esa zona de estabilidad”, concluye.

Puedes seguir los próximos pasos de Maxi en su camino hacia el Kombat Taekwondo 009 en su cuenta de Instagram.