Un Real Madrid inspirado se enfrenta al Barcelona

Sin influencia aparente en una liga española de fútbol que domina con holgura el Real Madrid, llega el Clásico del líder ante un Barcelona hoy inspirado por su buena racha.

Será el domingo en el Santiago Bernabéu, la casa de los merengues que de alguna forma pudiera marcar una suerte de adiós a dos fenómenos climatológicos que han golpeado con dureza a España esta semana, la calima que expandió polvo rojizo del Sahara y la borrasca Celia, de lluvias, nieve y frío.

El pronóstico del tiempo para la noche dominical parece aceptable para vivir un duelo siempre lleno de morbo, por esa sempiterna rivalidad de los colosos de la capital y de Cataluña. Si bien los últimos cinco enfrentamientos favorecen al Madrid, el ascenso de los azulgranas y la lesión de Karim Benzema encienden las alarmas.

Curiosamente, por cierto, ninguno de los dos clubes vestirá sus camisetas emblemas. Los de Carlo Ancelotti dejarán su tradicional color blanco por el negro, mientras la banda de Xavi Hernández usará la senyera catalana de las cuatro barras rojas con fondo amarillo.

Al margen de este detalle, una molestia en su pierna izquierda luego de marcarle dos goles al Mallorca el lunes, impidieron al francés Benzema, Pichichi de LaLiga con 22 dianas, completar el partido. Este viernes le harán pruebas para determinar si puede estar en el Clásico.

Un encuentro que, por demás, no tiene mucha relevancia en el torneo por la ventaja de 10 puntos que tiene el Real Madrid sobre su escolta, el Sevilla. Sin embargo, nadie quiere perderse el cotejo y si bien no tiene mucha lógica arriesgar al delantero, no sería extraño que pisara la cancha del Bernabéu el domingo.

Ancelotti no tiene un recambio confiable y tal vez tendría que apelar al galés Gareth Bale, que lleva mucho tiempo fuera de la plantilla. O apostar a un mediocampo reforzado, agregando al uruguayo Fede Valverde al croata Luka Modric, el alemán Toni Kroos y el brasileño Casemiro, con Asensio y Vinicius en el ataque.

Enfrente, un inspirado Xavi Hernández que ha logrado en pocos meses devolver raigambre al Barza, tiene en cambio muchos delanteros en forma y un círculo central que genera mucho con Pedri, Busquets y el holandés Frenkie De Jong.

Con la pólvora lista sobresalen el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang y Ferrán Torres, además de los desbordes laterales de Jordi Alba y del incombustible extremo galo Ousmane Dembelé.

A priori, las cosas pintan bien para el Barcelona, pero las estadísticas de los últimos cinco duelos favorecen ampliamente al Madrid, con marcadores de 2-0, 3-1, 2-1 y 2-1, además del éxito en la Supercopa en Arabia Saudita 3-2.

Fuente Prensa Latina

Te puede interesar