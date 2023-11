Tras el escándalo en el fútbol femenino: El día que la Dirección del Trabajo multó a 25 clubes por infracciones laborales, de higiene y seguridad

Un nuevo escándalo sacude al fútbol femenino nacional, luego que dos arqueras de la selección, Christiane Endler y Antonia Canales, tuvieran que abandonar la concentración en la antesala de la disputa por la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 debido a los compromisos pactados con sus respectivos clubes europeos.

Ambas porteras inscriptas en la lista de 18 futbolistas, tuvieron que volver a Europa para cumplir con sus compromisos, dado que el partido se disputará en una fecha fuera del calendario FIFA y los equipos no tienen obligación de prestarlas.

Endler, quien juega para el Olympique de Lyon en Francia y Canales en el Valencia CF de España, recibieron permiso para participar en el torneo de Santiago 2023 hasta el 31 de octubre, por lo que al vencerse este plazo debieron volver a los entrenamientos.

Por el mismo motivo, el técnico de La Roja femenina, Luis Mena, también perdió a la delantera Karen Araya y la defensora Camila Sáez, ambas del Madrid CFF, lo cual deja a la selección nacional con una nómina de 14 jugadoras para disputar el último partido, de las cuales una podría ir al arco.

Aunque este escenario no ha sido confirmado, hay al menos dos nombres que suenan para cumplir con este importante rol en la final del evento deportivo continental.

Según Chilevisión Noticias, la Roja Femenina estaría considerando desconvocar a una jugadora por lesión y citar a una arquera en su reemplazo.

Los nombres que se barajan como posibles opciones son: Franchesca Caniguan, delantera de Universidad de Chile y Yenny Acuña, delantera en el equipo Santiago Morning.

Críticas a la ANFP y Milad

La salida de las dos arqueras generó un escándalo que ha dado pie a una serie de duras críticas contra el cuerpo técnico y la dirigencia de la ANFP,

A través de las redes sociales, los hinchas catalogaron a Pablo Milad como la “peor gestión en la historia de la ANFP”, cargo al que llegó tras ser intendente de la Región del Maule durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Por su parte, la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino de Chile (Anjuff) emitió un comunicado criticando la gestión de la Federación de Fútbol de Chile.

«Es inaceptable la gestión de la Federación de Fútbol de Chile en torno a la convocatoria de las jugadoras que militan en clubes extranjeros. Independiente a los motivos que llevaron a que hoy no tengamos arquera para la final de fútbol femenino de los Juegos Panamericanos», indicó en el texto.

«Este hecho es una muestra más del poco profesionalismo y seriedad con el que se maneja el fútbol femenino en Chile», recalcó.

En esa misma línea, puntualizó que «tal como lo declaró el presidente de PanamSports, las fechas y reglamentación de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 son claros. Los errores en la convocatoria y el fallido intento por arreglarlo solo han logrado provocar una presión en el equipo que no corresponde, sobre todo en las futbolistas que están trabajando por otorgar una medalla al país».

Estos errores administrativos son inadmisibles. Las malas gestiones -que son repetitivas en los años-sabemos que no sucederían en la selección masculina ni tampoco tendríamos la reacción que han tenido algunos medios responsabilizando a las jugadoras», manifestó.

Asimismo, el organismo rechazó las críticas hacia la renuncia de Christiane Endler a la Selección Chilena, lo cual fue catalogado por algunos sectores e hinchas como un «acto egoísta».

«Apoyamos, respaldamos y agradecemos a las jugadoras Christiane Endler y Antonia Canales, así como a Karen Araya y Camila Sáez, quienes, junto al resto de las futbolistas que siguen en competencia, vuelven a sus clubes en el extranjero luego de llevar a Chile al medallero panamericano», dijo la Anjusff.

«Agradecemos también a Tiane por estar siempre a disposición de nuestra selección, por su labor en el desarrollo del fútbol femenino en Chile y por todo su trabajo que la llevó a ser una referente para muchas niñas que hoy ven como una posibilidad real dedicarse al fútbol», dijo la entidad.

«La mejor arquera de la historia de nuestro país merece el respeto y la gestión de un país que trabaje por un fútbol femenino profesional», cerró la asociación.

Dirección del Trabajo multó a 25 clubes del fútbol femenino

Este nuevo escándalo en el fútbol femenino nacional se produce a pocas semanas de que la Dirección del Trabajo anunciara que había multado a 25 de los 36 clubes que existen el pañis por infracciones laborales y de higiene y seguridad.

Tal y como se pudo conocer el pasado 8 de septiembre, estas irregularidades se pudieron detectar durante un programa inefectivo nacional realizado en agosto último, con el fin de verificar el cumplimiento de leyes laborales, previsionales y de higiene y seguridad, junto con lo dispuesto en la Ley N°21.436, de abril de 2022, que estableció la obligatoriedad de que las sociedades anónimas que controlan los clubes de fútbol femenino que disputan los torneos de primera y segunda división firmen gradualmente contratos profesionales con sus jugadoras.

Infracciones y multas

Las multas que se aplicaron tuvieron un máximo de 60 UTM ($3.791.940 al valor de dicha unidad durante agosto último).

El detalle de los resultados de las fiscalizaciones realizadas en esa oportunidad fue el siguiente:

• No llevar registro de asistencia.

• No contar el vestidor con casillero y guardarropa.

• No escriturar contrato.

• No disponer de duchas con agua fría y caliente.

• No proporcionar ropa de trabajo corporativa-deportiva.

• No contar con servicios higiénicos según requisitos mínimos.

• No proporcionar a los trabajadores, libres de todo costo y cualquiera sea la función que éstos desempeñen, los elementos de protección personal.

• No mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias.

• No mantener las paredes, cielos rasos, puertas y ventanas en buen estado de limpieza y conservación.

• No informar a los trabajadores acerca de los riesgos laborales.

• No contar con extintores de incendio adecuados/suficientes/certificados.

• No entregar comprobante de pago de remuneraciones o entregar sin las indicaciones legales.

• No confeccionar reglamento interno de orden, higiene y seguridad.

• No pagar remuneraciones en moneda de curso legal.

• No escriturar el contrato individual de trabajo en el rango porcentual que establece la ley, a las deportistas que sean parte del campeonato nacional femenino de fútbol.

• No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales del Seguro de Cesantía.

• No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en AFP.

• No comparecer a citación de la Dirección del Trabajo.

• No exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización.

• No entregar comprobante de pago de remuneraciones o entregar sin las indicaciones legales.

• No suprimir los factores de peligro en el lugar de trabajo.

En concreto, la DT cursó 25 multas por un monto total de 2.227 Unidades Tributarias Mensuales, 108.03 Ingresos Mínimos Mensuales con Fines no Remuneracionales y 49 Unidades de Fomento. En valores de las tres unidades calculados al valor de agosto pasado, lo que significó un monto de $192.772.017.

Junto con las multas cursadas, la DT también informó de una segunda arista fiscalizada en este programa nacional. A seis meses del dictamen en que el servicio ratificó que los clubes profesionales debían contratar al menos al 50 por ciento de su plantel femenino, la fiscalización detectó que para finales de agosto 25 de los clubes cumplían con esa cuota, seis no lo hacían y en otros cinco no se había podido concluir si cumplían o no, puesto que sus fiscalizaciones estaban en curso para ese momento.

Según el organismo, entre los clubes que no habían cumplido con la cuota legal figuraban: Cobreloa, Audax Italiano, San Marcos de Arica, Club Deportivo Barnechea, Deportes Valdivia y Lautaro de Buin S.A.D.P.

