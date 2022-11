Vuelta a Guatemala entra en las finales con Mardoqueo Vásquez de líder

El guatemalteco Mardoqueo Vásquez, de Hino-One La Red, vuelve hoy a vestir el suéter de líder de la Vuelta Ciclística a Guatemala, que entra en su etapa novena.

El recorrido, preámbulo del cierre mañana, abarcará 127 kilómetros por las carreteras de los departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez.

La salida de la caravana será desde la municipalidad de Parramos y pasará por la colonial Antigua Guatemala, San Telmo, El Tejar, Libramiento de Chimaltenango y la aldea Chichavac hasta el estadio de Patzicia, donde estará colocada la meta.

Este lunes se repartirán tres metas volantes y cinco premios, y el trayecto será decisivo para consolidar la virtual victoria de Vásquez y de su equipo en esta edición 61 de la fiesta del pedal.

La víspera, la serpiente multicolor partió desde Semetabaj, Sololá, y terminó en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, un tramo dominado por Franklin Archibold del colectivo Panamá Cultura y Valores.

Sin embargo, la hazaña de Archibold, quien entró en solitario a la meta con más de dos minutos de ventaja del pelotón, no representó peligro para el actual líder y posible bicampeón, el aquí llamado cariñosamente Super Mardo.

Sus ojos estarán puestos hoy en el colombiano Wilmar Pérez, que corre para Cer Castelli Asociación Quetzaltenango, Guatemala, y marcha en segundo lugar.

También habrá que vigilar de cerca a Jimmy Montenegro, el ecuatoriano del Movistar Best PC, en tercera posición. Si no hay contratiempos, Vásquez alzaría mañana su segundo trofeo consecutivo, pues antes lo hizo en 2020 y 2021 no cuenta porque la competencia se suspendió por la pandemia de la Covid-19.

También sería el quinto triunfo al hilo para Guatemala con Manuel Rodas (2017), Alfredo Ajpacajá (2018), Rodas (2019), Vásquez (2020) y su casi segura repetición este 2022.

Fuente Prensa Latina

Te puede interesar